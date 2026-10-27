Der SV Darmstadt 98 schmeißt die SV Elversberg aus dem Pokal. Eingeleitet wird der Sieg der Lilien gegen den Bundesligisten durch einen Zauber-Freistoß von Lars Kehl.

Der "ewige" Pokalfluch hat die SV Elversberg auch bei der 13. Teilnahme und der ersten als Bundesligist erwischt. Das Überraschungsteam aus dem Saarland scheiterte beim 0:2 (0:1) in der 2. Runde überaus unglücklich an Zweitliga-Schlusslicht Darmstadt 98 und verpasste abermals den ersten Achtelfinal-Einzug der Vereinsgeschichte.

Ein Traumtor von Lars Kehl (6.) und Milan Smit (56.) ließen die eiskalten Gäste über den dritten Einzug in die Runde der letzten 16 in Serie jubeln. Und über den erst zweiten Auswärtssieg der Saison - neben dem 2:1 in der ersten Pokalrunde in Jena gab es vier Liga-Niederlagen in der Fremde.

Die Aufstellungen:

SV Elversberg: Kristof - Sirch (64. Keidel), Pinckert, Le Joncour (83. Francis Onyeka), La. Günther - Condé, Poreba (64. Krattenmacher) - Petkow, Schmahl, Campbell (77. Mokwa) - Futkeu (64. Schnellbacher)

Trainer: Vincent Wagner

SV Darmstadt 98: Schuhen - P. Pfeiffer, Lührs, Petretta - Lannert (72. Mikelbrencis), Klefisch, Kleinhansl - Verkooijen (4. Kehl), Duijvestijn - Smit (72. Weißhaupt), H. Lee (88. Lakenmacher)

Trainer: Florian Kohfeldt