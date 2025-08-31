Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Medien: Liverpool holt Isak für 150 Millionen Euro
Der größte Transfer der Premier League ist offenbar perfekt: Angreifer Alexander Isak wechselt nach wochenlangem Poker für die Rekordablöse von umgerechnet rund 150 Millionen Euro von Newcastle United zu Meister FC Liverpool. Dies berichten diverse Medien in England.
Der 25 Jahre alte Schwede soll nach dem obligatorischen Medizincheck einen Sechsjahresvertrag bei den Reds unterschreiben. Der frühere Dortmunder wollte die Magpies mit aller Macht verlassen.