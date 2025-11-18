Fußball: Außenseiter Curacao auf Sprung zur WM

Ein Unentschieden reicht heute Nacht, damit Curacao zum kleinsten WM-Teilnehmer aller Zeiten wird. Beim entscheidenden Spiel auf Jamaika fehlt allerdings Trainer Dick Advocaat.

Die Karibik-Insel Curacao auf dem Sprung zur WM 2026

Erzielte beim jüngsten 7:0 gegen Bermuda die ersten beiden Tore: Juninho Bacuna (links / Archivbild) Quelle: Imago / ANP / Gerrit van Keulen

Es ist ein bekanntes Bild: Fußballer, die einen Kreis bilden und von einem Mitspieler eingeschworen werden. Ungewöhnlich sind dagegen die Bilder, die die niederländische Rundfunkanstalt NOS in ihrem online-Angebot von der Karibikinsel Curacao zeigt: die dortige Nationalmannschaft im gemeinsamen Gebet vor dem entscheidenden WM-Qualifikationsspiel gegen Jamaika, das am Mittwoch, 2 Uhr (MEZ) beginnt.

Feststehende Teilnehmer der WM 2026 Gastgeber (3): USA, Kanada, Mexiko



Afrika (9): Ägypten, Algerien, Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste), Ghana, Marokko, Tunesien, Senegal, Südafrika, Kap Verde



Asien (8): Australien, Iran, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan



Europa (7): Deutschland, Portugal, Kroatien, England, Frankreich, Norwegen, Niederlande



Ozeanien (1): Neuseeland



Südamerika (6): Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Uruguay



Stand 17.11. 2025

"Diese Gruppe wurde ausgewählt, um Curacao zu repräsentieren, um Geschichte zu schreiben, um unsere Träume zu verwirklichen", sagt Linksaußen Kenji Gorré, der das Gebet leitet.

Schon etliche Neulinge für WM 2026 qualifiziert

Die auf 48 Teilnehmer aufgeblähte WM 2026 in Kanada, den USA und Mexico macht es möglich, dass auch die Anzahl der Debütanten und kleinen Nationen steigt. Die Neulinge Kap Verde, Jordanien und Usbekistan sind schon qualifiziert.

Fast zeitgleich mit Curacao hat auch Surinam die Möglichkeit, sich im Duell mit Guatemala direkt zu qualifizieren.

Teams der karibischen Inseln machten bislang hauptsächlich bei WM-Turnieren in Deutschland auf sich aufmerksam. 1974 wurde die Spieler Haitis als "Fußballexoten" gefeiert und beim Abflug mir Brezeln behängt.

Bei der WM 2006 verwandelte die Nationalelf von Trinidad und Tobago um ihren Star und jetzigen Trainer Dwight Yorke die Innenstadt von Rotenburg an der Wümme, wo sie Quartier bezogen hatten, in eine tanzende Strandbar.

Fußball läuft Baseball den Rang ab

Auch auf Curacao wird neuerdings beim Fußball getanzt - und nicht mehr nur beim Baseball, der Hauptsportart auf der Insel. Die "blaue Welle", wie das Nationalteam genannt wird, gewann zwar 2017 den Caribbean Cup und erreichte 2019 das Viertelfinale des Gold Cups, der Meisterschaft von Nord-, Zentralamerika und der Karibik.

Das sind die Stadien der Fußball-WM 2026 Insgesamt haben die 16 Stadien, in denen die Spiele der Fußball-WM 2026 ausgetragen werden, eine Kapazität von 1.067.644 Plätzen. Hier: Das BC Place Stadium in Vancouver, Kanada. Quelle: IMAGO / agefotostock

Eine Fußball-Euphorie unter den 150.000 Bewohnern löste allerdings erst die mit dem niederländischen Trainerstar Dick Advokaat in Angriff genommene Qualifikation für die kommende WM aus, in der Curacao vor dem letzten Spieltag seine Gruppe anführt.

"Es ist echt besonders, das mitzumachen und zu sehen, was wir mit Fußball auf dieser Insel alles ausgelöst haben", sagte Advocaat dem niederländischen Fachmagazin "Voetbal International":

Als wir begonnen haben, waren 100 Leute im Stadion. Jetzt kommen 10.000. „ Dick Advokaat, Curacaos Nationaltrainer

Mehr Zuschauer passen in das Ergilio Hatostadion in der Hauptstadt Willemstad auch gar nicht hinein.

Viele Spieler aus den Niederlanden

Eine eigenständige Nationalmannschaft gibt es auf Curacao erst, seit die Insel nach Auflösung der niederländischen Antillen im Jahr 2010 zum autonomen Staat im niederländischen Königreich wurde.

Der 2010 gegründete Fußballerband (FFK) organisiert neben der Nationalelf zwei Ligen mit je zehn Vereinen. Die Nationalelf setzt sich allerdings ausschließlich aus Spielern anderer Ligen zusammen, vor allem aus den Niederlanden, wo viele Spieler auch geboren wurden.

Bekanntester ist Tahith Chong vom englischen Zweitligisten Sheffield United. In Borussia Dortmunds U23-Mannschaft spielt Jordi Paulina, der bei seinem Debüt beim gefeierten 7:0 über Bermuda zwei Mal traf.

Der Trainer ist - aus europäischer Sicht - der Bekannteste im Team: Dick Advocaat (Archivfoto). Quelle: Imago

Advokaat in Jamaika nicht dabei

Obwohl gegen Jamaika, WM-Teilnehmer von 1998, ein Unentschieden zur direkten Qualifikation reicht, fühlt man sich auf Curacao in der Außenseiter-Rolle wohl. "Unsere Geschichte erinnert mich an die biblische Geschichte von David gegen Goliath", sagte Kenji Gorré zu seinen Mitspielern, und erinnert daran, dass "David sich vom Hirten zum König entwickelte".

Nicht auf Jamaika dabei sein kann ausgerechnet Trainer Advocaat, der seine Teilnahme aus familiären Gründen abgesagt hat. "Ich habe die Entscheidung schweren Herzens getroffen, aber die Familie ist wichtiger als Fußball", sagte Advokaat.

"Aber es macht uns als Kollektiv nur noch stärker", schloss Gorré das Fehlen des Trainers in sein Gebet mit ein.