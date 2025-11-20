  3. Merkliste
"Stadtbild-Debatte": Protest bei Merz-Rede zu Integration

Bei Preisverleihung: Aus Protest gegen die "Stadtbild"-Äußerung von Friedrich Merz haben etwa 30 Menschen vor einer Rede des Kanzlers zum Thema Integration den Saal verlassen.

Bundeskanzler Merz bei der Verleihung des Talisman-Awards Deutschlandstiftung Integration

Friedrich Merz ist Schirmherr der Deutschlandstiftung Integration.

Quelle: action press

Aus Protest gegen die "Stadtbild"-Äußerung von Friedrich Merz haben rund 30 Menschen vor einer Rede des Kanzlers zum Thema Integration demonstrativ den Saal verlassen.

Als Merz in Berlin bei der Verleihung des Talisman-Preises für gesellschaftlichen Zusammenhalt der Deutschlandstiftung Integration die Bühne betrat, gingen rund 30 Stipendiatinnen und Stipendiaten hinaus.

Sie trugen Sticker mit der Aufschrift "Wir sind das Stadtbild" und positionierten sich im Eingangsbereich für ein Gruppenbild. Erst nach der gut 20-minütigen Rede nahmen sie ihre Plätze wieder ein.

Debatte um Merz-Aussage

Merz hatte Mitte Oktober bei einem Termin gesagt, die Bundesregierung korrigiere frühere Versäumnisse in der Migrationspolitik und mache Fortschritte, "aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem, und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen".

26.10.2025, Niedersachsen, Hannover: Zahlreiche Menschen nehmen an einer Kundgebung auf dem Opernplatz teil. Der Protest richtete sich gegen Aussagen von Bundeskanzler Merz (CDU) zum «Stadtbild» und Migration. Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Mehrere SPD-Abgeordnete forderten einen Gipfel im Kanzleramt zur "Stadtbild"-Diskussion.

27.10.2025 | 2:43 min

Erst eine Woche später wurde er konkreter: Probleme machten jene Migranten, die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus hätten, nicht arbeiteten und sich nicht an Regeln hielten.

Preisverleihung: Ehrung für engagierte Sportler

Bei der Veranstaltung wurden Sportlerinnen und Sportler mit dem Talisman-Preis geehrt, die sich beim Thema Sport und gesellschaftlicher Zusammenhalt engagieren. Veranstalter ist die Deutschlandstiftung Integration, deren Schirmherr Merz ist.

Der Kanzler lobte das Engagement der Anwesenden:

Sie sind Vorbilder für so viele junge Menschen, wie wir sagen, mit Migrationshintergrund.

Friedrich Merz, Bundeskanzler

"Sie zeigen, dass sich diese Anstrengung lohnt", sagte er weiter. Die meisten von ihnen hätten mehr Anstrengungen aufwenden müssen als Menschen ohne Zuwanderungsgeschichte und seien manchen Vorbehalten wegen ihrer Namen oder wegen Äußerlichkeiten ausgesetzt gewesen, und nicht wegen ihres Charakters oder ihrer Fähigkeiten beurteilt worden.

Bundeskanzler Friedrich Merz

Bundeskanzler Merz hat seine Aussage zum "Stadtbild" nach anhaltender Kritik aufgegriffen. Dabei betonte er, dass Einwanderer für den deutschen Arbeitsmarkt unverzichtbar seien.

23.10.2025 | 0:26 min

Merz: Deutschland ist Einwanderungsland

"Deutschland ist ein Einwanderungsland", hob der Kanzler hervor. Die Geschichte der Bundesrepublik wäre ohne Einwanderung anders geschrieben worden, nicht besser, sondern schlechter. Merz machte zugleich deutlich, dass Zuwanderung gestaltet und gesteuert werden müsse.

heute journal - der Podcast
:"Stadtbild" – was will CDU-Kanzler Merz?

Friedrich Merz hat mit seinen Aussagen zum Stadtbild in deutschen Innenstädten für Empörung gesorgt. War das ein unüberlegter Ausrutscher oder bewusst gesetzte Worte?
heute journal - der Podcast mit Helene Reiner und Christian Sievers
51:29 min
Quelle: dpa
Thema
Friedrich Merz

