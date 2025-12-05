"KI-Ära" Wort des Jahres 2025 - Gesellschaft für deutsche Sprache

Nach "Ampel-Aus" im vergangenen Jahr ist "KI-Ära" Wort des Jahres 2025. Das hat die Gesellschaft für deutsche Sprache bekannt gegeben. Welche Wörter noch dabei sind.

Die Gesellschaft für deutsche Sprache kürt bereits seit 1977 Wörter des Jahres. (Symbolbild) Quelle: imago

"KI-Ära" ist Wort des Jahres 2025. Der wachsende Einfluss von Künstlicher Intelligenz stehe für einen "epochalen Wandel", teilte die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Freitag in Wiesbaden mit. KI sei "aus dem Elfenbeinturm der wissenschaftlichen Forschung herausgetreten" und habe "die Mitte der Gesellschaft erreicht".

Auf den zweiten Platz setzte die Jury den Ausdruck "Deal", eines der Lieblingswörter von US-Präsident Donald Trump. "Er nutzt das Wort für Handels-, Zoll- oder Außenabkommen, die er als Erfolge präsentiert", erläuterte GfdS-Geschäftsführerin Andrea Ewels. Auf Platz 3 der "Wörter des Jahres" landete "Land gegen Frieden". Der Ausdruck steht für die Forderung, dass die Ukraine Gebietsverluste an Russland akzeptieren muss, um einen Friedensvertrag zu erreichen.

Die Wörter des Jahres 2025 KI-Ära Deal Land gegen Frieden Sondervermögen Wehrdienst-Lotto Drohnisierung Strafzölle Wohlstandsverlust klimamüde Vertiktokung

So viele Menschen weltweit sprechen Deutsch! 14.09.2024 | 1:42 min

Nicht die Häufigkeit ist entscheidend

Die Jury hatte für die Rangliste aus insgesamt zehn Begriffen mehrere Tausend Vorschläge aus Medien und Einsendungen gesichtet. "Die Wörter des Jahres wählen wir nach klaren Kriterien aus: Sie müssen gesellschaftlich relevant sein, zentrale politische und gesellschaftliche Debatten widerspiegeln und sprachlich auffallen", erläuterte Ewels.

"Entscheidend ist nicht, ob ein Begriff besonders häufig vorkommt, sondern ob er das Jahr besonders prägnant abbildet - in seiner Stimmung, seinen Konflikten und seinen öffentlichen Diskussionen."

2024: "Ampel-Aus" Wort des Jahres

2024 war "Ampel-Aus" zum Wort des Jahres gekürt worden. Das Ende der Ampelkoalition im Bund, das sich seit längerer Zeit angedeutet habe, habe für einen Paukenschlag gesorgt, hieß es zur Begründung. Auf den Plätzen zwei und drei landeten 2024 die Begriffe "Klimaschönfärberei" und "kriegstüchtig". 2023 landete "Krisenmodus" auf Platz 1.

Die "Wörter des Jahres" 2024: Ampel-Aus

2023: Krisenmodus

2022: Zeitenwende

2021: Wellenbrecher

2020: Corona-Pandemie

2019: Respektrente

2018: Heißzeit

2017: Jamaika-Aus

2016: Postfaktisch

2015: Flüchtlinge

2014: Lichtgrenze

2013: GroKo

2012: Rettungsroutine

2011: Stresstest

2010: Wutbürger

2009: Abwrackprämie

2008: Finanzkrise

2007: Klimakatastrophe

2006: Fanmeile

2005: Bundeskanzlerin

2004: Hartz IV

2003: Das alte Europa

2002: Teuro

2001: Der 11. September

Regelmäßige Verkündung seit 1977

Die GfdS ist eine politisch unabhängige Vereinigung zur Pflege und Erforschung der deutschen Sprache mit Sitz in Wiesbaden. Das "Wort des Jahres" wurde von ihr erstmals 1971 und seit 1977 regelmäßig gekürt. Die Jury setzt sich aus Sprachwissenschaftlern, Medienexperten und dem Hauptvorstand der Gesellschaft zusammen.

Mehr als fünf Milliarden Menschen sind täglich im Netz unterwegs. Harald Lesch liefert Antworten auf die brennende Frage, wie moderne Kommunikation das Menschsein verändert hat. 03.03.2024 | 43:36 min

Quelle: ZDF, AFP, dpa