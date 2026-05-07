Gesetzentwurf für Widerspruchslösung:Reform der Organspende: Widerspruch statt Zustimmung?
von Luise Sophie Reinke
Deutschland hat zu wenige Spenderorgane. Ein neuer Gesetzentwurf soll das bisherige Prinzip der Zustimmung umkehren - doch der Eingriff in die Selbstbestimmung bleibt umstritten.
Seit Jahren fehlt es in Deutschland an Spenderorganen. Während in den meisten europäischen Ländern - darunter Frankreich, Spanien und Österreich - bereits die sogenannte Widerspruchslösung gilt, bildet die Bundesrepublik im internationalen Vergleich das Schlusslicht bei der Zahl der Organspenden.
Österreich verzeichnete 2023 laut dem weltweiten Organspenderegister (IRODaT) mehr als doppelt so viele Organspender pro einer Million Einwohner. Spanien sogar fast viermal so viele Spender.
Deutschland profitiert demnach vom europäischen System. 2025 sind laut dem Bericht der Deutschen Stiftung Organspende (DSO) rund 3.256 Organe transplantiert worden, aber nur 3.020 Organe in Deutschland entnommen worden.
Was soll sich ändern?
Derzeit gilt in Deutschland die Entscheidungslösung: Organe dürfen nur nach ausdrücklicher Zustimmung in Form eines Organspendeausweises oder durch die Zustimmung der Angehörigen entnommen werden. Seit März 2024 existiert dafür zusätzlich ein Online-Register.
Der neue Gesetzentwurf einer Gruppe von Abgeordneten aus CDU und CSU, SPD, Grünen und Linken will das Prinzip umkehren. Auf die AfD wollte die Gruppe in der Frage nicht zugehen. Nach dem Gruppenantrag soll bei volljährigen und einwilligungsfähigen Menschen eine Organentnahme nach festgestelltem Hirntod grundsätzlich erlaubt sein, sofern man nicht zu Lebzeiten widersprochen hat.
Entscheidungslösung (aktuell in Deutschland): Eine Organentnahme ist nur erlaubt, wenn die verstorbene Person zu Lebzeiten ausdrücklich zugestimmt hat - etwa per Organspendeausweis oder Eintrag im Online-Register. Alternativ können Angehörige nach dem mutmaßlichen Willen entscheiden.
Widerspruchslösung: Jeder Mensch gilt automatisch als Organspender, sofern er nicht zu Lebzeiten widersprochen hat. Der Widerspruch kann im Organspenderegister, per Ausweis oder in einer Patientenverfügung dokumentiert werden.
Die SPD-Abgeordnete und Ärztin Sabine Dittmar erklärt den Kern der Reform: 75 Prozent der Menschen in Deutschland stünden einer Organspende offen gegenüber. Im Onlineregister sind rund 500.000 Menschen registriert.
Der Druck der Wartelisten
Laut dem DSO-Bericht standen am 31.12.2025 über 8.200 Menschen auf der Warteliste für eine Organtransplantation, die meisten davon für eine Nierenspende.
2020 hatten sich der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und sein späterer Nachfolger Karl Lauterbach (SPD), bereits für die Widerspruchslösung eingesetzt. Sie war aber damals gescheitert. Gleichzeitig wurde ein Gesetzespaket eingeführt, mit dem die Strukturen in den Kliniken zur Organentnahme gestärkt werden sollten. Diese Maßnahmen hätten - so Dittmar - kaum zu besseren Zahlen geführt. Auch deshalb rechne die Gruppe in diesem Durchlauf mit einer Zustimmung zu ihrer Gesetzesvorlage.
- 8.202 Menschen standen im April 2026 auf der aktiven Warteliste
- 3.256 Organe wurden 2025 in Deutschland transplantiert
- 3.020 Organe wurden 2025 in Deutschland postmortal gespendet
- 985 Organspender gab es 2025 in Deutschland
Quelle: Deutsche Stiftung Organtransplantation
Kritik von Medizinethikern und aus dem Bundestag
Doch nicht alle sehen in der Widerspruchsregelung die Lösung. Die Medizinethikerin Claudia Wiesemann von der Universitätsmedizin Göttingen warnt vor einem weitreichenden Eingriff in die Selbstbestimmung: "Wenn der Staat in das Recht der Bürgerinnen und Bürger, über ihren Körper selbst zu bestimmen, eingreifen will, dann braucht er sehr starke Argumente, und es müssen alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sein. Das scheint mir in Deutschland noch nicht der Fall zu sein."
Wiesemann verweist auf strukturelle Defizite: Nicht alle Krankenhäuser beteiligten sich am Meldesystem. Zwischen den Bundesländern bestünden erhebliche Diskrepanzen - Hamburg und Sachsen erzielten das Zwei- bis Dreifache an Organspenden im Vergleich zu Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen.
Eine andere fraktionsübergreifende Gruppe aus Union, SPD, Grünen und Linken warnt vor einer solchen Regelung. Sie sehen in der Widerspruchsregelung einen Eingriff in die Grundrechte. Schweigen dürfe nicht als Zustimmung gewertet werden. Das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper ende nicht mit dem Tod.
Wie geht es weiter?
Die Initiatoren des Gesetzesentwurfs zur Widerspruchslösung versuchen nun Unterstützerinnen und Unterstützer hinter sich zu bringen und streben eine erste Lesung im Bundestag bis zur Sommerpause an. Die Abstimmung soll bis Jahresende erfolgen. Nach einer dreijährigen Übergangsfrist zur Information der Bevölkerung könnte das Gesetz dann zum 1. Januar 2030 in Kraft treten.
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