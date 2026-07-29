Linnemann neuer Gesundheitsminister:Das Match mit Lauterbach muss noch warten

Vor mehr als einem Jahr fand Carsten Linnemann noch, er sei für den Job nicht geeignet. Jetzt ist er Gesundheitsminister - und muss sich in ein völlig neues Feld einarbeiten.

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Es ist ein Kommen und Gehen im Bundesgesundheitsministerium. Gerade mal 14 Monate war Nina Warken (CDU) im Amt. Jetzt soll der Gerade-Noch-CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann übernehmen. War es nicht erst gestern, als Karl Lauterbach (SPD) nach dem Ampel-Aus recht unfreiwillig seinen Stuhl räumte? Die Fluktuation im Ministerium ist hoch, während sich die Krisen in Gesundheit und Pflege stapeln.

Gesundheitspolitik hat den Ruf, ein Haifischbecken zu sein. Aber beim Abschied von Nina Warken ist alles irgendwie anders. Das Ministerium sei ein "starkes Haus", das jetzt auch hinter Carsten Linnemann stehe. Es menschelt. "Ganz gerührt" sei sie, auch "wehmütig". Das Ministerium sei eine Gesetzgebungsmaschine, die Stabilisierung der Beiträge ein "Meilenstein".

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Nachfolger auf Warken: Dr. Carsten Linnemann

Gerne hätte sie "die Dinge noch weiter vorangetrieben", sagt Warken in ihrer kurzen Rede, dazu wolle sie jetzt "an anderer Stelle" beitragen. Warken spielt an auf ihre neue Rolle als Chefin des Bundeskanzleramtes.

"Dr. Carsten Linnemann", das höre sich schon mal gut an, führt Warken ihren Nachfolger ein. Dass es ein Doktortitel in Volkswirtschaftslehre ist, sagt sie nicht, wissen aber alle.

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Linnemann: Vom Nussknacker zum Werkzeugkoffer

Auch Warken war fachfremd, als sie überraschend Gesundheitsministerin wurde. Das Gesundheitswesen kenne sie eher aus Patientensicht, sagte sie ganz neu im Amt. Das aber ermögliche ihr einen unverstellten Blick.

Allerdings offenbarte dieser Milliardenlöcher sowohl in den gesetzlichen Krankenkassen als auch in der Pflege. Letztere habe sie "in einem katastrophalen Zustand" übernommen.

Bei der Amtsübergabe heute im Ministerium überreicht Warken ihrem Nachfolger einen Werkzeugkasten. Es sind diese Geschenke, deren Symbolik nicht schwer zu verstehen ist. Linnemann habe jetzt viele Werkzeuge in der Hand. Es klingt wie eine Aufmunterung. Sie selbst habe vor 14 Monaten einen Nussknacker bekommen. "Einige Nüsse haben wir geknackt, aber nicht alle."

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Linnemann: "Ich traue mir das zu"

Dass es hart werden wird, weiß Linnemann und übt sich in Demut. Er sei ein "Teamplayer". Gemeinsame Politik könne nur auf Augenhöhe gelingen. "Vor anderthalb Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich hier stehe." Im Mai 2025 hatte Linnemann in einem Interview erklärt, warum er damals nicht Gesundheitsminister werden wollte.

Schuster, bleib' bei deinen Leisten. „ Carsten Linnemann (CDU), damaliger Generalsekretär

Jetzt sagt Linnemann: "Ich traue mir das zu." Der neue Minister macht kein Geheimnis daraus, dass er eigentlich aus der Arbeits- und Sozialpolitik kommt, dass er "hier und da noch tiefer einsteigen" müsse. Und fügt hinzu: "Wir packen das." Angesichts der erheblichen Finanzprobleme des Gesundheits- und Pflegesystems wird ihm nicht viel Zeit bleiben, sich einzuarbeiten.

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Auf ein Match mit Lauterbach?

Einer, der ihm keine Zeit geben will, ist Karl Lauterbach. Via Bildzeitung fordert der Ex-Gesundheitsminister den neuen Gesundheitsminister zum Tischtennis-Duell im Keller des Ministeriums heraus. Eigentlich hat Lauterbach keinen Zutritt mehr. Warken hatte ihm den Zugang entzogen, nachdem der Ex-Minister immer wieder im Keller des Hauses mit Mitarbeitern Tischtennis gespielt hatte.

Wo auch immer das Match stattfinden wird - Linnemann hat zugesagt, will das Duell aber noch schieben. Er müsse jetzt erstmal ins Machen kommen.

Britta Spiekermann ist Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio.

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