Live: Neuer Wehrdienst im Bundestag - die Debatte und Abstimmung

"Unsere Profi-Armee ist wesentlicher Bestandteil einer wehrhaften Gesellschaft", sagt der verteidigungspolitische Sprecher der CSU, Thomas Erndl, zu Beginn seiner Rede im Bundestag. "Wir kehren ein Stück weit zurück zu einem Normalfall", sagt er zum Gesetzentwurf.

Dieser beinhalte, dass die "drittgrößte Volkswirtschaft der Welt auch Verantwortung übernehmen muss und mit angemessenen Streitkräften ausgestattet sein muss". Die Gesellschaft müsse mehr in die Verteidigung einbezogen werden. Jeder junge Mensch müsse sich darum nun "Gedanken machen".