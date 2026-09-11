Nach Pisa-Studie: Schnieder will Tests vor Einschulung

Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz:Nach Pisa-Studie: Schnieder will Tests für Viereinhalbjährige
Nach dem Pisa-Schock kündigt Rheinland-Pfalz verbindliche Tests für Viereinhalbjährige an. Ministerpräsident Schnieder (CDU) sieht bei vielen Erstklässlern fehlende Grundschulreife.
Nach dem schlechten Abschneiden deutscher Schüler bei der neuen Pisa-Studie hat der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder (CDU), eine mangelnde Grundschulreife vieler Erstklässler beklagt und Tests für Viereinhalbjährige angekündigt.
Schnieder sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) vom Freitag:
Dazu gehöre, einen Stift halten, mit der Schere schneiden und Schnürsenkel zubinden zu können.
Schnieder offen für nationalen Bildungsgipfel
"Im Moment sind sehr viele Kinder bei der Einschulung gar nicht grundschulreif", beklagte der Ministerpräsident. Das müsse sich ändern "durch verbindliche Sprachtests mit viereinhalb Jahren und verbindliche Tests der Grundfähigkeiten, die ein Grundschulkind braucht". Dafür habe die Landesregierung die Weichen gestellt.
Er sei auch offen für einen nationalen Bildungsgipfel, sagte Schnieder.
Schnieder: Kinder sind unsere größten Schätze
Deutschland habe keine Rohstoffe - "die Kinder sind unsere größten Schätze". Der Schlüssel liege in der frühkindlichen Bildung, sagte der CDU-Politiker:
Die am Dienstag vorgestellten jüngsten Ergebnisse der Pisa-Studie hatten ergeben, dass Deutschlands Schülerinnen und Schüler in Mathematik und Lesekompetenz schlechter abschnitten als je zuvor.
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