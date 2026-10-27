DFB-Pokal:Trotz Unterzahl: Gladbach besiegt den KSC

Borussia Mönchengladbach ist vier Tage nach dem ersten Bundesliga-Sieg der Saison auch der Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals gelungen. Trotz gut 50-minütiger Unterzahl besiegte der Bundesligaletzte den Zweitliga-Vorletzten Karlsruher SC mit 2:0 (1:0).

Robin Hack (7.) und Lukas Ullrich (49.) trafen im strömenden Regen für die Borussia, die in der Bundesliga zuletzt nach sechs Niederlagen ihren ersten Sieg gefeiert hatte. Nach der Roten Karte gegen Philipp Sander (39.) wartete ein hartes Stück Arbeit auf die Gladbacher - am Ende übersprangen die Fohlen aber wie schon in der zweiten Runde des Vorjahres die Hürde KSC.