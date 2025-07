Der Aufschwung im polnischen Frauenfußball wird an der Kaderzusammensetzung deutlich. Allein 14 Spielerinnen laufen in den Topligen in England, Deutschland, Frankreich oder Spanien auf. Am bekanntesten ist Kapitänin Ewa Pajor: Die neun Jahre für den VfL Wolfsburg spielende Stürmerin geht seit 2024 für den FC Barcelona auf Torejagd.



Insgesamt sieben Spielerinnen des EM-Kaders kommen aus der Bundesliga: Natalia Padilla war zuletzt vom FC Bayern an den FC Sevilla ausgeliehen, steht aber nun ebenso wie Weronika Zawistowska beim Doublesieger unter Vertrag. Sylwia Matysik, Martyna Wiankowska und Adriana Achcinska vom 1. FC Köln gelten als Stammspielerinnen unter Nationaltrainerin Nina Patalon. Dazu kommt Dominika Grabowska von der TSG Hoffenheim.