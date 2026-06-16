WM 2026: Diese Rekorde kann Argentiniens Messi knacken

Für Argentinien beginnt gegen Algerien die Mission Titelverteidigung. Mehrere Rekorde dürfte Messi dabei verbessern. Doch wie weit kann das gealterte Genie die Mannschaft tragen?

Lionel Messi und Argentinien starten als amtierende Weltmeister in die Fußball-WM. Die "Albiceleste" ist vor dem Auftakt selbstbewusst - obwohl sie mehr denn je im Visier der Konkurrenz stehen. 16.06.2026 | 1:45 min

Der achtmalige Weltfußballer Lionel Messi hat schon viele Rekorde aufgestellt, diesmal aber wird es besonders schnell gehen. Der 38-Jährige muss in der Nacht auf Mittwoch (3 Uhr MESZ) beim ersten Spiel seiner Argentinier bei dieser WM gegen Algerien ja nur eine Millisekunde auf dem Platz stehen und schon verbessert er gleich zwei Topwerte.

Sein 27. WM-Einsatz steht für Messi an, womit er seinen Vorsprung auf den deutschen Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (25 WM-Einsätze) auf Platz zwei ausbaut. Zudem wird Messi dann bei sechs WMs mitgespielt haben, so oft wie kein Fußballer zuvor.

Argentiniens Nachbar Brasilien hatte zum Auftakt gegen Marokko Schwierigkeiten. 14.06.2026 | 6:56 min

Messi startet wenige Stunden vor Ronaldo in die WM

Mexikos Torwart Guillermo Ochoa hätte ihm im Eröffnungsspiel gegen Südafrika am vergangenen Donnerstag zuvorkommen können, doch der 40-Jährige saß nur auf der Bank. Und Messis ewiger Widerpart Cristiano Ronaldo wird erst ein paar Stunden nach dem Argentinier bei seiner sechsten WM auflaufen, wenn Portugal gegen die Demokratische Republik Kongo in Houston antritt. Beide hatten ihre WM-Premiere 2006 beim Turnier in Deutschland gegeben.

Für Messi stehen noch weitere WM-Rekorde in Aussicht. Sollte der amtierende Weltmeister Argentinien seinen Titel erfolgreich verteidigen, wäre Messi der erste Kapitän, dem das gelingt.

In der WM-Quali Südamerikas wurde Ecuador hinter Argentinien Zweiter. 15.06.2026 | 8:07 min

Mbappé, Messi? - Kloses WM-Torrekord dürfte fallen

Zudem fehlen ihm nur noch vier Tore, um Miroslav Kloses Bestmarke von 16 WM-Treffern zu überbieten. WM-Rekordtorschütze wäre er jedenfalls dann, wenn ihm niemand dazwischenkommen sollte, wie beispielsweise Kylian Mbappé, der für Frankreich aktuell bei zwölf WM-Toren steht.

Weil der 27 Jahre alte Franzose wahrscheinlich auch bei der WM 2030 mitspielen wird und womöglich ebenfalls bei der WM 2034, dürfte er Kloses Rekord auf Sicht wohl deutlich übertreffen. Für dieses Turnier aber wünscht sich der frühere deutsche Nationalspieler, dass Messi ihn überholt.

Deutschland ist bereits erfolgreich mit einem Kantersieg gegen Curaçao in die WM gestartet. 14.06.2026 | 10:45 min

Messi-Fan Klose

"Messi ist ein Genie. Und ich schätze auch den argentinischen Coach sehr", sagte Klose in einem Interview der "Süddeutschen Zeitung". Mit Weltmeister-Trainer Lionel Scaloni ist der Coach des Zweitligisten 1. FC Nürnberg seit seiner Zeit als Spieler bei Lazio Rom befreundet.

Ich bin ein großer Fan von Messi, schon immer gewesen. „ Miroslav Klose

Für Messi, der am 24. Juni seinen 39. Geburtstag feiert, wird es aller Voraussicht nach die letzte WM werden. Darauf deuten auch die Schuhe seines deutschen Ausrüsters hin. "El Último Tango" heißen sie, der letzte Tango.

Ausgewählte Livestreams der Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Jetzt live im Stream verfolgen. 13.06.2026 | 0:15 min

Messis WM-Teilnahme lange unklar

Lange war gar nicht sicher, ob Messi bei dieser WM noch einmal zum Tanz bittet. Erst hatte sich der Spieler von Inter Miami zu einer WM-Teilnahme ausgeschwiegen. Dann gab es wegen einer Muskelblessur Bedenken, ob er rechtzeitig fit werden würde.

Die Sorgen zerstreute Messi beim 3:0 gegen Island im letzten WM-Test, als er in der 70. Minute eingewechselt wurde und umgehend das 2:0 erzielte. Per Elfmeter traf La Pulga, der Floh, nachdem er bereits den Pass auf seinen Teamkollegen Lautaro Martínez gespielt hatte, ehe dieser im Strafraum gefoult wurde.

ZDFsportstudio Update : Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026 Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren! Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Matthäus traut Messi noch viel zu

Die letzten Eindrücke haben auch die These von Matthäus gestützt. "Die Geniestreiche hat Messi immer noch drauf", hatte der 65-Jährige in der "Bild" gesagt und auf die regelmäßigen Tore in der Major League Soccer verwiesen. "Er kann nach wie vor Spiele entscheiden", befand Matthäus. Messi könne "wieder eine Rolle spielen wie 2022".

Die Frage dabei wird allerdings sein, wie weit das gealterte Genie die Mannschaft noch tragen kann? Hinzu kommt das hohe Durchschnittsalter der Argentinier (29,1 Jahre), nur sieben Teams liegen darüber. 17 Spieler des Kaders, also zwei Drittel, waren schon beim Turnier in Katar vor vier Jahren dabei, so viele wie bei keinem Titelverteidiger zuvor. Sollte Messi noch einmal Weltmeister werden, wäre also auch das ein Rekord.

Sport : Schland in Sicht! Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.