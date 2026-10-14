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Politik
Deutschland

Merz gibt Regierungserklärung zum EU-Gipfel ab

Vor anstehendem EU-Gipfel :Bundeskanzler Merz gibt Regierungserklärung ab

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Vor dem EU-Gipfel gibt Kanzler Friedrich Merz im Bundestag eine Regierungserklärung ab. Im Fokus dürften Ukraine-Hilfen, Nahost und die Energiepreise stehen.

Archiv: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) spricht im Plenarsaal im Bundestag bei einer Regierungserklärung.

Die Sendungen des TV-Programms im Live-TV

07.09.2026

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gibt im Bundestag eine Regierungserklärung zum bevorstehenden EU-Gipfel ab. Themen des Treffens ab Donnerstag in Brüssel sind unter anderem die Lage im Nahen Osten, die großen Exportüberschüsse Chinas, die hohen Energiepreise sowie die weitere Unterstützung der Ukraine. Es wird erwartet, dass sich Merz auch zur aktuellen politischen Situation in Deutschland äußert.

Merz will Kürzungen an EU-Etatvorschlag

Zudem werden sich die EU-Staats- und Regierungschefs bei dem zweitägigen Gipfel mit dem nächsten mehrjährigen Finanzrahmen der EU für die Zeit von 2028 bis 2034 befassen. Merz fordert hier deutliche Kürzungen an dem rund zwei Billionen Euro schweren Etatvorschlag der EU-Kommission.

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Quelle: AFP
Über das Thema berichtet das ZDF am 14.10.2026 ab 14:00 Uhr live bei Heute im Parlament.
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