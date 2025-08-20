Kontaktgebühr: Arbeitgeberverbände fordern Abgabe für Arztbesuche

Um das "Ärzte-Hopping" zu begrenzen, fordern die Arbeitgeberverbände die Einführung einer Kontaktgebühr für jeden Arztbesuch. Widerspruch kommt vom Sozialverband SoVD.

Den gesetzlichen Krankenversicherungen könnte laut Expertengremium 2025 eine Finanzierungslücke von 47 Milliarden Euro entstehen. Dabei zahlen die Beitragszahler nicht nur für Ärzte und Medizin. 03.06.2025 | 8:02 min

Angesichts steigender Zusatzbeiträge bei den Krankenkassen schlägt der Geschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, eine Kontaktgebühr beim Arztbesuch vor.

"Wir Arbeitgeber wollen, dass die Krankenversicherungsbeiträge endlich stabil werden. Das bedeutet aber, wir brauchen auch geringere Ausgaben. So kann eine Kontaktgebühr eine stärkere Patientensteuerung herbeiführen", sagte der CDU-Politiker im "Berlin Playbook"-Podcast von "Politico".

Die Arbeitgeber zahlen wie die Versicherten die Krankenkassenbeiträge mit.

"Wir geben zu viel Geld aus und in der Qualität sind wir nicht so, wie wir sein müssen", so Oliver Blatt, Vorstandsvorsitzender GKV-Spitzenverband zur Finanzierungslücke der gesetzlichen Krankenversicherungen. 20.08.2025 | 4:58 min

Arbeitgeber: Es braucht keine "unnützen Arztbesuche"

Man brauche keine "unnützen Arztbesuche", sondern solche, die Kranken helfen, gesund zu werden. Anders als bei der ehemaligen Praxisgebühr, bei der von 2004 bis 2012 beim ersten Arztbesuch im Quartal zehn Euro fällig wurden, würde die Kontaktgebühr bei jedem Besuch anfallen, hieß es im Podcast.

Zur Höhe der von ihm geforderten Gebühr äußerte sich Kampeter im Podcast nicht konkret. "Mir geht es nicht primär um die Einnahmen, sondern darum, Ärzte-Hopping zu begrenzen", wird Kampeter zitiert.

Der Sozialstaat sei in den vergangenen Jahren deutlich stärker gewachsen als die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landes, warnt Kampeter: "Der Sozialstaat ist quasi insolvent."

Seit Januar 2024 gibt es verschreibungspflichtige Arzneien per E-Rezept. Doch das System fällt zu oft aus - zum Ärger vor allem für die Patienten, monieren nicht nur Apotheker. 08.08.2025 | 1:34 min

Sozialverband kritisiert Arbeitgeber-Vorstoß

Der Sozialverband SoVD hält den Arbeitgeber-Vorstoß für inhaltlich abwegig. Die Vorsitzende Michaela Engelmeier sagte der Deutschen Presse-Agentur:

Diese Forderung ist unsolidarisch, weil dadurch besonders chronisch kranke Menschen überdurchschnittlich belastet würden. „ Michaela Engelmeier, SoVD-Vorsitzende

Menschen mit wenig Geld würden dann auch häufiger auf notwendige Arztbesuche verzichten. "Die Folge: verschleppte oder zu spät behandelte Erkrankungen, die letztlich höhere Kosten verursachen und die Solidargemeinschaft zusätzlich belasten. Hinzu kommt der bürokratische Mehraufwand in den Praxen, der zulasten der Behandlungszeit für Patientinnen und Patienten geht."

CDU-Generalsekretär verweist auf Kommission

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hält Reformen bei den Sozialversicherungen zwar für dringend nötig, will einer eigens dazu eingesetzten Kommission aber nicht vorgreifen. "Wir werden Reformen machen müssen, gerade bei den Sozialversicherungen, weil die Lohnnebenkosten uns abhauen", sagte Linnemann am Rande einer Klausurtagung der CDU Rheinland-Pfalz in Mainz. Wo genau etwas geändert werden solle, müsse geschaut werden.

Wir haben eine Kommission eingerichtet, die sich mit diesen Themen beschäftigt. „ Carsten Linnemann, CDU-Generalsekretär

Linnemann sagte, er wolle einzelne Punkte nicht herausziehen, aber klar sei, die Sozialversicherungsbeiträge seien zu hoch. "Und das spüren die Arbeitnehmer. Wir haben keine Probleme mit Bruttolöhnen, sondern mit Nettolöhnen, und deswegen müssen wir da 'ran."

Die gesetzlichen Krankenkassen unterstützen den rot-schwarzen Vorschlag, Facharzttermine künftig über Hausarztpraxen zu koordinieren. Dadurch sollen Wartezeiten reduziert werden. 03.04.2025 | 0:24 min

Grundsätzlich müsse Eigenverantwortung wieder gestärkt werden. "Wir werden auch darüber reden, ob die telefonische Krankschreibung so sinnvoll ist oder ob man nicht sagt, wenn man krank ist, muss man zum Arzt gehen", sagte der CDU-Generalsekretär.

Rechnungshof warnt vor Milliardendefizit bei Krankenkassen

Der Bundesrechnungshof hatte zuletzt in einem Bericht an den Haushaltsausschuss des Bundestags vorausgesagt, dass nach einem Rekordwachstum bei den Ausgaben im vergangenen Jahr auch künftig die Einnahmen der Krankenkassen durchgängig unter den Ausgaben bleiben würden.

Das jährliche Milliardendefizit hätte "einen Anstieg des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes von 0,3 Beitragssatzpunkten pro Jahr" zur Folge.