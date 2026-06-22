Rugby: Segner

Rugby:Anton Segner: Ein Deutscher unter Kiwis
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Anton Segner hat bereits früh den Traum, vom Rugby-Sport zu leben. Die Doku von 2019 zeigt seine Anfänge in Neuseeland.
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