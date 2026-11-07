Rückkehr zur Wehrpflicht: Pistorius sieht derzeit keinen Bedarf

Wenn sich weiterhin so viele Freiwillige für den Wehrdienst melden, reicht die Zahl der Soldaten - auch ohne Wehrpflicht. Das hat Verteidigungsminister Boris Pistorius angedeutet.

Bundesverteidigungsminister Pistorius hat sich zuversichtlich gezeigt, dass der Personalbedarf der Bundeswehr auch ohne Wehrpflicht gedeckt werden könne. Es gäbe derzeit rund 190.000 Soldaten. 07.11.2026 | 0:18 min

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat sich zuversichtlich geäußert, dass die Bundeswehr ihren Personalbedarf auch künftig ohne Rückkehr zur Wehrpflicht decken kann. Die im neuen Wehrdienst-Modernisierungsgesetz verankerten Maßnahmen wirkten.

Die Bundeswehr habe aktuell mit rund 190.000 Soldatinnen und Soldaten den höchsten Stand seit 13 Jahren, sagte Pistorius den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Wenn sich der Kurs fortsetzt, haben wir keine Aufwuchsprobleme. „ Boris Pistorius, Bundesverteidigungsminister

Dann müsse es auch "keine Diskussion geben über eine wie auch immer auszugestaltende Wehrpflicht", sagte der Verteidigungsminister.

Ein Thema bei den Protesten der Gen Z vom Wochenende: Die Wehrpflicht. Viele Junge stören sich an den Plänen von Verteidigungsminister Boris Pistorius. 01.11.2026 | 3:47 min

Verständnis für Sorge der jungen Erwachsenen

Zu den jüngsten Demonstrationen junger Erwachsener, die sich auch gegen eine Wehrpflicht richteten, sagte Pistorius, er habe viel Verständnis für jungen Leute, die sich noch nie mit diesen Fragen hätten beschäftigen müssen und die sich jetzt Sorgen machten, was auf sie zukommen könnte.

"Aber wenn es auf den Demonstrationen heißt, wir wollen nicht an die Front und im Krieg sterben, dann kann ich nur sagen: Wir wollen genau dasselbe." Gerade deshalb seien starke Streitkräfte notwendig, "die abschrecken können, damit wir gar nicht in die Situation kommen, überhaupt irgendwo kämpfen zu müssen".

So entwickelt sich die Zahl der Soldaten ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Pistorius: Mehr Frauen in die Bundeswehr

Der Minister kündigte neue Anstrengungen an, um mehr Frauen für den Dienst in der Bundeswehr zu gewinnen: Zahlenmäßig seien die Streitkräfte ein "Männerladen", das werde sich so schnell auch nicht ändern lassen.

Aber wir wollen mehr Frauen in der Bundeswehr haben. Sie ist gerade dann besonders stark, wenn sie die Breite unserer Gesellschaft abdeckt. „ Boris Pistorius

Derzeit sei eine positive Entwicklung bei den Bewerbungen und Einstellungen von Frauen zu sehen. Die Zahlen seien aber noch nicht zufriedenstellend.

Die Zahl der Bewerbungen für die Bundeswehr ist deutlich gestiegen. Laut Verteidigungsministerium sind bislang rund 38.500 Bewerbungen eingegangen, ein Plus von 24 Prozent zum Vorjahreszeitraum. 25.06.2026 | 0:25 min

Hunderte Verstöße gegen sexuelle Selbstbestimmung

Zu der zuletzt gestiegenen Zahl von Verstößen gegen die sexuelle Selbstbestimmung in der Bundeswehr sagte Pistorius: "Wir tun alles dafür, dass solche Vorfälle, wie wir sie in letzter Zeit leider hatten, durch gute Prävention möglichst verhindert werden." Träten solche Fälle auf, würden sie "entschieden und kompromisslos bestraft".

Rund 460 Verdachtsfälle im vergangenen Jahr schienen angesichts der Größe der Bundeswehr auf den ersten Blick nicht viele zu sein, sagte Pistorius. Aber sie richteten großen Schaden bei den Betroffenen an und brächten die Bundeswehr in Verruf.

Er werde in der kommenden Woche die Ergebnisse einer Dunkelfeldstudie zu diesem Thema vorlegen, kündigte Pistorius an. "Wir waren uns bewusst, dass die Ergebnisse auch sehr unerfreulich sein können. Umso wichtiger war es uns, es dennoch zu tun und die Ergebnisse transparent zu machen."

Mara wurde als 18-jährige Zeitsoldatin zweimal vergewaltigt. Die Täter wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt. Doch die Folgen der Tat spürt Mara bis heute. 17.11.2025 | 21:49 min

Quelle: AFP