Iran-Krieg: Lebensmittel bald teurer? Berlin setzt Taskforce ein

Experten befürchten, dass der Iran-Krieg die Preise für Lebensmittel in die Höhe treiben wird. Eine Taskforce der Bundesregierung will nun über entsprechende Maßnahmen beraten.

Berlin will hinsichtlich der Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die Kosten für Lebensmittel blicken. (Symbolbild) Quelle: ddp | SVEN SIMON

Die steigenden Lebensmittelpreise infolge des Iran-Kriegs werden zum Thema für die Bundesregierung. Die Taskforce von CDU, CSU und SPD, die sich zuletzt bereits mit den in die Höhe geschnellten Spritpreisen beschäftigt hatte, werde sich nun die Kosten für Lebensmittel vornehmen, sagte der stellvertretende SPD-Fraktionschef Esra Limbacher der "Rheinischen Post".

Iran-Krieg: Regierung will über "inflationsbremsende Maßnahmen" beraten

"Tag für Tag wird es offensichtlicher, dass der Krieg im Iran kein schnelles Ende finden wird", sagte Limbacher.

Über höhere Preise für Dünger und Transport drohen in der nächsten Stufe auch steigende Lebensmittelpreise. „ Esra Limbacher, stellvertretender SPD-Fraktionschef

Daher werde die Taskforce in der kommenden Woche "inflationsbremsende Maßnahmen" beraten.

Ein längerer Iran-Krieg könnte auch Deutschlands Wirtschaft treffen. Fachleute warnen vor schwächerem Wachstum und steigender Inflation. ZDF-Börsenexpertin Sina Mainitz berichtet. 13.03.2026 | 1:07 min

Limbacher bringt Steuererleichterungen ins Spiel

Limbacher brachte ein Sofortprogramm für heimische Düngerproduzenten sowie Steuererleichterungen im Nahrungsmittelbereich ins Spiel.

"Inflation ist Gift für die Menschen mit normalen Einkommen und für unsere Wirtschaft. Wir müssen uns schützend vor unsere Bevölkerung stellen", sagte er. Steuere die Politik nicht gegen, werde das Leben für viele Menschen spürbar teurer.

Iran-Krieg hat Auswirkungen auf Kosten für Dünger und Co.

Der Iran-Krieg treibt die Kosten für Energie, Dünger und Transport in die Höhe - das kann sich auch auf die Lebensmittelpreise auswirken, wie Experten warnen. Carsten Kortum, Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn, rechnet vor allem bei energieintensiven Produkten wie Backwaren, Milchprodukten sowie verarbeiteten Lebensmitteln wie Tiefkühlkost oder Getränken mit steigenden Preisen.

Seit Beginn des Iran-Kriegs ist der Ölpreis kräftig angestiegen. Was bedeutet das für die Inflation? WISO - Wirtschaft erklärt mit ZDF-Wirtschaftsexpertin Valerie Haller. 13.03.2026 | 8:51 min

Auch Produkte mit langen Lieferwegen wie Fisch oder Obst könnten wegen höherer Logistik- und Beschaffungskosten teurer werden, so der Handelsexperte.

Zunächst sind einzelne Spezialitäten sowie Obst und Gemüse betroffen, mittelfristig zieht der Preisdruck jedoch durch weite Teile des Lebensmittelkorbs. „ Carsten Kortum, Handelsexperte

IW: Auch Fleisch könnte teurer werden

Laut Samina Sultan vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) ist die Lage bei Getreide, Mais, Soja und Reis besonders kritisch - wegen hoher Düngemittelpreise. "Hier sind Preissteigerungen wahrscheinlich", sagte die Ökonomin. Da Soja und Mais auch als Futtermittel verwendet werden, könne auch Fleisch teurer werden.

Die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie erwartet ebenfalls Folgen für die Preise. Die Kosten für Produktion und Auslieferung an den Lebensmittelhandel nähmen deutlich zu, sagte Geschäftsführer Olivier Kölsch.

Aktuelle Entwicklungen der Eskalation : Iran-Krieg: Alle Nachrichten im Liveblog Israel und die USA greifen Iran an, das Teheraner Regime schlägt mit Raketenangriffen auf Israel und US-Basen zurück. Alle Entwicklungen zur Eskalation im Nahen Osten im Liveblog. Liveblog

Quelle: dpa