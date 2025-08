DFB-Basislager wechselt nach Thüringen - Partnerschaft bis 2031

Thüringen, Blankenhain: Die neuen Trainingsplätze des DFB. Quelle: dpa

Es ist offiziell: Thüringen wird Partner-Region des Deutschen Fußballbundes (DFB). Das verkündete Ministerpräsident Mario Voigt ( CDU ) am Dienstag bei einer Pressekonferenz gemeinsam mit DFB-Geschäftsführer Sport Andreas Rettig.

Auf dem Gelände des Spa und Golfresort Weimarer Land in Blankenhain sollen sich künftig die Fußballerinnen und Fußballer der deutschen Nationalmannschaften auf Länderspiele und Turniere vorbereiten - sowohl die A-Mannschaften als auch weitere Teams des DFB.

Thüringen kein Neuland für DFB

Die Partnerschaft ist mehr als ein symbolisches Bekenntnis; sie steht für gemeinsame Werte wie Leistung, Engagement und den Willen zum Erfolg. „ Mario Voigt (CDU), Ministerpräsident von Thüringen

Vorläufig solle die Partnerschaft bis Ende 2031 laufen.

Für den DFB ist Thüringen zwar nicht unbedingt ein Heimspiel, aber auch kein gänzliches Neuland. Vergangenes Jahr bereitete sich die Nationalelf von Trainer Julian Nagelsmann in Blankenhain schon auf die Heim-EM vor, zuletzt auch die U21.

Es scheint gefunkt zu haben, denn der DFB sieht im Fünf-Sterne-Resort und Thüringen beste Voraussetzungen für sportlichen Erfolg: "Es war Liebe auf den ersten Blick", schwärmt DFB-Geschäftsführer Sport Andreas Rettig. "Wir sehen aus der Vielzahl der Mannschaften heraus Thüringen als erste Anlaufstelle an", so Rettig weiter.

Ein neuer Trainingsort musste her. Durch den Ausrüsterwechsel von Adidas zu Nike Anfang 2027 fällt der "Home Ground" in Herzogenaurach weg. Die Entscheidung für Thüringen sei bewusst gewesen, so Rettig.

DFB will auch in Ostdeutschland Präsenz zeigen

Es sei ein Ziel des DFB, künftig mehr Präsenz in ganz Deutschland zu zeigen. Neben dem DFB-Campus in Frankfurt und anderen Sportschulen ihrer Landesverbände käme nun mit Thüringen eine weitere Möglichkeit im Osten des Landes hinzu.

Bei der Entscheidung für Blankenhain habe auch das Umfeld eine Rolle gespielt. Zum öffentlichen Training der Nationalmannschaft in Jena vergangenen Sommer seien 15.000 Fans gekommen, die Tickets binnen Minuten weg gewesen. "Das zeigt die Fußballbegeisterung in der Region", meint Rettig.

"Der Freistaat Thüringen ist stolz, als erste Partnerregion des Deutschen Fußball-Bundes an der Seite des deutschen Fußballs zu stehen", sagt Ministerpräsident Voigt. Aber wie sehen das die Menschen vor Ort?

Blankenhain liegt etwa 30 Kilometer entfernt von der Landeshauptstadt Erfurt. Es ist eine beschauliche Kleinstadt mit etwa 6.500 Einwohnern. Bislang waren ihr Markenzeichen vor allem die vielen Lindenbäume, Blankenhain ist als "Lindenstadt" bekannt. Das könnte sich bald ändern.

Blankenhain, die Fußballstadt?

"Blankenhain ist ja schon ein bisschen berühmt geworden durch die EM", sagt ein Mann im Ort. Denn nicht nur die deutsche Nationalmannschaft war zur Vorbereitung schon hier. Während des Turniers war Blankenhain das Base Camp der Engländer. Es gab eine Fanmeile, gute Stimmung, der Ort war belebt. Für ihn ist es "eine gute Sache für die Region", dass die DFB-Fußballerinnen und -Fußballer jetzt öfter herkommen.

Das sehen auch Ines Geßner und Tochter Nicole Köllner so. Sie betreiben das Sanitätshaus in Blankenhain. Beide hatte das EM-Fieber vergangenes Jahr gepackt, die Engländer seien jeden Morgen an ihrem Haus vorbeigejoggt, erzählt Geßner. Gerade für die Kinder im Ort sei es toll gewesen, ihren Idolen so nah zu sein.

"Ich würde mich auch freuen, wenn ich die Deutschen mal sehen würde", verrät sie. Vor allem die Frauen würde sie nach deren tollem Erfolg bei der Europameisterschaft gerne im Weimarer Land begrüßen.

Nicole Köllner hofft außerdem auf mehr Touristen durch den höheren Bekanntheitsgrad. Und für den Fall, dass eine Spielerin oder ein Spieler mal eine Bandage brauche, seien sie in ihrem Laden auch bestens ausgerüstet.

Hotelchef: "Knapp zwei Millionen Euro investiert"

Bestens ausgerüstet sei auch das Hotel. Knapp zwei Millionen Euro hätten sie bereits in Aus- und Umbau gesteckt, verrät Resort-Chef Matthias Grafe. Es war Ex-Bundestrainer Hansi Flick, der unbedingt eine Padel-Tennis-Anlage haben wollte. "Auch Julian Nagelsmann hat darauf bestanden, also haben wir sie gebaut", so Grafe.

Dazu kam unter anderem noch ein Basketball Court sowie ein Hubschrauber-Landeplatz. Welche weiteren Wünsche der DFB schon ans Hotel weitergegeben hat, wollten die Verantwortlichen am Dienstag nicht öffentlich bekanntgeben.

Mona Trebing ist Korrespondentin im ZDF-Studio in Erfurt.