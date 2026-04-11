Wirtschaftsministerin :Kritik an Reiche: CDU-Sozialflügel fordert Entlassung
Nach ihrer Attacke gegen SPD-Chef Klingbeil in der Spritpreis-Debatte kassiert Wirtschaftsministerin Reiche Kritik aus den eigenen Reihen. Teile der Union fordern ihre Entlassung.
Nach der scharfen Attacke von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) gegen den Koalitionspartner SPD in der Spritpreis-Debatte kommt aus dem Sozialflügel der CDU die Forderung nach ihrer Entlassung.
Eine "Auswechslung" der Ministerin sei unumgänglich, auch weil sich Reiche Kanzler Friedrich Merz (CDU) widersetzt habe, sagte Christian Bäumler, Vize-Vorsitzender des CDU-Arbeitnehmerflügels, dem SWR.
CDU-Sozialflügel fordert Soforthilfen
Bäumler, der auch Chef des CDU-Sozialflügels in Baden-Württemberg ist, warf der Ministerin vor, "eine Koalition mit der AfD anzustreben". Reiche habe zudem den Kontakt zur Lebenswirklichkeit der Menschen verloren, kritisierte Bäumler. "Wir brauchen Soforthilfen für Menschen, die keine Reserven haben", mahnte er.
Nötig seien "ein Mobilitätsgeld für Normalverdiener und eine Absenkung der Mehrwertsteuer für Grundnahrungsmittel".
Merz ruft Reiche zu Zurückhaltung auf
Merz hatte am Donnerstag SPD-Chef Lars Klingbeil und Reiche aufgefordert, gemeinsam Vorschläge zur Entlastung der Menschen vorzulegen. Am Freitag lud der Finanzminister Arbeitgeber und Gewerkschaften zu einem Spitzentreffen. Reiche ging ihrerseits vor die Presse und kritisierte die SPD-Vorstellungen - etwa eine Übergewinnsteuer - scharf als "teuer, wirkungsschwach und verfassungsrechtlich fragwürdig".
Merz forderte daraufhin seine Parteifreundin zur Zurückhaltung auf. Merz sei "befremdet über den öffentlichen Schlagabtausch", hieß es am Freitag aus seinem Umfeld.
SPD-Chef Lars Klingbeil dringt unterdessen weiter auf staatliche Eingriffe. "Das Wirksamste ist gerade der Eingriff in den Markt. Das sehen wir in anderen europäischen Ländern", sagte der Finanzminister der "Süddeutschen Zeitung". "Und ich finde, wir sollten diesen Mut auch haben."
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