Live: Neuer Wehrdienst im Bundestag - die Debatte und Abstimmung

Liveblog

Bundeswehr:Bundestag stimmt über Wehrdienstgesetz ab

Eine verpflichtende Musterung junger Männer ist nur ein Teil des neuen Wehrdienstgesetzes. Heute stimmt der Bundestag über das Vorhaben der Regierung ab - die Debatte im Liveblog.

Verfolgen Sie hier die Debatte im Bundestag über den neuen Wehrdienst bei phoenix im Livestream.

06.05.2025

Über dieses Thema berichtet phoenix in der Sendung phoenix vor ort am 05.12.2025 ab 9 Uhr.

Wichtige Meldungen

CSU-Politiker Erndl: "Zurück zu einem Normalfall"

"Unsere Profi-Armee ist wesentlicher Bestandteil einer wehrhaften Gesellschaft", sagt der verteidigungspolitische Sprecher der CSU, Thomas Erndl, zu Beginn seiner Rede im Bundestag. "Wir kehren ein Stück weit zurück zu einem Normalfall", sagt er zum Gesetzentwurf.

Dieser beinhalte, dass die "drittgrößte Volkswirtschaft der Welt auch Verantwortung übernehmen muss und mit angemessenen Streitkräften ausgestattet sein muss". Die Gesellschaft müsse mehr in die Verteidigung einbezogen werden. Jeder junge Mensch müsse sich darum nun "Gedanken machen".

SPD-Verteidigungspolitiker weist Linken-Vorwurf zurück

Der SPD-Abgeordnete und Oberstleutnant der Luftwaffe der Bundeswehr, Falko Droßmann, kritisiert den Redebeitrag der Linken-Abgeordneten Desiree Becker: "Wenn Sie sagen, es gibt einen Zwangsdienst, man werde zur Waffe gezwungen, dann ist das falsch." Er wirft ihr "Fake News" vor.

Linke: "Wir lehnen die Wehrpflicht ab"

Die Linken-Abgeordnete Desiree Becker greift den Gesetzentwurf von Union und SPD an: "Wir lehnen die Wehrpflicht ab, wir lehnen die Bedarfswehrpflicht ab, wir lehnen auch die Vorbereitung all dessen ab: das heutige Wehrdienstmodernisierungsgesetz", beginnt sie ihre Rede.

Junge Menschen hätten anderes vor, als für das "Regiment Merz für das Kapital der Reichen den Kopf hinzuhalten". Auch ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr lehne ihre Partei ab. Es sei offen, an welcher Stelle genau die Bundeswehr mehr Personal brauche, vieles sei bei dem Gesetzentwurf im Unklaren geblieben, kritisiert Becker.

Grüne: Werden Gesetz nicht zustimmen

Die Grünen-Abgeordnete Sara Nanni kündigt an, die Grünen würden dem Gesetzentwurf zum neuen Wehrdienst nicht zustimmen. Sie kritisiert die Fixierung des Gesetzentwurfes auf junge Menschen: Der Blick in die Ukraine zeige, "ein Land wird nicht durch 18-Jährige verteidigt." Es brauche auch Möglichkeiten für Menschen anderer Generationen, sich zu engagieren. Die Grünen fordern dafür eine Koordinierungsstelle im Kanzleramt für gesamtstaatliches Krisenmanagement - "und zwar sofort". 

Röttgen: "Gesetz ist eine gute Nachricht für Deutschland, für Europa"

Der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende und CDU-Abgeordnete Norbert Röttgen lobt den Entstehungsprozess des Gesetzes zum neuen Wehrdienst im Bundestag. Man sei aktuell in einer "sicherheitspolitischen Bedrohungslage, wo es auf Deutschland ankommt". Eine einsatzfähige Bundeswehr sei ein wichtiger Beitrag, der durch das Gesetz ermöglicht werde: "Dieses Gesetz ist eine gute Nachricht für Deutschland, für Europa."

Es komme nun "wieder auf Friedenspolitik an", so Röttgen. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges habe man "die Realität von Krieg" in Europa. Es brauche daher Aufrüstung und deutlich mehr Soldatinnen und Soldaten, als man heute habe.

Verteidigungspolitischer Sprecher der AfD kritisiert Fehlanreize

Als nächstes tritt der verteidigungspolitische Sprecher der AfD, Rüdiger Lucassen ans Rednerpult im Bundestag. Er kritisiert, dass der neue Wehrdienst falsche Anreize bei Rekruten setze: "Für die Bundesregierung bedeute Attraktivität gleich Geld." Er bemängelt: "Soldaten, die für den Sold kommen, haben keine feste Grundlage für den Dienst. Das reicht nicht." Sein Gegenentwurf sei der Soldat, der aus Überzeugung diene, "der geborene Verteidiger seines Landes, seiner Schicksalsgemeinschaft".

SPD-Abgeordnete betont Freiwilligkeit

Die SPD beginnt mit der Abgeordneten Siemtje Möller die Debatte zum Wehrdienst im Bundestag. Möller richtet das Wort an die jungen Menschen im Land - und lobt deren Beitrag und Engagement im Land. Sie betont den freiwilligen Charakter der angestrebten Wehrdienstreform: "Weder beschließen wir heute, dass ihr zum Dienst an der Waffe verpflichtet werdet, noch dass wir zukünftig die Lostrommel rühren, um euch als Kanonenfutter in die Ukraine zu schicken."

Es brauche eine starke Bundeswehr, um verteidigungsfähig zu sein. Dafür werde der auf Freiwilligkeit beruhende Wehrdienst einen Beitrag leisten.

CDU-Verteidigungsexperte für Klarheit über möglichen Pflichtwehrdienst

CDU-Verteidigungsexperte Thomas Röwekamp will bis 2027 Klarheit über eine mögliche Wiedereinführung des Pflichtwehrdiensts in Deutschland. Er habe wie viele andere Experten "Zweifel" daran, dass der zunächst geplante Kräfteaufwuchs durch Freiwillige ausreiche, sagt der Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). "Spätestens im Sommer 2027" müsse deshalb darüber entschieden werden, ob eine gesetzliche Wehrpflicht aktiviert werde.

Darum geht es bei der Abstimmung zum neuen Wehrdienst

Nach der jahrelangen Debatte um einen neuen Wehrdienst entscheidet nun der Bundestag. Um 9:00 Uhr beginnt im die zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Modernisierung des Wehrdienstes. Worum es dabei geht: Antworten im Überblick.

Wehrbeauftragter Otte fordert hohes Tempo bei Umsetzung

Noch vor der Abstimmung im Bundestag über das Gesetz für den neuen Wehrdienst fordert der Wehrbeauftragte des Bundestages, Henning Otte (CDU), eine rasche und konsequente Umsetzung. "Das neue Wehrdienstgesetz ist ein zentraler Schritt zur personellen Stärkung der Bundeswehr und zielt in die richtige Richtung. Die Erwartungshaltung in der Gesellschaft und insbesondere in der Truppe ist groß", so Otte gegenüber der "Rheinischen Post" . 

"Das Verteidigungsministerium darf nicht an den eigenen Zielzahlen scheitern. Der Aufwuchs der aktiven Truppe von circa 180.000 auf 260.000 und einer Reserve von 200.000 Soldatinnen und Soldaten muss gelingen", so Otte.

Quelle: ZDF, dpa, AFP, Reuters, AP, epd, KNA
