Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Liveblog

+++ Transfer-Newsticker +++:Medien: LFC holt Isak für 150 Millionen Euro

|

Vereinswechsel, Transfergerüchte und Vertragsverlängerungen aus der Bundesliga und Europas Top-Ligen - die Entwicklungen im Ticker.

Medien: Liverpool holt Isak für 150 Millionen Euro

Der größte Transfer der Premier League ist offenbar perfekt: Angreifer Alexander Isak wechselt nach wochenlangem Poker für die Rekordablöse von umgerechnet rund 150 Millionen Euro von Newcastle United zu Meister FC Liverpool. Dies berichten diverse Medien in England.

Der 25 Jahre alte Schwede soll nach dem obligatorischen Medizincheck einen Sechsjahresvertrag bei den Reds unterschreiben. Der frühere Dortmunder wollte die Magpies mit aller Macht verlassen.

dpa

Quelle: dpa

Medien: Wechsel von Jackson zu Bayern wohl geplatzt

Der Wechsel von Nicolas Jackson zum FC Bayern ist offenbar endgültig geplatzt. Nach Informationen des TV-Senders "Sky" sind die Münchner aus dem Poker um den Chelsea-Angreifer ausgestiegen.

Jackson werde demnach wieder zurück nach London fliegen.

Leverkusen holt Ben Seghir aus Monaco

Bayer Leverkusen hat Außenstürmer Eliesse Ben Seghir verpflichtet. Das 20 Jahre alte Offensivtalent kommt vom französischen Champions-League-Teilnehmer AS Monaco und unterschrieb bei der Werkself einen Vertrag bis 2030.

Laut Medienberichten soll Bayer eine Ablöse von über 30 Millionen Euro zahlen. Hinzu kommt eine Weiterverkaufsbeteiligung zugunsten der Monegassen, die bei zehn bis 15 Prozent liegen soll.

Medien: Köln verstärkt sich mit Flügelspieler aus Belgien

Kurz vor Transferschluss steht der 1. FC Köln Medienberichten zufolge vor der Verpflichtung von Flügelspieler Alessio Castro-Montes. Wie unter anderem Sky und der "Kicker" berichten, soll der 28-Jährige vom belgischen Erstligisten Royale Union Saint-Gilloise zum FC wechseln. Zuletzt hatte der Aufsteiger offensiv um Paderborns Flügelspieler Raphael Obermair geworben, der Transfer kam jedoch bisher nicht zustande. 

Castro-Montes schaffte einst bei KAA Gent seinen Durchbruch und wechselte 2023 zum damaligen Europa-League-Teilnehmer Saint-Gilles. Der Rechtsfuß gilt als flexibel einsetzbarer Spieler und kann sowohl auf der rechten als auch auf der linken Außenbahn spielen. Der Mittelfeldspieler absolvierte insgesamt 58 Einsätze für Union, darunter einige in der Champions-League-Qualifikation und in der Europa League. Sein Vertrag in Belgien läuft noch bis Sommer 2026.

 

Karlsruhe leiht Bremens Opitz aus

Zweitligist Karlsruher SC hat sich mit Leon Opitz von Werder Bremen verstärkt. Wie der KSC am Sonntag bekannt gab, wechselt der 20-Jährige per Leihe zu den Badenern, die zudem eine Kaufoption besitzen. Opitz, der in der Vergangenheit bereits drei Bundesliga-Einsätze für Werder absolvierte, kam zuletzt vor allem in der Regionalliga zum Einsatz.

VfB holt algerischen Nationalspieler Bouanani

Der algerische Nationalspieler Badredine Bouanani wechselt zum DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart. Der 20 Jahre alte Offensivakteur unterschrieb bei den Schwaben einen Vertrag bis 2030, wie der Klub mitteilte. Medienberichten zufolge beträgt die Ablöse 20 Millionen Euro.

"Er ist offensiv flexibel einsetzbar und bringt trotz seines jungen Alters bereits internationale Erfahrung aus den europäischen Wettbewerben mit – unter anderem aus der vergangenen Europa-League-Saison", sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.

action press

Quelle: action press

Nürnberg leiht Diop aus Frankreich

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat kurz vor dem Ende der Wechselfrist nach Tim Drexler auch Pape Demba Diop ausgeliehen.

Der 21-jährige Mittelfeldspieler kommt von Racing Straßburg. 

Leipzig leiht Vermeeren an Marseille aus

RB Leipzig hat Mittelfeldspieler Arthur Vermeeren an Olympique Marseille ausgeliehen. Wie der Klub mitteilte, soll der 20-jährige Belgier in der kommenden Saison beim französischen Vizemeister Einsatzminuten sammeln.

Vermeeren war im vergangenen Sommer von Atlético Madrid zunächst per Leihe nach Leipzig gewechselt und wurde in diesem Sommer mit einem festen Vertrag ausgestattet. Für RB absolvierte der belgische Nationalspieler bislang 39 Pflichtspiele und steuerte zwei Assists bei. Er hat in Leipzig noch einen Vertrag bis 2029.

Hoffenheim verleiht Drexler erneut nach Nürnberg

Tim Drexler wird für diese Spielzeit vom Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim erneut an den Zweitligisten 1. FC Nürnberg verliehen. Der 20 Jahre Abwehrspieler, der bereits in der Rückrunde der Vorsaison auf Leihbasis 14 Partien für die Franken absolvierte, soll mehr Spielpraxis sammeln. 

VfB verlängert mit Verteidiger Vagnoman

Der VfB Stuttgart hat den Vertrag mit Außenverteidiger Josha Vagnoman vorzeitig bis 30. Juni 2028 verlängert. Vagnomans ursprünglicher Kontrakt lief bis Sommer 2026.

Dabei zählte der 24-Jährige zuletzt noch zu den Wechselkandidaten. In der Vorbereitung kämpfte er sich jedoch zurück in die Startelf. In den bisherigen beiden Liga-Spielen durfte Vagnoman, der 2022 für 4,5 Millionen Euro vom Hamburger SV nach Stuttgart gekommen war, von Beginn an ran.

Jackson-Wechsel zum FC Bayern ist wohl vom Tisch

Bayern München wird sein nächstes Transferziel voraussichtlich verpassen Wie Sportvorstand Max Eberl bestätigte, ist der FC Chelsea aus dem geplanten Leihgeschäft mit Nicolas Jackson ausgestiegen. "Chelsea hat uns informiert, dass sie den Spieler gerne zurückhaben wollen, nachdem wir uns gestern geeinigt haben", sagte Eberl nach dem 3:2 beim FC Augsburg. 

Die Bayern hatten sich mit den Londonern auf eine einjährige Leihe samt Kaufoption für Jackson geeinigt. Der senegalesische Stürmer, der zuletzt nicht mehr Teil von Chelseas Premier-League-Kader war, war am Samstag bereits in München angekommen, um seinen Medizincheck zu absolvieren. Nach der Verletzung von Stürmer Liam Delap machten die Engländer aber einen Rückzieher. 

Ob sich daran bis zum Transferschluss am Montag noch etwas ändert, sei offen, so Eberl: "Ich kann nicht in die Zukunft gucken. Wir hätten gerne gehandelt und hätten gerne die Untersuchung gemacht und die Unterschrift getätigt." Doch das sei so nicht möglich.

dpa | Rafal Oleksiewicz

Quelle: dpa | Rafal Oleksiewicz

VfB Stuttgart will offenbar Bouanani

Der VfB Stuttgart steht nach dem Rekordtransfer von Nick Woltemade angeblich vor der Verpflichtung von Badredine Bouanani vom französischen Erstligisten OGC Nizza. Die Ablöse für den Rechtsaußen soll nach Medienberichten bei 20 Millionen Euro liegen. 

"Wenn es Fakten gibt, die wir vermelden können, dann vermelden wir sie. Aber es gibt keine", sagte der Stuttgarter Sportvorstand Fabian Wohlgemuth dazu nach dem Sieg am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach (1:0). Bouanani, geboren in Lille, durchlief mehrere französische U-Mannschaften, mittlerweile hat er fünf A-Länderspiele für Algerien absolviert. Sein Vertrag in Nizza gilt noch bis 2029.

Fortuna holt Siebert-Ersatz aus Wales

Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat in der Defensive nachgelegt und den norwegischen Innenverteidiger Jesper Daland verpflichtet. Das vermeldete der Verein. Der 25-Jährige kommt auf Leihbasis vom walisischen Klub Cardiff City und soll Jamil Siebert ersetzen, der zu US Lecce nach Italien gewechselt war. Die Fortuna sicherte sich zudem eine Kaufoption.

Nach drei Jahren bei Cercle Brügge war Daland im vergangenen Sommer nach Cardiff gewechselt, in der Vorsaison absolvierte er 20 Partien in der zweithöchsten englischen Spielklasse.

Mailand statt München: Nkunku wechselt nach Italien


Der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Christopher Nkunku verlässt den FC Chelsea und stürmt künftig für den italienischen Traditionsclub AC Mailand. Der einstige Leipziger unterschrieb dort laut einer Mitteilung einen Vertrag bis 2030. 

Medienberichten zufolge soll RB Leipzig Interesse an einer Rückkehr von Nkunku gehabt haben, der von 2019 bis 2023 für den Bundesligisten spielte. Auch der FC Bayern München soll sich um den Angreifer bemüht haben, wollte ihn Berichten zufolge aber nur ausleihen, während der FC Chelsea einen festen Transfer wollte.

AFP | PAUL ELLIS

Quelle: AFP | PAUL ELLIS

Bochum verleiht Bamba in die Niederlande

Der VfL Bochum hat Samuel Bamba bis zum Saisonende an den niederländischen Fußball-Zweitligisten Willem II Tilburg verliehen.

Der 21 Jahre alte Offensivspieler hat für den Absteiger bislang zehn Pflichtspiele bestritten: fünf in der Bundesliga, zwei DFB-Pokalspiele (ein Tor) und drei für die U21 in der Oberliga Westfalen.

Leipzigs Xavi Simons unterschreibt bei den Spurs

Der Transfer von Xavi Simons von RB Leipzig zu Tottenham Hotspur ist perfekt. Der niederländische Nationalspieler wechselt mit sofortiger Wirkung zum Premier-League-Club, wo er einen langfristigen Vertrag erhält. 

Als Ablöse sollen geschätzt rund 60 Millionen Euro nach Leipzig fließen. Für RB kam der Offensivspieler in 78 Pflichtspielen auf 22 Tore und 24 Vorlagen. 

Witters

Quelle: Witters

Rekorderlös für 1. FC Nürnberg: Caspar Jander nach England

U21-Nationalspieler Caspar Jander verlässt den 1. FC Nürnberg und wechselt nach England in die dortige zweite Liga zum FC Southampton. Für den 22-Jährigen kassiert der Club mindestens elf Millionen Euro und erzielt somit einen Rekorderlös. Jander bekommt bei dem Verein aus der Championship einen Vertrag über vier Jahre.

Er war erst im Sommer vergangenen Jahres ablösefrei vom MSV Duisburg nach Nürnberg gewechselt. 

Quelle: dpa, sid, afp, ap, reuters
