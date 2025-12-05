  3. Merkliste
Rentenpaket: Diese Abgeordneten haben dagegen gestimmt

Grafiken

Ergebnis in interaktiven Grafiken:Diese Abgeordneten haben gegen das Rentenpaket gestimmt

Robert Meyer

Robert Meyer

|

Das Rentenpaket ist mit Koalitionsmehrheit beschlossen worden, aber nicht alle Abgeordneten von Schwarz-Rot haben zugestimmt. Ein Überblick in Grafiken.

Bundeskanzler Friedrich Merz rechts im Bild an einem Podium. Als Hintergrund ein Bild des leeren Bundestages eingefügt.

ZDFheute live: Abstimmung über Rentenpaket im Bundestag

05.12.2025 | 149:24 min

Das umstrittene Rentenpaket der schwarz-roten Koalition ist durch den Bundestag gekommen, sogar mit eigener Mehrheit der Regierungsparteien CDU, CSU und SPD. 318 Ja-Stimmen gab es für Haltelinie und Mütterrente. Alle eigenen Abgeordneten hat die Koalition trotzdem nicht zusammen bekommen. Wer hat sich gegen die eigene Fraktion gestellt?

Rentenpaket: Ergebnis der Abstimmung

ZDFheute Infografik

Ein Klick für den Datenschutz

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Datenschutzeinstellungen anpassen

Schwarz-Rot hat eigene Mehrheit, aber trotzdem Gegenstimmen

Auf 328 Abgeordnete kommen CDU, CSU und SPD zusammen im Bundestag. Mit 318 Ja-Stimmen erreichte das Rentenpaket sogar die von Friedrich Merz (CDU) im Vorhinein geforderte "Kanzlermehrheit", also die absolute Mehrheit von mindestens 50 Prozent der Abgeordneten im Bundestag - das wären 316.

Trotzdem fehlten zehn Stimmen. Die Nein-Stimmen kamen vor allem aus der "Jungen Gruppe", einem Verbund junger Abgeordneter in der CDU/CSU-Fraktion. In den vergangenen Wochen hatte sie das Rentenpaket scharf kritisiert und wollte nicht zustimmen. 18 Abgeordnete, ohne die die schwarz-rote Koalition keine eigene Mehrheit gehabt hätte.

Rentenpaket: So hat der Bundestag abgestimmt

ZDFheute Infografik

Rentenpaket: Linke enthält sich bei Abstimmung

Nun haben aber nicht alle 18 geschlossen gegen das Paket gestimmt. Zehn von ihnen haben doch für das Gesetz gestimmt, zwei haben sich enthalten, sechs blieben bei ihrem "Nein". Eine der Gegenstimmen: der Vorsitzende der "Jungen Gruppe" in der CDU/CSU-Fraktion, Pascal Reddig:

Der Gesetzesentwurf geht gegen meine fundamentalen Überzeugungen. Gegen alles, wofür ich Politik gemacht habe. Gegen Generationengerechtigkeit.

Pascal Reddig (CDU), Vorsitzender der "Jungen Gruppe" in der CDU/CSU-Fraktion um Bundestag

Insgesamt gibt es aus der Union sieben Gegenstimmen. Ein weiterer Abgeordneter aus Baden-Württemberg, Nicolas Zippelius, hat auch gegen das Rentenpaket gestimmt. Er gehört aber nicht zur "Jungen Gruppe".

Die nun erreichte absolute Mehrheit hätte es nicht unbedingt gebraucht. Die Linke hat sich bei der Abstimmung größtenteils enthalten. Enthaltungen werden bei solchen Gesetzen herausgerechnet, wodurch auch eine einfache Mehrheit gereicht hätte - also mehr Ja- als Nein-Stimmen. Auch weniger als 316 Ja-Stimmen wären genug gewesen. Alle Abgeordneten von AfD und Grünen, die an der Abstimmung teilgenommen haben, haben sich gegen das Rentenpalet ausgesprochen.

Grafik zur Erklärung von Rente in Deutschland. Ein Balken, der zeigt, dass 48 Prozent des Durchschnittseinkommens die Rente konstituiert.

Die Regierung will die Rente reformieren. Das Ziel: Rentner sollen im Verhältnis zu ihrem früheren Lohn genug Geld bekommen. Was mit der Haltelinie beim Rentenniveau gemeint ist.

05.12.2025 | 1:00 min

Welche Abgeordneten für und gegen das Rentenpaket waren

Wie die einzelnen Abgeordneten abgestimmt haben, können Sie mit unserer durchsuchbaren Tabelle selbst herausfinden. Ganz vorne stehen aktuell die Abgeordneten der "Jungen Gruppe" aus CDU und CSU. Mithilfe des Suchfelds können Sie aber zum Beispiel auch nach Ihrem Abgeordneten oder nach Bundeskanzler Friedrich Merz suchen:

Rentenpaket: So haben die Abgeordneten abgestimmt

ZDFheute Infografik

Reaktionen zur Abstimmung über das Rentenpaket im Bundestag finden Sie in unserem Liveblog:

Vizekanzler Lars Klingbeil und Bundeskanzler Friedrich Merz nach der Abstimmung zum Rentenpaket

Der Bundestag hat das umstrittene Rentengesetz der schwarz-roten Regierung mit absoluter Mehrheit beschlossen. Die Entwicklungen im Liveblog.

05.12.2025 | 149:24 min

Redaktion: Kathrin Wolff

Über dieses Thema berichtete ZDFheute live am 05.12.2025 ab 11 Uhr.
Themen
RenteSchwarz-rote Koalition

