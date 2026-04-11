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Politik
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Kritik an Reiche: CDU-Sozialflügel fordert Entlassung

Wirtschaftsministerin :Kritik an Reiche: CDU-Sozialflügel fordert Entlassung

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Nach ihrer Attacke gegen SPD-Chef Klingbeil in der Spritpreis-Debatte kassiert Wirtschaftsministerin Reiche Kritik aus den eigenen Reihen. Teile der Union fordern ihre Entlassung.

Lars Klingbeil, Bundesminister der Finanzen, Vizekanzler und SPD-Bundesvorsitzender, verlässt eine Bundestagssitzung.

Finanzminister Klingbeil fordert staatliche Eingriffe zur Senkung der Spritpreise. Er spricht sich für steuerliche Entlastungen sowie einen Preisdeckel für Benzin und Diesel aus.

11.04.2026 | 0:27 min

Nach der scharfen Attacke von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) gegen den Koalitionspartner SPD in der Spritpreis-Debatte kommt aus dem Sozialflügel der CDU die Forderung nach ihrer Entlassung.

Eine "Auswechslung" der Ministerin sei unumgänglich, auch weil sich Reiche Kanzler Friedrich Merz (CDU) widersetzt habe, sagte Christian Bäumler, Vize-Vorsitzender des CDU-Arbeitnehmerflügels, dem SWR.

Wer sich wie Reiche gegen ein Machtwort des Kanzlers stellt und einen Kompromiss mit der SPD bei den Spritpreisen ablehnt, will eine andere Koalition.

Christian Bäumler, Vize-Vorsitzender des CDU-Arbeitnehmerflügels

30.01.2026, Berlin: Katherina Reiche (CDU), Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, gibt in der 57. Plenarsitzung der 21. Legislaturperiode im Deutschen Bundestag eine Regierungserklärung zum Jahreswirtschaftsbericht 2026 ab.

Wirtschaftsministerin Reiche kritisiert Vorschläge der SPD für Entlastungen wegen hoher Energiepreise scharf. Nun gerät sie selbst unter Druck, auch aus der eigenen Partei.

10.04.2026 | 2:14 min

CDU-Sozialflügel fordert Soforthilfen

Bäumler, der auch Chef des CDU-Sozialflügels in Baden-Württemberg ist, warf der Ministerin vor, "eine Koalition mit der AfD anzustreben". Reiche habe zudem den Kontakt zur Lebenswirklichkeit der Menschen verloren, kritisierte Bäumler. "Wir brauchen Soforthilfen für Menschen, die keine Reserven haben", mahnte er.

Nötig seien "ein Mobilitätsgeld für Normalverdiener und eine Absenkung der Mehrwertsteuer für Grundnahrungsmittel".

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Wirtschaftsministerin Reiche ignorierte das Machtwort des Kanzlers, weil sie auf den Finanzminister reagieren wollte. Merz sei genervt ,sagt Hauptstadtkorrespondent Wulf Schmiese.

10.04.2026 | 2:23 min

Merz ruft Reiche zu Zurückhaltung auf

Merz hatte am Donnerstag SPD-Chef Lars Klingbeil und Reiche aufgefordert, gemeinsam Vorschläge zur Entlastung der Menschen vorzulegen. Am Freitag lud der Finanzminister Arbeitgeber und Gewerkschaften zu einem Spitzentreffen. Reiche ging ihrerseits vor die Presse und kritisierte die SPD-Vorstellungen - etwa eine Übergewinnsteuer - scharf als "teuer, wirkungsschwach und verfassungsrechtlich fragwürdig".

Merz forderte daraufhin seine Parteifreundin zur Zurückhaltung auf. Merz sei "befremdet über den öffentlichen Schlagabtausch", hieß es am Freitag aus seinem Umfeld.

SPD-Chef Lars Klingbeil dringt unterdessen weiter auf staatliche Eingriffe. "Das Wirksamste ist gerade der Eingriff in den Markt. Das sehen wir in anderen europäischen Ländern", sagte der Finanzminister der "Süddeutschen Zeitung". "Und ich finde, wir sollten diesen Mut auch haben."

Diskussion um hohe Energiepreise
:Reiche teilt gegen SPD aus - Merz fordert Zurückhaltung

Die Diskussion wegen der hohen Energiepreise geht weiter. Kanzler Merz hatte seine Minister zur Zusammenarbeit aufgefordert. Trotzdem machen Klingbeil und Reiche eigene Vorschläge.
von Johannes Lieber
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Bundesministerin für Wirtschaft und Energie Katherina Reiche spricht während eines Pressestatements.
Quelle: dpa
Über die Debatte zur Entlastung wegen hoher Energiepreise berichteten mehrere Sendungen, zuletzt die ZDFheute Xpress im Beitrag "Finanzminister pocht auf Markteingriffe" am 11. April 2026 um 10:58 Uhr.
Themen
Katherina ReicheLars KlingbeilFriedrich MerzCDUSPD

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