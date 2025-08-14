Mehrheit fordert mehr Druck auf Israel

Eine große Mehrheit der Deutschen hält das Vorgehen Israels in Gaza für nicht gerechtfertigt, vor allem Anhänger von Linken und BSW. Einen Rüstungsstopp befürworten die meisten.

Das militärische Vorgehen Israels gegen die Hamas im Gazastreifen , das eine hohe Zahl ziviler Opfer fordert, halten gut drei Viertel der Wahlberechtigten für nicht gerechtfertigt. Das sagen 76 Prozent der Befragten im aktuellen ZDF-Politibarometer, 13 Prozent sind gegenteiliger Ansicht.

Eine große Mehrheit von 83 Prozent findet es richtig, wenn Deutschland Israel keine Waffen mehr liefert, die im Gazastreifen eingesetzt werden können. Bei den Anhängern von Linken und BSW beträgt dieser Wert sogar 95 Prozent.

Wie Linke und BSW punkten wollen

Der Politikwissenschaftler Thomas Jäger beobachtet, dass gerade Linke und BSW versuchen, mit Kritik an der israelischen Regierung gezielt politisch zu punkten.

Insbesondere die Linke versucht, dieses Thema für sich zu nutzen. „ Thomas Jäger, Universität Köln

In manchen kulturellen Milieus handele es sich dabei um eine wirklich wichtige Frage. Insofern gebe es dort eine ganz gezielte Bearbeitung dieses Wählermarktes. "Das ist auch genau das Klientel, das diese Parteien wählt", sagt er ZDFheute.

Hat die Linke ein Problem mit Antisemitismus?

Der Linken attestiert Jäger auch ein Problem mit Antisemitismus. "Das wissen sie selbst. Dort gibt es auch interne Auseinandersetzungen", sagt er.

Aber: "Das Hauptmotiv, warum sie das ausnutzen, liegt darin, dass sie im Wettbewerb der 'linken Parteien' hier einen Punkt machen können, den die anderen 'linken Parteien' - vor allem die SPD - nicht machen können", so Jäger.

Mehrheit für Anerkennung Palästinas

Die SPD hatte sich in Teilen zuletzt dafür offen gezeigt, Palästina als eigenen Staat anzuerkennen. Im ZDF-Politbarometer sprechen sich 60 Prozent dafür aus, 22 Prozent dagegen.

Eine Mehrheit von 62 Prozent ist außerdem der Ansicht, dass Deutschland politisch mehr Druck auf Israel ausüben sollte, um den Krieg zu beenden. Für nicht mehr Druck plädieren 30 Prozent.

Merz hatte Rüstungsstopp verkündet

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte zuletzt einen teilweisen Rüstungsstopp nach Israel angekündigt. Dafür wurde er zum Teil auch aus den eigenen Reihen heftig kritisiert.

In einem Argumentationspapier heißt es, dass auch der Druck der Straße den Kanzler bewogen habe, die Solidarität mit dem jüdischen Staat einzuschränken.

Mit Bezug auf den Plan, auch Gaza-Stadt zu erobern, steht dort: "Diese Eskalation trägt auch zur Verschärfung gesellschaftlicher Konflikte in Deutschland und Europa bei."

Merz von Umfragen getrieben?

Politikwissenschaftler Stefan Fröhlich geht allerdings nicht davon aus, dass Umfragen wie das ZDF-Politbarometer die Entscheidung des Kanzlers maßgeblich getrieben hätten.

Merz habe bereits im Mai auf der Digitalkonferenz re:publica deutlich gemacht, "wie er die Lage im Gazastreifen einschätzt". Dabei bezeichnete er das, was dort passiere, als inakzeptabel. Fröhlich sagt ZDFheute: