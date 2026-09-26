Munich is unique: Olympische Spiele als "emotionaler Ertrag"

Deutschland kann Sport-Events und München sowieso. Auch wenn die Spiele aus finanzieller Sicht ein Minusgeschäft werden könnten: Die deutsche Bewerbung ist ein Volltreffer.

München geht für Deutschland ins Rennen um die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044. Quelle: Felix Hörhager / dpa

"And the winner is? München!" Der deutsche Sport hat seinen Traum gewählt: Nichts anderes als den Wunsch, Olympische Sommerspiele nach 1936 und 1972 wieder nach Deutschland zu holen. In eine Stadt, die schon einmal im Mittelpunkt der fünf Ringe stand. Das ist eine gute Nachricht für Deutschland, aber auch für den internationalen Sport.

Nach teilweise krachenden Niederlagen gegenüber der internationalen Konkurrenz - und zwar siebenmal nacheinander - kalkuliert Deutschland jetzt das größtmögliche Zeitfenster für einen Erfolg, für drei mögliche Spiel-Zeiten: 2036, 2040 und 2044. Wenn es nicht beim ersten Anlauf klappt, soll es eben vier Jahre später oder gar erst 2044 sein. Eine olympische Hoffnung, die ins internationale Gelingen verliebt ist.

Deutschland kann Sport-Events und München sowieso. Auch wenn die Spiele aus finanzieller Sicht ein Minusgeschäft werden könnten: Die deutsche Bewerbung ist ein Volltreffer. 26.09.2026

Das Sommermärchen 2006, Weltmeisterschaften im Handball, in der Leichtathletik, die European-Championships, die Universiade 2025 - all das kann Deutschland, um die Welt zu Gast bei Freunden wieder zu empfangen! Der Schulsport könnte mehr in den Mittelpunkt rücken, Sportstätten schneller saniert werden.

Gesellschaftliche Bedeutung der Spiele

Aus ökonomischer Sicht wären Olympische Spiele im gesamtwirtschaftlichen Maßstab für Deutschland kein Faktor. Die Gesamtkosten von Paris bei den Spielen von 2024 lagen bei 6,65 Milliarden Euro. Die Durchführungskosten für München würden aus Sponsoren-Einnahmen, Ticketing und dem IOC-Beitrag bei 4,87 Mrd. Euro liegen - ohne öffentliche Mittel zu benötigen. Da sind aber die Ausgaben für die Sicherheit noch nicht beziffert. Paris hat dafür 1,44 Mrd. Euro bezahlt.

München hat den Zuschlag für die Olympia-Bewerbung 2036, 2040 oder 2044 bekommen. ZDFheute live zeigt die Entscheidung und analysiert Deutschlands Kandidaten. 26.09.2026 | 75:19 min

Doch der Wert eines olympischen Erlebnisses lässt sich nicht nur anhand der Euro-Scheine bewerten. Aus soziologischer Sicht hätten die Spiele eine hohe gesellschaftliche Bedeutung. Olympische Spiele lassen ein Gemeinschaftsgefühl entstehen, Werte und Nutzen können aus der Nachhaltigkeit gezogen werden. Oder wie es Bundestrainer Klopp sagt: "Es geht nicht um Geld. Es geht um den emotionalen Ertrag."

München punktet mit Nachhaltigkeit

Stichwort Nachhaltigkeit: Hier hat München dank der Infrastruktur für die Spiele von 1972 klare Vorteile gegenüber der Konkurrenz. In Asien proklamiert das reiche Katar mit Doha olympische Ansprüche - als eine Sportstadt schlechthin, trotz bekannt ungünstiger Klima-Verhältnisse. Südkorea will mit der Provinz Jeonbuk-do punkten, Indien das erste Mal die Spiele in sein Land holen, mit der Millionenstadt Ahmedabad und der reichsten Familie Asiens. Mukesh Ambani ist Öl- und Telekommunikations-milliardär, seine Frau Nita einflussreiches IOC-Mitglied. Für die Ambanis ist Olympia eines ihrer Lebensziele.

München hat den Zuschlag für die deutsche Olympia-Bewerbung für die Jahre 2036, 2040 oder 2044 erhalten. München ist immer wieder Austragungsort großer Sport-Events. 26.09.2026 | 1:00 min

Was ist dagegen typisch deutsch? Sich Sorgen zu machen: Finanzielle Desaster-Planungen wie die Elbphilharmonie in Hamburg, der Berliner Flughafen BER oder Stuttgart 21 bleiben in den Köpfen hängen. Oder auf Wladimir Putin hinzuweisen, der durch seine finanzielle Gigantomanie 2014 den Sport als kriegerische Verschleierung durch seine politische Expansion missbraucht hat.

Die vorhandenen Sportstätten in München sind bis heute ein Vermächtnis. Chancen sind ein weltoffenes, sicheres Deutschland zu präsentieren, trotz aller globalen Konflikte und politischen Wirrungen. Deutschland ist 2025 die drittstärkste Nation der Welt mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 4,53 Billionen Euro. Als Vergleich: Die Investition von einer Milliarde Euro macht dabei 0,1 Prozent in einem Quartal aus. Ein ohnehin geplanter Sozialwohnungsbau für das Olympische Dorf würde eine zeitliche Beschleunigung erfahren, der öffentliche Nahverkehr wäre schneller ausbaubar.

Bei der nationalen Bewerbung um die Olympischen Sommerspiele setzt München unter anderem auf den Charme der Spiele von 1972, auf sein beeindruckendes Olympiagelände und auf kurze Wege. 23.09.2026 | 2:16 min

Viel Konkurrenz für München

Aber die Konkurrenz für München ist diesmal groß, der Weg für München noch steinig und lang. In Europa wollen sich Budapest und Istanbul (2036) mit Deutschland messen, Großbritannien prüft, seinen Hut 2040 erst in den Ring zu werfen. Ägypten, das sich mit Kairo 2.0 eine neue Hauptstadt leistet, möchte das erste Land Afrikas sein, das die Spiele ausrichtet.

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