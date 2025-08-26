Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

U21-Vizeeuropameister Nelson Weiper hat sich wie angekündigt trotz des Wirbels der vergangenen Wochen langfristig an Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 gebunden. Wie die Rheinhessen mitteilten, verlängerte der 20-Jährige seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag vorzeitig bis Sommer 2029.

Bereits am vergangenen Wochenende hatten sich die Mainzer mit dem Mittelstürmer auf eine Ausweitung des Kontrakts geeinigt, nun folgte die schriftliche Fixierung.