Iran-Krieg: Lebensmittel bald teurer? Berlin setzt Taskforce ein

Beratungen zu Folgen des Iran-Kriegs:Lebensmittel bald teurer? Regierung setzt Taskforce ein
Experten befürchten, dass der Iran-Krieg die Preise für Lebensmittel in die Höhe treiben wird. Eine Taskforce der Bundesregierung will nun über entsprechende Maßnahmen beraten.
Die steigenden Lebensmittelpreise infolge des Iran-Kriegs werden zum Thema für die Bundesregierung. Die Taskforce von CDU, CSU und SPD, die sich zuletzt bereits mit den in die Höhe geschnellten Spritpreisen beschäftigt hatte, werde sich nun die Kosten für Lebensmittel vornehmen, sagte der stellvertretende SPD-Fraktionschef Esra Limbacher der "Rheinischen Post".
Iran-Krieg: Regierung will über "inflationsbremsende Maßnahmen" beraten
"Tag für Tag wird es offensichtlicher, dass der Krieg im Iran kein schnelles Ende finden wird", sagte Limbacher.
Daher werde die Taskforce in der kommenden Woche "inflationsbremsende Maßnahmen" beraten.
Limbacher bringt Steuererleichterungen ins Spiel
Limbacher brachte ein Sofortprogramm für heimische Düngerproduzenten sowie Steuererleichterungen im Nahrungsmittelbereich ins Spiel.
"Inflation ist Gift für die Menschen mit normalen Einkommen und für unsere Wirtschaft. Wir müssen uns schützend vor unsere Bevölkerung stellen", sagte er. Steuere die Politik nicht gegen, werde das Leben für viele Menschen spürbar teurer.
Iran-Krieg hat Auswirkungen auf Kosten für Dünger und Co.
Der Iran-Krieg treibt die Kosten für Energie, Dünger und Transport in die Höhe - das kann sich auch auf die Lebensmittelpreise auswirken, wie Experten warnen. Carsten Kortum, Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn, rechnet vor allem bei energieintensiven Produkten wie Backwaren, Milchprodukten sowie verarbeiteten Lebensmitteln wie Tiefkühlkost oder Getränken mit steigenden Preisen.
Auch Produkte mit langen Lieferwegen wie Fisch oder Obst könnten wegen höherer Logistik- und Beschaffungskosten teurer werden, so der Handelsexperte.
IW: Auch Fleisch könnte teurer werden
Laut Samina Sultan vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) ist die Lage bei Getreide, Mais, Soja und Reis besonders kritisch - wegen hoher Düngemittelpreise. "Hier sind Preissteigerungen wahrscheinlich", sagte die Ökonomin. Da Soja und Mais auch als Futtermittel verwendet werden, könne auch Fleisch teurer werden.
Die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie erwartet ebenfalls Folgen für die Preise. Die Kosten für Produktion und Auslieferung an den Lebensmittelhandel nähmen deutlich zu, sagte Geschäftsführer Olivier Kölsch.
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