Babys werden im Bauch der Mutter über die Nabelschnur mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt. Nach der Geburt wird diese durchtrennt und der Bauchnabel bildet sich. Dort bleibt jedoch eine natürliche Schwachstelle in der Bauchwand, an der ein Nabelbruch entstehen kann, sagt Michael Hoffmann, Facharzt für Chirurgie und Viszeralchirurgie am Marienkrankenhaus Kassel.