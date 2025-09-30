  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

Verkehrsminister Schnieder bei Kabinettsklausur zusammengebrochen

Auch Weimer reist vorzeitig ab:Minister Schnieder bricht bei Kabinettsklausur zusammen

|

Es sollte eigentlich um Wettbewerbsfähigkeit und Staatsmodernisierung gehen, doch dann passiert das: Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) kollabiert an seinem Tisch.

Patrick Schnieder (CDU) Bundesminister für Verkehr kommt am 30.09.2025 zur Klausurtagung des Bundeskabinetts von CDU, CSU und SPD.

Patrick Schnieder (CDU) hatte bei der Kabinettsklausur einen Kreislaufkollaps.

Quelle: dpa

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder hat bei der Kabinettsklausur einen Kreislaufzusammenbruch erlitten. Er wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht, wie Regierungssprecher Stefan Kornelius am Dienstag mitteilte. Der Politiker der CDU sei am Tisch zusammengesackt.

Danach sei es ihm zwar wieder besser gegangen, zur Sicherheit werde er sich aber untersuchen lassen. Der 57-Jährige war deshalb auch beim Gruppenfoto des Kabinetts nicht dabei.

Schaltgespräch Gellinek mit Schnieder

Es sei für die Bahn der Startschuss gegeben worden, "dass sich die Verhältnisse bessern", so Verkehrsminister Patrick Schnieder. Doch es gebe viel Nachholbedarf.

22.09.2025 | 5:28 min

Kabinettsklausur zu Wettbewerb und Modernisierung

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und seine Ministerinnen und Minister hatten sich am Dienstagvormittag zu ihrer ersten Kabinettsklausur in der Villa Borsig am Rande Berlins getroffen. Schwerpunkte der Beratungen bei dem zweitägigen Treffen sind die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und die Staatsmodernisierung.

Patrick Schnieder im Bundestag, Bundesminister für Verkehr, spricht im Plenarsaal im Bundestag zu den Abgeordneten.

Auf den neuen Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder warten große Aufgaben. Wie will der CDU-Politiker die vielen Baustellen im Verkehrsbereich angehen?

03.06.2025 | 3:00 min

Patrick Schnieder seit Mai Verkehrsminister

Schnieder stammt ursprünglich aus der Eifel und ist seit 2009 Mitglied im Bundestag. Bis 2021 gehörte er dem Verkehrsausschuss dort an. Im April 2025 wurde er dann von Merz als neuer Verkehrsminister vorgestellt und löste im Mai Volker Wissing in diesem Amt ab.

Seitdem ist neben der Sanierung von Straßen und Brücken vor allem die Erneuerung der Deutschen Bahn auf seiner Agenda. Zuletzt entließ er Bahnchef Lutz und berief Evelyn Palla zur neuen Bahnchefin. Auch das Pünktlichkeitsziel der Bahn musste er anpassen.

Auch Weimer verlässt Kabinettsklausur 

Auch Kulturstaatsminister Wolfram Weimer musste die Kabinettsklausur vorzeitig verlassen. Als Grund gab ein Sprecher einen "Todesfall im engsten Familienkreis" an.

Quelle: AFP, dpa, ZDF
Themen
Patrick SchniederCDU

Mehr zur Deutschen Bahn

  1. Fahhrgäste steigen in einen ICE am Stuttgarter Hauptbahnhof ein

    Neuer Fahrplan im Fernverkehr:Mehr Züge auf Top-Strecken, weniger in kleineren Städten

    mit Video
  2. Philipp Nagl

    Nach Kritik von EVG:Bahn-Manager: Einer will nicht mehr - der andere bleibt

    mit Video
  3. Berlin: Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) und die designierte neue Bahnchefin Evelyn Palla stellen zusammen die neue Bahn-Strategie vor.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Deutsche Bahn bekommt neue Chefin

    von H. Piel / N. Schneider
    2:04 min
  4. tarek-al-wazir

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:"Wir haben zu wenig Schiene in Deutschland"

    4:20 min