DFB-Pokal:1. FC Köln fertigt Union Berlin ab

Der 1. FC Köln zeigt eine fulminante Leistung und schickt Union Berlin mit einer derben Klatsche nach Hause. Said El Mala überragt beim Kölner Kantersieg gegen schwache Unioner.

Das kongeniale Offensivduo Said El Mala und Linton Maina hat den 1. FC Köln ins Achtelfinale des DFB-Pokals geschossen und seinem angezählten Trainer René Wagner vorerst Ruhe verschafft. Gegen den Ligakonkurrenten Union Berlin gewannen die furiosen Kölner in der zweiten Runde mit 5:0 (1:0).

El Mala (32./60.) und Maina (51.) sorgten vor 49.000 Zuschauern für den überzeugenden Sieg, das 1:0 und 2:0 legten sich die beiden Flügelflitzer gegenseitig auf. Der eingewechselte Isak Johannesson (78.) und Sebastian Sebulonsen (88.) besorgten den Endstand.

Die Aufstellungen:

1. FC Köln: Schwäbe - Schmied, Simpson-Pusey, Krauß - Castro-Montes (63. Sebulonsen), Okon-Engstler, Sosa (81. Mensah) - Maina (72. Thielmann), Moore (72. Jóhannesson) - Bülter, El Mala (82. Heskey)

Trainer: René Wagner

1. FC Union Berlin: Raab - Haberer, Van Den Bosch, Querfeld, Rothe (46. Köhn) - Schäfer (68. Kemlein), Khedira, Jeong (75. Ljubicic), Aebischer - Gray (58. Latte Lath), Skarke (57. Burcu)

Trainer: Mauro Lustrinelli