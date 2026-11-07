Rückkehr zur Wehrpflicht: Pistorius sieht derzeit keinen Bedarf

Personal bei der Bundeswehr:Wehrpflicht: Pistorius sieht derzeit keinen Bedarf
Wenn sich weiterhin so viele Freiwillige für den Wehrdienst melden, reicht die Zahl der Soldaten - auch ohne Wehrpflicht. Das hat Verteidigungsminister Boris Pistorius angedeutet.
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat sich zuversichtlich geäußert, dass die Bundeswehr ihren Personalbedarf auch künftig ohne Rückkehr zur Wehrpflicht decken kann. Die im neuen Wehrdienst-Modernisierungsgesetz verankerten Maßnahmen wirkten.
Die Bundeswehr habe aktuell mit rund 190.000 Soldatinnen und Soldaten den höchsten Stand seit 13 Jahren, sagte Pistorius den Zeitungen der Funke Mediengruppe.
Dann müsse es auch "keine Diskussion geben über eine wie auch immer auszugestaltende Wehrpflicht", sagte der Verteidigungsminister.
Verständnis für Sorge der jungen Erwachsenen
Zu den jüngsten Demonstrationen junger Erwachsener, die sich auch gegen eine Wehrpflicht richteten, sagte Pistorius, er habe viel Verständnis für jungen Leute, die sich noch nie mit diesen Fragen hätten beschäftigen müssen und die sich jetzt Sorgen machten, was auf sie zukommen könnte.
"Aber wenn es auf den Demonstrationen heißt, wir wollen nicht an die Front und im Krieg sterben, dann kann ich nur sagen: Wir wollen genau dasselbe." Gerade deshalb seien starke Streitkräfte notwendig, "die abschrecken können, damit wir gar nicht in die Situation kommen, überhaupt irgendwo kämpfen zu müssen".
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Pistorius: Mehr Frauen in die Bundeswehr
Der Minister kündigte neue Anstrengungen an, um mehr Frauen für den Dienst in der Bundeswehr zu gewinnen: Zahlenmäßig seien die Streitkräfte ein "Männerladen", das werde sich so schnell auch nicht ändern lassen.
Derzeit sei eine positive Entwicklung bei den Bewerbungen und Einstellungen von Frauen zu sehen. Die Zahlen seien aber noch nicht zufriedenstellend.
Hunderte Verstöße gegen sexuelle Selbstbestimmung
Zu der zuletzt gestiegenen Zahl von Verstößen gegen die sexuelle Selbstbestimmung in der Bundeswehr sagte Pistorius: "Wir tun alles dafür, dass solche Vorfälle, wie wir sie in letzter Zeit leider hatten, durch gute Prävention möglichst verhindert werden." Träten solche Fälle auf, würden sie "entschieden und kompromisslos bestraft".
Rund 460 Verdachtsfälle im vergangenen Jahr schienen angesichts der Größe der Bundeswehr auf den ersten Blick nicht viele zu sein, sagte Pistorius. Aber sie richteten großen Schaden bei den Betroffenen an und brächten die Bundeswehr in Verruf.
Er werde in der kommenden Woche die Ergebnisse einer Dunkelfeldstudie zu diesem Thema vorlegen, kündigte Pistorius an. "Wir waren uns bewusst, dass die Ergebnisse auch sehr unerfreulich sein können. Umso wichtiger war es uns, es dennoch zu tun und die Ergebnisse transparent zu machen."
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