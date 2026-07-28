Gesundheit: Gefährdet der Kabinettsumbau die Reformen?

Mit Carsten Linnemann und Christiane Schenderlein ziehen zwei fachfremde Politiker ins Gesundheitsministerium ein. Wichtige Reformen stehen hier noch an. Kann das gut gehen?

Nach dem Rücktritt von Jens Spahn besetzt Bundeskanzler Merz mehrere Schlüsselposten neu. Nina Warken wird Kanzleramtschefin, Carsten Linnemann übernimmt das Gesundheitsministerium. 24.07.2026 | 2:02 min

Dass Carsten Linnemann (CDU) mit Gesundheitsthemen wenig zu tun hat, daraus macht er selbst keinen Hehl. Man müsse ihm jetzt "ein bisschen Zeit geben" und er habe einen "Höllenrespekt" vor der neuen Aufgabe als Gesundheitsminister, teilte Linnemann auf seinem Instagram-Profil mit. "Hier und da" müsse er jetzt "einfach noch tiefer einsteigen".

Die Aufgaben, vor denen Linnemann nach der Personalrotation in der Bundesregierung steht, sind tatsächlich überwältigend. Die angekündigte Pflegereform droht noch komplizierter zu werden als die Einsparungen bei den Kassen. Ein Gesetzentwurf von Vorgängerin Nina Warken (CDU) sorgte für Kritik von allen Seiten.

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Linnemann erwarten große Aufgaben

Dazu muss Linnemann auch bei den Krankenkassen nochmal rund 500 Millionen zusätzlich einsparen. Warken hatte den Ländern diesen Betrag zur Finanzierung der Krankenhäuser zugesagt, auch damit die die Reform nicht noch blockieren.

Und als wenn das nicht schon genug wäre, stehen im Herbst noch Strukturreformen im Gesundheitssystem an. Auch das dürfte für heftige Diskussionen sorgen, denn Reform bedeutet aktuell immer: Sparen.

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Linnemann will Zahl der Krankenkassen senken

Immerhin: Die Strukturreformen sind eines der einzigen Gesundheitsthemen, zu denen Linnemann sich schon öffentlich geäußert hat. Im April schlug er vor, die Zahl der Krankenkassen von aktuell 93 auf zehn zu reduzieren.

Besonders mit Blick auf die sehr hohen Gehälter der Kassen-Chefs scheint das auch sinnvoll zu sein. Experten bezweifeln aber, dass sich so wirklich Geld sparen lässt. Mehr Wettbewerb senkt die Preise automatisch, so die Argumentation.

Nina Warken als Vorbild

Nina Warken stand nach ihrer Ernennung ganz ähnlich da wie jetzt Carsten Linnemann. Fachfremd, mit riesigen Herausforderungen vor der Brust. Nicht viele trauten ihr damals echte Reformen zu, einige Beobachter sprachen schon von einer Fehlbesetzung. Jetzt gilt sie als eine der erfolgreicheren Ministerinnen im Kabinett von Kanzler Friedrich Merz (CDU). Fachfremd bedeutet also nicht gleich unerfolgreich.

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Entscheidend ist vielmehr das Team, das Linnemann jetzt um sich schart, denn dass ein Minister kein ausgemachter Experte auf seinem Gebiet ist, kommt öfter vor. Die Fachkompetenz sitzt vielmehr unter ihm im Ministerium. Martin Schölkopf etwa ist als Abteilungsleiter für die Pflege zuständig und schon seit über 20 Jahren im Ministerium.

Dass mit Christiane Schenderlein (CDU) jetzt noch eine weitere fachfremde Politikerin ins Ministerium wechselt, wird aber sicherlich nicht helfen. Die 44-Jährige war vorher Staatsministerin für Sport und Ehrenamt und wird jetzt Staatssekretärin unter Linnemann. Sie ersetzt den Gesundheitspolitiker Tino Sorge (CDU).

TK-Chef: Fachfremd muss "kein Nachteil sein"

Laut dem Chef der Techniker Krankenkasse, Jens Baas, müsse es "kein Nachteil sein", dass Linnemann jetzt fachfremd das Amt übernimmt. Das habe Nina Warken gezeigt, so Baas auf Anfrage von ZDFheute. Viel Einarbeitungszeit will er ihm aber nicht gewähren:

Allen ist klar, dass die von Nina Warken begonnenen Reformen keinen Aufschub dulden. Sie hat den "Patienten Gesundheitssystem" notfallmäßig stabilisiert, jetzt muss die kausale Therapie folgen. „ Jens Baas, Vorstandsvorsitzender Techniker Krankenkasse

Zuversichtlich äußert sich zudem der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt. Linnemann stehe für "die Modernisierung bestehender Strukturen und praxisnahe Reformen". Dieser "Gestaltungswille" sei jetzt auch im Gesundheitswesen gefragt, so Reinhardt gegenüber ZDFheute. "Eine glückliche Hand, Gestaltungskraft und viel Erfolg" wünscht zudem der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie.

Pflegerat: Dringlichkeit wird "weiterhin unterschätzt"

Deutlich kritischer äußert sich Christine Vogler, die Präsidentin des Deutschen Pflegerats. Das Gesundheitsministerium sei eines der "komplexesten Fachressorts" und es stünden "grundlegende Entscheidungen" an, die "strukturelles Verständnis, Detailwissen und Kontinuität" erfordern, so Vogler gegenüber ZDFheute. Der Pflegerat ist der Dachverband des Pflegepersonals und der Hebammen in Deutschland.

Der Wechsel ist kein Signal fachpolitischer Kontinuität. Er verstärkt vielmehr den Eindruck, dass die Komplexität und Dringlichkeit der Gesundheits- und Pflegepolitik weiterhin unterschätzt werden. „ Christine Vogler, Präsidentin Deutscher Pflegerat

Ob es Carsten Linnemann jetzt gelingt, sich einen Namen als Gesundheitspolitiker zu machen, bleibt abzuwarten. Klar ist nur: Die Sommerpause muss für ihn wohl ausfallen.

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