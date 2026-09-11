  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

Nach Pisa-Studie: Schnieder will Tests vor Einschulung

Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz:Nach Pisa-Studie: Schnieder will Tests für Viereinhalbjährige

|

Nach dem Pisa-Schock kündigt Rheinland-Pfalz verbindliche Tests für Viereinhalbjährige an. Ministerpräsident Schnieder (CDU) sieht bei vielen Erstklässlern fehlende Grundschulreife.

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) spricht vor Schülerinnen und Schülern der IGS Auguste Cornelius.

Gordon Schnieder (CDU) sorgt sich wegen des schlechten Abschneidens Deutschlands bei der Pisa-Studie.

Quelle: Jennifer Brückner / dpa

Nach dem schlechten Abschneiden deutscher Schüler bei der neuen Pisa-Studie hat der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder (CDU), eine mangelnde Grundschulreife vieler Erstklässler beklagt und Tests für Viereinhalbjährige angekündigt.

Schnieder sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) vom Freitag:

Wenn Kinder in die Grundschule kommen, müssen sie Deutsch sprechen können und bestimmte Fähigkeiten beherrschen.

Gordon Schnieder (CDU), Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz

Dazu gehöre, einen Stift halten, mit der Schere schneiden und Schnürsenkel zubinden zu können.

Bundesfamilienministerin Prien bei einer Pressekonferenz zur Vorstellung der aktuellen PISA-Studie.

Bei der neuen Pisa-Bildungsstudie rutschen die Ergebnisse deutscher Schüler auf einen historischen Tiefstand.

08.09.2026 | 2:21 min

Schnieder offen für nationalen Bildungsgipfel

"Im Moment sind sehr viele Kinder bei der Einschulung gar nicht grundschulreif", beklagte der Ministerpräsident. Das müsse sich ändern "durch verbindliche Sprachtests mit viereinhalb Jahren und verbindliche Tests der Grundfähigkeiten, die ein Grundschulkind braucht". Dafür habe die Landesregierung die Weichen gestellt.

Er sei auch offen für einen nationalen Bildungsgipfel, sagte Schnieder.

Ich bin offen für alles, was dazu dient, das Bildungssystem besser zu machen.

Gordon Schnieder (CDU), Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz

Schulrucksäcke mit Deutschlandkarte

Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften stehen im Mittelpunkt von Pisa-Tests. Die internationale Studie untersucht, wie 15-Jährige ihr Wissen anwenden - Details zur Durchführung.

08.09.2026 | 0:46 min

Schnieder: Kinder sind unsere größten Schätze

Deutschland habe keine Rohstoffe - "die Kinder sind unsere größten Schätze". Der Schlüssel liege in der frühkindlichen Bildung, sagte der CDU-Politiker:

Wir müssen vorne anfangen, damit wir hinten raus nicht reparieren müssen.

Gordon Schnieder (CDU), Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz

Die am Dienstag vorgestellten jüngsten Ergebnisse der Pisa-Studie hatten ergeben, dass Deutschlands Schülerinnen und Schüler in Mathematik und Lesekompetenz schlechter abschnitten als je zuvor.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: AFP
Über das Thema berichtete die heute xpress am 11.09.2026 um 9 Uhr.
Thema
Rheinland-Pfalz

Mehr zum Thema Bildung

  1. Kinderstiefel stehen in einem Kindergarten in einem Regal.

    Prien stellt neues Kita-Gesetz vor:Kinder besser fördern - mit weniger Geld

    von Johannes Lieber
    mit Video1:35
  2. Schulbänke und ein Lehrerstuhl sind in einem stark verschlammten Klassenzimmer der Bageshwori-Sekundarschule in der Stadt Galchi (Distrikt Dhading, Nepal) zu sehen – eine Folge von Sturzfluten am 30. August 2026.

    Unicef sieht Gefahren:Extremwetter lässt Unterricht für Millionen Schüler ausfallen

    mit Video0:26
  3. Schüler schreiben "PISA" mit farbiger Kreide an eine Tafel

    Ausbildung von Fachkräften fördern:Bildung als Wirtschaftsfaktor: Milliarden für die Schulen

    von Ronja Wurm und Claudia Krafczyk
    mit Video2:19
  4. Berlin: Hochgestellte Stühle sind in einem leeren Klassenzimmer, Archivbild

    Was die Parteien für Schulen planen:Sachsen-Anhalts Probleme mit der Bildung

    von Annette Pöschel
    mit Video1:56