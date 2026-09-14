Wadephul will Beziehungen zu Ungarn neu beleben

Es ist der erste Besuch eines deutschen Außenministers seit 2019: Johann Wadephul besucht Ungarn. Er setzt nach dem politischen Wechsel in dem Land auf einen Neuanfang.

Johann Wadephul ist seit sieben Jahren der erste Außenminister, der in Ungarn zu Besuch ist. Er trifft in Budapest Außenministerin Anita Orban und Wirtschaftsminister Istvan Kapitany. 14.09.2026 | 0:21 min

Außenminister Johann Wadephul setzt nach dem politischen Wechsel in Ungarn auf einen raschen Neuanfang der Beziehungen beider Länder auf einem "Fundament des gegenseitigen Vertrauens und der Verlässlichkeit". Er reise mit der Hoffnung nach Budapest, "dass Ungarn sein großes europäisches Herz wiederentdeckt und ganz Europa das spürt", sagte der CDU-Politiker vor der Abreise.

Ungarn und Deutschland schlagen gemeinsam ein neues Kapitel auf. „ Johann Wadephul, Außenminister

Ungarn: Neuer politischer Kurs unter Magyar

Die neue ungarische Regierung unter dem bürgerlichen Ministerpräsidenten Peter Magyar amtiert seit Mai. Bei der Parlamentswahl am 12. April war der mit teils autokratischen Methoden regierende Rechtspopulist Viktor Orban nach 16 Jahren abgewählt worden.

Die Orban-Regierung hatte einen eher Moskau-freundlichen Kurs verfolgt, EU-Sanktionen verwässert oder behindert und Hetzkampagnen gegen die Ukraine geführt. Magyar schlägt einen neuen Kurs gegenüber Russland ein. Ungarn ist EU- und Nato-Mitglied.

Öffentlich-rechtliche Medien hat Péter Magyar neu geordnet, Orbán-Vertraute hat er abgesetzt, die Justiz reformiert. Umbau in Ungarn, und das im Eiltempo: Eine Bilanz nach 100 Tagen Magyar. 19.08.2026 | 6:10 min

In Budapest will Wadephul unter anderem mit Präsident Andras Baka, Außenministerin Anita Orban und Wirtschaftsminister Istvan Kapitany zu Beratungen zusammenkommen. Er ist nach fast sieben Jahren und dem damaligen SPD-Außenminister Heiko Maas der erste deutsche Außenminister in Ungarn.

Im Juli 2024 hatte der damalige ungarische Außenminister Peter Szijjarto einen Besuch von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in Budapest kurzfristig abgesagt. Szijjartos begleitete stattdessen Vikor Orban auf einer als "Friedensmission" inszenierten Staaten-Tour nach China.

Wadephul lobt Reformkurs und Ausweisung russischer Diplomaten

Ungarns neue Regierung habe in kurzer Zeit zentrale Reformen angestoßen, sagte Wadephul. Die Rückkehr zu Rechtsstaatlichkeit und die Umsetzung europäischer Vorgaben seien gute Nachrichten. Wenn für Unternehmen aus allen EU-Mitgliedstaaten wieder faire und verlässliche Wettbewerbsbedingungen gelten würden, werde Ungarns Wirtschaft erheblich davon profitieren.

Schon heute seien deutsche Unternehmen für 250.000 Arbeitsplätze in dem Land verantwortlich. Der Minister wird von einer Unternehmerdelegation begleitet.

Nach seinem historischen Wahlsieg gegen Viktor Orbán ist Péter Magyar seit fast 100 Tagen Ministerpräsident. Er drängt Orbán-Vertraute aus wichtigen Ämtern und reformiert die Justiz. 14.08.2026 | 2:35 min

Wadephul hob die Ausweisung von zehn russischen Diplomaten durch Ungarn in der vergangenen Woche als klares Signal gegenüber Moskau hervor.

Auch die Solidarität Budapests nach dem von der Bundesregierung Russland zugeschriebenen Anschlagsversuch mit einer Sprengstoffdrohne am Flughafen Leipzig/Halle Anfang August und gemeinsam beschlossene EU-Sanktionen zeigten Moskau deutlich: "Wir verteidigen die Friedensordnung in Europa gegen Russlands Aggression." Russland bestreitet kategorisch, etwas mit der Drohne auf dem Flughafen zu tun zu haben.

Blick auf gemeinsame Geschichte

Ihm sei es auch mit Blick auf die gemeinsame Geschichte beider Länder wichtig, die Chance auf einen Neuanfang mit Ungarn zu nutzen, erklärte Wadephul. Ungarn hatte 1989 mit der Öffnung seiner Grenzen tausenden Bürgern in der DDR den Weg in die Freiheit ermöglicht und damit den Stein ins Rollen gebracht, der am Ende die deutsche Wiedervereinigung ermöglichte.

Rückblick: Anfang Mai 1989 beginnt Ungarn, den Grenzzaun nach Österreich abzubauen. Immer mehr DDR-Flüchtlinge wollen über diesen Weg in den Westen gelangen. 06.10.2011 | 3:22 min

Quelle: dpa, AFP