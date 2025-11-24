IW-Studie: Deutschland Spitzenreiter bei Sozialausgaben

Deutschland gibt laut dem Institut für Wirtschaft den Großteil seines Haushalts für soziale Sicherung aus. Viel Geld fließt im Vergleich auch in die Verwaltung.

Knapp die Hälfte der deutschen Sozialausgaben entfällt laut Studie auf die Alterssicherung. (Archivbild) Quelle: dpa

Deutschland gibt mehr Geld der Gesamtausgaben für die soziale Sicherung aus als andere europäische Staaten, einschließlich der nordischen Länder. Das geht aus einer Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor, über die die "Rheinische Post" berichtet.

Demnach entfielen im Jahr 2023 hierzulande 41 Prozent der staatlichen Gesamtausgaben auf soziale Leistungen wie Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung sowie soziale Leistungen wie das Bürgergeld. Knapp die Hälfte der Mittel entfällt den Angaben zufolge auf die Alterssicherung.

Unionsfraktionschef Spahn zeigt sich zuversichtlich, dass man im Rentenstreit zügig zu einer Lösung kommen werde. Über eine mögliche Vertrauensfrage des Kanzlers sagt er: "Das sehe ich nicht." 23.11.2025 | 4:58 min

Österreich und Schweiz mit ähnlich hohen Sozialausgaben

Das IW hat die Ausgaben Deutschlands insgesamt und in verschiedenen Bereichen für die Jahre 2001 bis 2023 untersucht.

Die nordischen Länder sowie Österreich und die Schweiz geben jeweils 40 Prozent für die soziale Sicherung aus, in den Benelux-Ländern sind es 38 Prozent. Der EU-Durchschnitt liegt bei 39 Prozent.

Bei Ausgaben für das Gesundheitswesen (16 Prozent) liegt Deutschland zusammen mit den Benelux- und den nordischen Ländern an der Spitze.

Im Rentenstreit lehnte Kanzler Merz eine Änderung des Gesetzes zur Renten-Haltelinie von 48 Prozent bis 2031 ab, bot aber eine grundlegende Rentenreform ab 2032 an. 17.11.2025 | 1:54 min

Vergleichsweise hohe Ausgaben für öffentliche Verwaltung

Im Vergleich besonders hoch sind demnach hierzulande auch die Ausgaben für die öffentliche Verwaltung, die in Deutschland über den Untersuchungszeitraum kräftig gestiegen seien - von 7,2 auf zuletzt 11 Prozent.

Schlusslicht ist Deutschland dagegen im Bildungsbereich mit zuletzt 9,3 Prozent der Gesamtausgaben. Österreich und die Schweiz liegen der Studie zufolge fast 50 Prozent darüber. Auch bei Personal (17 Prozent) und öffentlichen Investitionen (6,2 Prozent) hinkt Deutschland im Erfassungszeitraum hinterher.

Im Haushaltsausschuss des Bundestages geht es in der Bereinigungssitzung darum, den Entwurf für den Haushalt 2026 festzuzurren. Und es geht um 175 Mrd. Euro an neuen Krediten. 13.11.2025 | 2:39 min

EU-Durchschnitt der Verteidigungsausgaben gefallen

Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 ist der Anteil der Verteidigungsausgaben nach einem vorübergehenden Abfall bis Mitte der 2010er Jahre vor allem in den nordischen Ländern wieder gestiegen.

Gemessen an den Gesamtausgaben betrug dieser zuletzt 3,4 Prozent. Das entspricht in etwa dem Wert des Jahres 2001. Der EU-Durchschnitt fiel dagegen von 3,0 auf 2,8 Prozent, die Benelux-Länder von 3,0 auf 2,6 Prozent und Österreich/Schweiz von 2,4 auf 1,9 Prozent. Deutschland hielt seinen Wert von etwa 2,3 Prozent.

Mehr Steuereinnahmen, aber kein Grund zur Entwarnung. Das zeigt die heute vorgestellte Steuerschätzung. Finanzminister Klingbeil besteht dennoch auf weitere Einsparungen. 23.10.2025 | 2:52 min

Gemessen an der Wirtschaftsleistung, die auch die Berechnungsgrundlage für das Zwei-Prozent-Ziel der Nato ist, sieht die Lage etwas anders aus. Demnach lag der Anteil der Verteidigungsausgaben in allen verglichenen Ländern und Ländergruppen unterhalb von 2 Prozent, wobei die nordischen Länder mit Werten von 1,3 bis 1,7 Prozent vorn lagen.

Deutschland kam auf 1,1 Prozent. In Österreich und der Schweiz, die beide nicht der Nato angehören, ging der Wert gar von 1,0 auf 0,7 Prozent zurück. Das IW erwartet aber aufgrund der geopolitischen Entwicklungen steigende Ausgaben in ganz Europa.

Als westeuropäische Vergleichsregionen hatte das Institut die Benelux-Länder, Österreich und die Schweiz sowie die nordischen Länder Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland und Island herangezogen, die mit Blick auf ihre wirtschaftliche Entwicklung und kulturelle Prägung Deutschland relativ ähnlich sind.