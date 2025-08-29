Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben sich mit der erfahrenen Hayley Raso (30) verstärkt. Wie der hessische Bundesligist mitteilte, erhält die 99-fache australische Nationalspielerin einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2027. Raso kommt vom englischen Erstligisten Tottenham Hotspur an den Main.

Raso lief in den USA für Washington Spirit und Portland Thorns FC auf. In England schnürte sie für Tottenham und Manchester City die Fußballschuhe. Als erste Australierin wechselte sie 2023 für ein Jahr zu Real Madrid. Für ihr Heimatland nahm sie 2019 und 2023 an der Weltmeisterschaft teil. Mit den «Matildas» spielte sie auch 2020 und 2024 bei den Olympischen Spielen.