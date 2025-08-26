Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Der VfL Wolfsburg ist auf der Suche nach einem Abwehrspieler in Frankreich fündig geworden. Der 20 Jahre alte Rechtsverteidiger Sael Kumbedi wechselt von Olympique Lyon auf Leihbasis an den Mittellandkanal.

Für den 1,75 Meter großen französischen U21-Nationalspieler ist Wolfsburg die erste Station außerhalb seines Heimatlandes. Kumbedi stammt aus der Jugend von Paris Saint-Germain und schaffte als Profi den Durchbruch bei Le Havre AC, ehe er im Sommer 2022 nach Lyon wechselte.