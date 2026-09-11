Nach Pisa-Studie: Schnieder will Tests vor Einschulung

Nach dem Pisa-Schock kündigt Rheinland-Pfalz verbindliche Tests für Viereinhalbjährige an. Ministerpräsident Schnieder (CDU) sieht bei vielen Erstklässlern fehlende Grundschulreife.

Nach Pisa-Studie: Schnieder will Tests für Viereinhalbjährige

Gordon Schnieder (CDU) sorgt sich wegen des schlechten Abschneidens Deutschlands bei der Pisa-Studie. Quelle: Jennifer Brückner / dpa

Nach dem schlechten Abschneiden deutscher Schüler bei der neuen Pisa-Studie hat der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder (CDU), eine mangelnde Grundschulreife vieler Erstklässler beklagt und Tests für Viereinhalbjährige angekündigt.

Schnieder sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) vom Freitag:

Wenn Kinder in die Grundschule kommen, müssen sie Deutsch sprechen können und bestimmte Fähigkeiten beherrschen. „ Gordon Schnieder (CDU), Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz

Dazu gehöre, einen Stift halten, mit der Schere schneiden und Schnürsenkel zubinden zu können.

Bei der neuen Pisa-Bildungsstudie rutschen die Ergebnisse deutscher Schüler auf einen historischen Tiefstand. 08.09.2026 | 2:21 min

Schnieder offen für nationalen Bildungsgipfel

"Im Moment sind sehr viele Kinder bei der Einschulung gar nicht grundschulreif", beklagte der Ministerpräsident. Das müsse sich ändern "durch verbindliche Sprachtests mit viereinhalb Jahren und verbindliche Tests der Grundfähigkeiten, die ein Grundschulkind braucht". Dafür habe die Landesregierung die Weichen gestellt.

Er sei auch offen für einen nationalen Bildungsgipfel, sagte Schnieder.

Ich bin offen für alles, was dazu dient, das Bildungssystem besser zu machen. „ Gordon Schnieder (CDU), Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz

Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften stehen im Mittelpunkt von Pisa-Tests. Die internationale Studie untersucht, wie 15-Jährige ihr Wissen anwenden - Details zur Durchführung. 08.09.2026 | 0:46 min

Schnieder: Kinder sind unsere größten Schätze

Deutschland habe keine Rohstoffe - "die Kinder sind unsere größten Schätze". Der Schlüssel liege in der frühkindlichen Bildung, sagte der CDU-Politiker:

Wir müssen vorne anfangen, damit wir hinten raus nicht reparieren müssen. „ Gordon Schnieder (CDU), Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz

Die am Dienstag vorgestellten jüngsten Ergebnisse der Pisa-Studie hatten ergeben, dass Deutschlands Schülerinnen und Schüler in Mathematik und Lesekompetenz schlechter abschnitten als je zuvor.

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Quelle: AFP