Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Borussia Mönchengladbach hat Yannik Engelhardt von Como 1907 ausgeliehen. Der defensive Mittelfeldspieler war erst im Sommer 2024 für acht Millionen Euro von Fortuna Düsseldorf zu dem italienischen Erstligisten gewechselt. Eine Kaufoption soll laut Medienberichten nicht bestehen.

In der Serie A hatte Engelhardt in der vergangenen Saison 26 Spiele bestritten und dabei ein Tor erzielt. In Mönchengladbach könnte er Julian Weigl ersetzen, der kurz vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien steht.