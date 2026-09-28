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Söder und Krause: Olympia-Achterbahn nach Olympia-Wette

München:Söder und Krause: Olympia-Achterbahn nach Olympia-Wette

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Schwarz-grüne Achterbahnfahrt nach Sieg im nationalen Olympia-Vorentscheid: Bayerns Ministerpräsident und Münchens Oberbürgermeister haben auf der Wiesn eine Wette eingelöst.

Bayern, München: Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, und Dominik Krause (Bündnis 90/ Die Grünen), Oberbürgermeister von München, fahren anlässlich der Nominierung Münchens als deutscher Olympia-Bewerber auf dem Oktoberfest zusammen mit der Achterbahn Olympia Looping.

Nach Münchens Sieg im nationalen Olympia-Auswahlverfahren lösen Markus Söder und Dominik Krause ihre Wette auf dem Oktoberfest ein.

28.09.2026 | 0:40 min

Olympia-Euphorie auf der Wiesn: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) sind nach dem Sieg Münchens im nationalen Olympia-Auswahlverfahren gemeinsam in die Achterbahn gestiegen.

Begleitet von einem großen Medienaufgebot lösten die beiden Politiker ihren Wetteinsatz im "Olympia Looping" ein. Die rasante Fahrt hatten sie zuvor für den Fall angekündigt, dass die bayerische Landeshauptstadt in Baden-Baden den Zuschlag bekommt.

Am Samstag hatte sich die bayerische Landeshauptstadt bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) im Duell mit Köln-Rhein-Ruhr durchgesetzt.

Jubel Teamfoto München mit Felix Loch (Rodeln).

München geht für Deutschland als Bewerber für die Ausrichtung der olympischen Sommerspiele ins Rennen. So gewann München die Ausschreibung.

26.09.2026 | 4:11 min

Söder: "Einmal reicht"

Nach der Fahrt machte Söder den Daumen nach oben und erhielt ein Lebkuchenherz mit der Aufschrift "Pro-Olympia". "Kein Problem", sagte Ministerpräsident Söder. "Aber einmal reicht." Es sei ja auch jetzt nur der Vorentscheid gewesen. "Also wenn es dann richtig klappt, dann müssen wir fünfmal fahren oder möglicherweise ein Olympia-Tattoo machen", schlug Söder (59) vor.

Ob die Achterbahnfahrt die Freundschaft zwischen dem CSU- und dem Grünen-Politiker gestärkt habe, wurden beide gefragt. "Sie hat sie zumindest nicht geschwächt", meinte Söder. Oberbürgermeister Krause (36) entgegnete: "Wenn man gemeinsam was durchlebt, dann schweißt das zusammen. Und die Olympia-Bewerbung war das ja mal vor allem auch schon."

v.L. DOSB-Prasident Thomas Weikert, IOC - MitgliedMichael Mronz, Prasidentin AThleten Deutschland Pia Greiten und Staatsminister für Sport Ronald Rauhe.

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Krause bestand auf "Olympia Looping"

Nach der Entscheidung des Deutschen Olympischen Sportbunds hatte Söder noch gesagt: "Ich weiß nicht, ob das wirklich ernst gemeint war, und da muss ich mich dann auch noch psychisch vorbereiten". Krause ließ seinem späteren Mitfahrer allerdings wenig Hoffnung auf einen Rückzieher: "Auf jeden Fall, Olympia-Looping wollen wir gemeinsam fahren."

Der "Olympia Looping" gehört auf dem Oktoberfest inzwischen quasi zum Inventar. Nach Angaben der Betreiber hält die Fahrt fünf Loopings bereit bei Geschwindigkeiten von mehr als 90 Kilometern pro Stunde und teils auf einer Höhe von mehr als 30 Metern.

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Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 28.09.2026 um XX:XX Uhr in dem Beitrag "XYZ".
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Markus SöderBayernOlympia

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