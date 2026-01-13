Die Organspenden in Deutschland sind 2025 auf den höchsten Stand seit 2012 gestiegen. Dabei fällt auf: Überdurchschnittlich viele Spender kommen aus einem Teil Deutschlands.

In Deutschland hat es 2025 mehr Organspender gegeben als in den vergangenen Jahren. Insgesamt spendeten 985 Menschen nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe - das waren 32 mehr als 2024.

Im vergangenen Jahr haben 985 Menschen nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe gespendet. Das seien 32 mehr als im Jahr 2024 und die höchste Zahl seit 2012, teilte die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) am Dienstag in Frankfurt am Main mit.

Insgesamt konnten im abgelaufenen Jahr 3.020 Organe nach postmortaler Spende über die internationale Vermittlungsstelle Eurotransplant verteilt und hierzulande oder im Ausland transplantiert werden.

Im Einzelnen waren das:

Zu viele Patienten sterben, weil sie auf ein Organ warten, doch es nicht genügend Spender gibt. Eine Familie hat Mut bewiesen und zieht bis heute Kraft aus ihrem Schicksalsschlag.

Die gespendeten Organe reichten aber bei Weitem nicht aus, allen Patienten auf den Wartelisten eine Transplantation zu ermöglichen. 8.199 Menschen in Deutschland warteten Ende des vergangenen Jahres demnach auf ein Spenderorgan.

Überdurchschnittlich viele Organspender im Osten

Die Bereitschaft zur Organspende ist der DSO zufolge deutlich unterschiedlich in den verschiedenen Regionen in Deutschland. Besonders die Region Ost der DSO mit Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen weise seit Jahren überdurchschnittliche Organspenderzahlen auf.

Mit 16,3 Organspendern pro eine Million Einwohner habe die Spenderzahl in diesen Bundesländern 38 Prozent über dem Bundesdurchschnitt gelegen. Der Medizinische Vorstand der DSO, Axel Rahmel, sagte:

Wenn bundesweit so viele Organspenden realisiert würden wie in dieser Region, wäre die Situation für wartende Patientinnen und Patienten spürbar besser. „ Axel Rahmel, DSO

Entscheidend sei, dass Menschen zu Lebzeiten eine Entscheidung für die Organspende träfen und diese dokumentierten.

Wie funktioniert eine Organspende? Eine Erklärung für Kinder.

Älteste Organspenderin war 98 Jahre alt

Er sprach sich erneut für eine grundlegende Reform der Organspende und die Einführung einer Widerspruchslösung aus. Dabei ist jeder Bürger ein potenzieller Organspender - außer er hat ausdrücklich widersprochen. Rahmel verwies darauf, dass in vielen Fällen keine dokumentierte Entscheidung der potenziellen Spender vorliege.

Der DSO-Vorstand wies ausdrücklich darauf hin, dass es keine feste Altersgrenze für die Organspende gebe: "Nicht das kalendarische Alter ist entscheidend, sondern die Funktionsfähigkeit der Organe. Auch im hohen Lebensalter ist eine Organspende möglich."

Die bislang älteste Organspenderin in Deutschland sei 98 Jahre alt gewesen; ihre Leber konnte erfolgreich transplantiert werden. Der Altersdurchschnitt der Spender lag 2025 laut Rahmel bei 59 Jahren.

Zum ersten Mal finden die Weltmeisterschaften für Transplantierte in Deutschland statt. Die Sportler werben für das Thema Organspende - einer von ihnen ist Robert Grabowski.

Quelle: epd, KNA, dpa