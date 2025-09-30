Verkehrsminister Schnieder bei Kabinettsklausur zusammengebrochen

Es sollte eigentlich um Wettbewerbsfähigkeit und Staatsmodernisierung gehen, doch dann passiert das: Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) kollabiert an seinem Tisch.

Patrick Schnieder (CDU) hatte bei der Kabinettsklausur einen Kreislaufkollaps. Quelle: dpa

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder hat bei der Kabinettsklausur einen Kreislaufzusammenbruch erlitten. Er wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht, wie Regierungssprecher Stefan Kornelius am Dienstag mitteilte. Der Politiker der CDU sei am Tisch zusammengesackt.

Danach sei es ihm zwar wieder besser gegangen, zur Sicherheit werde er sich aber untersuchen lassen. Der 57-Jährige war deshalb auch beim Gruppenfoto des Kabinetts nicht dabei.

Es sei für die Bahn der Startschuss gegeben worden, "dass sich die Verhältnisse bessern", so Verkehrsminister Patrick Schnieder. Doch es gebe viel Nachholbedarf. 22.09.2025 | 5:28 min

Kabinettsklausur zu Wettbewerb und Modernisierung

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und seine Ministerinnen und Minister hatten sich am Dienstagvormittag zu ihrer ersten Kabinettsklausur in der Villa Borsig am Rande Berlins getroffen. Schwerpunkte der Beratungen bei dem zweitägigen Treffen sind die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und die Staatsmodernisierung.

Auf den neuen Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder warten große Aufgaben. Wie will der CDU-Politiker die vielen Baustellen im Verkehrsbereich angehen? 03.06.2025 | 3:00 min

Patrick Schnieder seit Mai Verkehrsminister

Schnieder stammt ursprünglich aus der Eifel und ist seit 2009 Mitglied im Bundestag. Bis 2021 gehörte er dem Verkehrsausschuss dort an. Im April 2025 wurde er dann von Merz als neuer Verkehrsminister vorgestellt und löste im Mai Volker Wissing in diesem Amt ab.

Seitdem ist neben der Sanierung von Straßen und Brücken vor allem die Erneuerung der Deutschen Bahn auf seiner Agenda. Zuletzt entließ er Bahnchef Lutz und berief Evelyn Palla zur neuen Bahnchefin. Auch das Pünktlichkeitsziel der Bahn musste er anpassen.

Auch Weimer verlässt Kabinettsklausur

Auch Kulturstaatsminister Wolfram Weimer musste die Kabinettsklausur vorzeitig verlassen. Als Grund gab ein Sprecher einen "Todesfall im engsten Familienkreis" an.