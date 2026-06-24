Türmer zur Rentenreform: "Wer kürzer lebt, muss länger arbeiten"

Bei "Markus Lanz" nennt Philipp Türmer (SPD) die Reform unfair für viele Beschäftigte. Pascal Reddig (CDU) verteidigt den großen Umbau der Rente.

Juso-Chef Philipp Türmer spricht bei "Markus Lanz" über die Rentenreform. Quelle: Markus Hertrich

Die Rentenkommission hat ihre Empfehlungen an die Bundesregierung übergeben. Für das Paket hatten die beiden Vorsitzenden, drei junge Abgeordnete von CDU, CSU und SPD sowie acht Sachverständige weniger als ein halbes Jahr Zeit. Teile der Vorschläge wurden bereits am Samstag vorab bekannt und sorgten für Kritik. Bundeskanzler Friedrich Merz kündigte an, die Empfehlungen vollständig umsetzen zu wollen.

Zu den Kernempfehlungen gehört eine moderate Koppelung der Altersgrenze an die Lebenserwartung nach 2031 sowie die Abschaffung der Rente mit 63. Zudem soll die gesetzliche Rentenversicherung auf Minijobber (außer Schüler), Abgeordnete, Selbstständige, AG-Vorstände und Beamte ausgeweitet werden. Nach schwedischem Vorbild ist zudem ein zusätzlicher Rentenbeitrag von zwei Prozent geplant, der renditestark am Kapitalmarkt angelegt wird.

Die Rentenkommission hat ihre Vorschläge vorgelegt. Bundeskanzler Merz und Arbeitsministerin Bas kündigten eine vollständige und zügige Umsetzung der Empfehlungen an. 23.06.2026 | 2:44 min

Münstermann: Gelungener Aufschlag der Rentenkommission

Die Leiterin des Parlamentsbüros der "Rheinischen Post", Kerstin Münstermann, sprach am Dienstagabend bei "Markus Lanz" von einer "großen Überraschung" und einem "gelungenen Aufschlag". "Keiner hätte auf diese Kommission gewettet, weil sie innerhalb eines schwierigen politischen Umfelds entstanden ist."

Einer Koalition, die sich im ersten Jahr ihres Bestehens eher selber zerlegt hat, als gemeinsam zu Entschlüssen zu kommen. „ Kerstin Münstermann, Leiterin des Parlamentsbüros der "Rheinischen Post"

Münstermann sagte, sie habe in ihrer langjährigen Berichterstattung über die Rentenpolitik noch kein Konzept erlebt, das einen derart grundlegenden Umbau des Systems anstrebe. Es sei wohl die erste Reform seit rund 30 Jahren, die so weitreichende Veränderungen vorsehe und zugleich einstimmig beschlossen worden sei.

Die Renten-Kommission hat rund 30 Empfehlungen an die Politik. Und die will sich an die Vorschläge halten und schnell umsetzen. Im Detail dürfte das noch viel Arbeit werden. 23.06.2026 | 2:49 min

Türmer spricht sich für eine allgemeine Rentenversicherung aus

Wenige begeistert zeigte sich der Juso-Vorsitzende Philipp Türmer. Er sprach im Zusammenhang mit den vorgelegten Empfehlungen der Rentenkommission von "Licht und Schatten". Türmer befürwortete den Vorschlag, dass sowohl Beamte als auch Selbstständige zukünftig einbezogen werden sollen:

Ich finde, alle sollen rein in die Rente. Wir brauchen eine allgemeine Rentenversicherung. „ Philipp Türmer, Juso-Vorsitzender

Das angekündigte Aus für die „Rente ab 63“ hält Fahimi für ungerecht. Es treffe Menschen, die deutlich länger in die Rentenkasse eingezahlt hätten. 23.06.2026 | 4:28 min

Der Juso-Vorsitzende kritisierte jedoch einen "entscheidenden Konstruktionsfehler": Akademiker würden wegen späterer Berufseintritte profitieren, während Menschen, die bereits mit 19 Jahren in die Arbeitswelt einsteigen würden, länger einzahlen müssten, aber ebenso lange arbeiten sollten. "Das finde ich nicht gerecht, weil ich finde, wer länger einzahlt, wer länger arbeitet, der sollte auch früher rausgehen können", so Türmer.

Er sagte, dass Menschen, die hart arbeiten würden durchschnittlich "acht Jahre kürzer" leben würden.

Das heißt, das Motto dieser Rentenreform ist: Wer kürzer lebt, muss länger arbeiten. „ Philipp Türmer, Juso-Vorsitzender

Die Kommission plant Aus der Rente mit 63, sowie einen am Kapitalmarkt angelegten Zusatzbetrag, um das Rentenniveau langfristig zu sichern. Das Echo bei Arbeitnehmern ist geteilt. 23.06.2026 | 2:15 min

Reddig: Kleine Antworten auf große Herausforderungen

Im vergangenen Dezember brachte Pascal Reddig als Mitglied der Jungen Gruppe (CDU) die Koalition fast zum Einsturz, weil er das teure Rentenpaket nicht mittragen wollte. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen schickte die Unions-Fraktion ihn im Anschluss als einen von drei stellvertretenden Vorsitzenden in die Rentenkommission.

Bei "Lanz" sprach er mit Blick auf Philipp Türmer von einem "Grundproblem, warum wir in den letzten Jahren keine großen Reformen erreicht haben". Zwar habe es immer wieder Vorschläge gegeben, doch am Ende hätten sich alle Seiten in ihre "ideologischen Schützengräben" zurückgezogen und die Pläne zerredet. "Dann sind wir beim kleinsten gemeinsamen Nenner rausgekommen und haben den Menschen das dann als großen Erfolg verkauft", so Reddig. Und weiter:

Wir haben versucht, auf große Herausforderungen kleine Antworten zu geben. Und das nervt die Leute. „ Pascal Reddig, Mitglied der Jungen Gruppe (CDU)

Auf die Rente mit 63 zu verzichten, sei für die SPD nicht einfach, aber die Kommission habe gute Vorschläge für die nächsten Generationen gemacht, so Bundesarbeitsministerin Bas. 23.06.2026 | 7:11 min

Kerstin Münstermann kritisierte, dass bei der Vorstellung der Empfehlungen der Rentenkommission ein konkreter Zeitplan für deren Umsetzung fehle.

Darauf antwortete Pascal Reddig: "Das Ziel ist es, sehr, sehr schnell zu sein. Wir spüren den Druck, der gerade im Land da ist, weil die Menschen wollen, dass wir was hinbekommen. (…) Und wir haben als Fraktion beschlossen, dass wir bis Ende Oktober die Rentenreform im Parlament beschlossen haben wollen."

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