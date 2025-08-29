Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Bayern München hat die Verpflichtung von Nicolas Jackson offenbar perfekt gemacht. Nach übereinstimmenden Berichten von "Bild" und "Sky" haben sich die Münchner mit dem Klub-Weltmeister FC Chelsea auf eine Leihe des senegalesischen Stürmers verständigt. Die Leihgebühr soll bei 15 Millionen Euro liegen - und wäre damit die höchste der Bundesliga-Historie. Die Bayern verfügen dem Vernehmen nach zudem über eine Kaufoption im kommenden Sommer in Höhe von 65 Millionen Euro.

Die bisher höchste Leihgebühr in der Bundesliga (13 Millionen Euro) hatten die Münchner 2017 an Real Madrid überwiesen, um sich die Dienste des Kolumbianers James Rodríguez zu sichern.