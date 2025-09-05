Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Der Wechsel von Grace Geyoro zu den London City Lionesses war nach Angaben des Klubs wohl doch kein Transfer-Rekord im Fußball der Frauen. Britische Medien hatten berichtet, dass die französische Nationalspielerin von PSG für eine Ablöse von 1,4 Millionen Pfund (rund 1,61 Millionen Euro) nach London gegangen wäre.

Das wäre eine Bestmarke gewesen. Der Klub bestätigte zwar den Transfer, dementierte aber die Berichte über die Höhe der Ablöse. "Es ist ein großer Deal um die Ein-Million-Pfund-Marke, aber leider kein Weltrekord", sagte Geschäftsführer Martin Semmens. So gilt weiter Lizbeth Ovalle als Rekord-Spielerin.