  3. Merkliste
  4. Suche
Ratgeber
Gesundheit

Arthrose im Knie: Verfahren kann künstliches Kniegelenk ersetzen

Hilfe für jüngere Patienten bei Arthrose:Neuer Knorpel fürs Knie mit der Distraktionstherapie

von Judith Arnold

|

Millionen Menschen leiden an Knorpel-Verschleiß. Bislang galt: Was weg ist, ist weg. Doch ein neues Verfahren bewahrt vor allem Jüngere vor einem künstlichen Kniegelenk.

Mann, der in die Luft springt und mit einem seiner Beine eine Gitarre simuliert.

Von Eisbaden bis künstliches Gelenk: Bei Knie-Schmerzen gibt es viele Therapien, doch oft keine echte Heilung. Neue Methoden aber machen bislang Unmögliches möglich. Wie rettet die Nase das Knie?

07.04.2026 | 43:30 min

Wenn jede Bewegung schmerzt, bedeutet das für die Betroffenen einen enormen Verlust an Lebensqualität. Die Diagnose Arthrose heißt: Der Knorpel zwischen den Gelenkknochen hat sich abgenutzt. Damit fehlt eine Art "Stoßdämpfer" und die Knochen reiben direkt aneinander. Chronische Schmerzen sind die Folge. Letzter Ausweg war bislang ein künstliches Gelenk.

Ziel: Knie-Prothese hinauszögern

Doch das hält nicht ewig und muss nicht selten nach 15 bis 20 Jahren ausgetauscht werden - besonders für Jüngere ein Problem. "Unser Ziel ist es, die erste Knie-Prothese hinauszuzögern", sagt Forscherin Mylène Jansen vom Uniklinikum Utrecht in den Niederlanden. "Dann bräuchten die Patienten später keine weitere OP, um das Gelenk zu erneuern, und sie bleiben länger aktiv."

Sie und ihr Team haben eine neue Apparatur entwickelt: für die sogenannte Kniedistraktion - eine Alternative zum künstlichen Gelenkersatz. Fachleute sprechen von einem echten Gamechanger.

Sport mit künstlichem Kniegelenk

Bisher kommt bei Gonarthrose meist ein künstliches Kniegelenk zum Einsatz. Wie das funktionieren kann, erzählt Hobby-Golfer Martin Berger.

10.06.2025 | 5:11 min

Knorpel soll mit Therapie nachwachsen

In einer Operation, die etwa 30 bis 45 Minuten dauert, wird rund ums Knie ein spezielles Gestell an den Ober- und Unterschenkelknochen angebracht. Dieses überbrückt mit einem Federmechanismus das Kniegelenk und zieht das Gelenk etwa fünf Millimeter auseinander.

In dem entstandenen Spalt reiben die Knochen nicht mehr aneinander. Ohne diese Belastung erholt sich der kaputte Knorpel und bildet sich neu. Nach sechs Wochen wird das Gestell wieder entfernt, die Knorpelregeneration im Knie aber läuft noch über Monate weiter. Der Körper heilt sich selbst.

"Ich bringe nur den Fixateur an", sagt Kaywan Izadpanah vom Uniklinikum Freiburg. Der Orthopäde ist einer der Ersten, die das Verfahren in Deutschland anwenden. "Bis jetzt hat man gedacht, Knorpel hat nicht die Chance zu heilen", sagt er.

Dass sich wirklich Knorpelschäden wieder schließen, bietet ein enormes Potential für den Patienten.

Prof. Kaywan Izadpanah, Uniklinikum Freiburg

Arthrose im Knie

Arthrose ist eine der weltweit häufigsten Gelenkerkrankungen. Wie kommt es zu dem Verschleiß, welche Symptome können auftreten und welche Behandlungsoptionen stehen bisher zur Auswahl?

17.12.2024 | 5:01 min

Gesetzliche Krankenkassen zahlen Behandlung noch nicht

Die Gesamtkosten werden in Deutschland derzeit nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Izadpanah arbeitet aber daran, dass sich das bald ändert: "Es ist nicht nur unser Krankenhaus in Freiburg, sondern auch andere Krankenhäuser in Deutschland, die allmählich Patientenstämme aufbauen, Daten sammeln und die guten Ergebnisse an die Krankenkassen weitergeben können." So werde hoffentlich erreicht, "dieses Verfahren in Deutschland auch regelhaft zu implementieren", sagt Izadpanah.

Das wäre auch für das Gesundheitssystem eine gute Nachricht. Denn durch Arthrose entstehen allein in Deutschland jährlich etwa 16 Milliarden Euro Krankheitskosten.

Knorpelverschleiß, umgangssprachlich für Arthrose, betrifft jeden sechsten Erwachsenen in Deutschland. In der Gruppe der 65- bis 79-Jährigen klagt sogar jeder Dritte darüber. Besonders Knie, Hüfte, Fingergelenke und Wirbelsäule sind betroffen.

Arthrose ist weltweit die häufigste Gelenkerkrankung, und der Anteil der Betroffenen wird weiter zunehmen. Oft werden in jungen Jahren bereits die Weichen gestellt. Besonders bei Spitzensportlern: Tennis-Legende Boris Becker leidet unter Arthrose, ebenso Ex-Skirennfahrer Christian Neureuther. Und zwei von drei Fußball-Profis geben später an, Gelenkprobleme zu haben.

2024 haben in Deutschland mehr als 173.000 Menschen ein erstes Implantat am Kniegelenk bekommen, Folgeeingriffe nicht mitgezählt. Vielen gilt daher das neue Verfahren aus Utrecht als regelrechte Revolution in der Arthrose-Behandlung.

Über dieses Thema berichtet plan b in der Sendung "Was macht uns gesund? - Neustart fürs Knie", online verfügbar am 07.04.2026 um 10:04 Uhr, im ZDF am 12.04.2026 ab 15:30 Uhr.
Themen
GesundheitArthrose

Mehr zum Thema Schmerzen

  1. Ein Jogger in weißen Schuhen und schwarzer, kurzer Hose hält sich sein schmerzendes Knie.

    Unnötige Eingriffe bei Schmerzen im Knie:Meniskus: Warum nicht jeder Schaden operiert werden muss

    von Annette Kanis
    mit Video5:09
  2. Eine Frau hat Zahnschmerzen und verzerrt das Gesicht. Sie hält eine Hand an ihre Wange.

    Zähne und Zahnschmelz schützen:Schmerzempfindliche Zähne: Ursachen und Behandlung

    von Thilo Hopert
    mit Video5:15
  3. Bandscheibenvorfall behandeln

    Wenn der Rücken ständig schmerzt:Bandscheibenvorfall operieren - ja oder nein?

    von Gunnar Fischer
    mit Video4:57
  4. Frau hält sich den schmerzenden Fuß.

    Wenn jeder Schritt wehtut:Fersensporn: Was gegen Fersenschmerzen hilft

    von Anne Waltermann
    mit Video5:12

Weitere Gesundheits-Themen

  1. Ein Arzt im Operationssaal hält den Katheter zurm Einsatz des Klappenersatzes.

    Neues Verfahren für undichte Herzklappe:Trikuspidalklappe per Katheter soll Schwerkranken helfen

    von Thomas Förster
    mit Video5:10
  2. Eine Hand hält viele Tabletten, im Hintergrund sind Blister zu sehen.

    Gefahr durch Multimedikation:Wechselwirkungen bei Medikamenten erkennen und vermeiden

    von Natascha Nieberg
    mit Video4:55
  3. Eine Hand in einem blauen Einweghandschuh hält eine Lupe vor das Auge einer Person.

    Plötzliche Sehverschlechterung:Augeninfarkt: Gefährlicher Gefäßverschluss vor der Netzhaut

    von Tom Khazaleh
    mit Video4:29
  4. Ultraschalluntersuchung der Brust bei einem Mann.

    Mammakarzinom beim Mann:Warum auch Männer an Brustkrebs erkranken

    von Olaf Schwabe
    mit Video5:13