Politiker von SPD und CDU fordern schärfere Regeln bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer. Hintergrund sind die Enthüllungen zur Deutschen Bank um Springer-Chef Mathias Döpfner.

Steuertricks, Geldwäsche, Rotlichtindustrie: Ein gigantisches Datenleak enthüllt fragwürdige Geschäfte der Deutschen Bank mit Superreichen und skandalumwitterten Kunden. 17.11.2026 | 44:14 min

SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf sieht angesichts der Recherchen zur Deutschen Bank Handlungsbedarf bei der Erbschaftsteuer. Dem "Spiegel" sagte Klüssendorf:

Was die Deutsche-Bank-Leaks offenlegen, ist ein Skandal mit Ansage. „ Tim Klüssendorf, SPD-Generalsekretär

Ähnlich äußerte sich der Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels, Dennis Radtke.

Der Versuch von Banken und ihren Kunden, aggressive Steuergestaltung zu betreiben, sei ein „permanentes Katz-und-Maus-Spiel“, so Kevin Kühnert vom Verein „Finanzwende“. 19.11.2026 | 4:40 min

Die Inside-Deutsche-Bank-Recherchen Quelle: Studio Yadi Bei den "Inside Deutsche Bank"-Unterlagen handelt es sich um mehr als 15 Millionen interne Dokumente der Deutschen Bank, darunter mehr als neun Millionen E-Mails. Die Unterlagen stammen vor allem aus jenen Bereichen von Deutschlands größter Bank, die sich mit problematischen Geschäftsvorgängen und heiklen Kunden befassen. Wer die Daten zugespielt bekam Zwei Whistleblower haben die Daten im vergangenen Jahr dem indischen Journalisten Josy Joseph sowie der südafrikanischen Journalistin Khadija Sharife zukommen lassen. Diese haben die Daten weltweit mit mehr als 50 Medienhäusern geteilt, unter anderem mit ZDF frontal. Koordiniert hat die internationale Recherche die südafrikanische Non-Profit-Organisation Barracuda Media mit technischer Unterstützung des in Berlin ansässigen Data and Research Center (DARC).



In Deutschland beteiligten sich neben ZDF frontal auch der "Spiegel" und das "Manager Magazin" an den Recherchen, in Österreich der "Standard", in der Schweiz die Zeitungen der Tamedia-Gruppe.



Die "Inside Deutsche Bank"-Daten sind bislang das weltweit größte bekannte Banken-Leak. Zu den Whistleblowern macht das ZDF aus Gründen des Quellenschutzes keine weiteren Angaben.

Kaum Steuern auf ein Milliarden-Aktienpaket

Hintergrund sind Recherchen von ZDF frontal, "Spiegel" und "Manager Magazin" auf Grundlage interner Dokumente der Deutschen Bank. Das Leak belegt erstmals, wie die Verlegerin Friede Springer dem Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner ein Milliarden-Aktienpaket so übertrug, sodass er darauf offenbar kaum Steuern zahlen musste. Im Zentrum steht ein fünfzehnseitiger "Schenkungs- und Abtretungsvertrag". Aus dem geht hervor, dass ein Steuer-Vehikel mit dem umständlichen Begriff Verschonungsbedarfsprüfung genutzt wurde.

Verschonungsbedarfsprüfung Seit 2016 gilt für große Betriebsvermögen die "Verschonungsbedarfsprüfung". Danach kann die Erbschaft- und Schenkungsteuer für Betriebsvermögen über 26 Millionen Euro erlassen werden, wenn der Erwerber nachweist, dass er die Steuer aus seinem Privatvermögen nicht zahlen kann.



Das stößt jedoch auf Kritik. Derzeit läuft vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ein Verfahren. Es geht um die Frage, ob Steuervorteile für Menschen, die ganze Betriebe oder Teile von Unternehmen erben, verfassungskonform sind. Ein Urteil wird erst für 2027 erwartet.

Ein Sprecher des Springer-Verlags erklärte, der "Vorwurf unlauterer steuerlicher Optimierung" sei "abwegig", zudem sei das Vorgehen in "strengster Beachtung des Steuerrechts" umgesetzt worden.

2020 hatte Verlegerin Springer dem Vorstandschef des Axel-Springer-Konzerns, Döpfner, ein milliardenschweres Aktienpaket übertragen. Zuvor hatte Döpfner weitere Springer-Anteile für 276 Millionen Euro gekauft.

Was verbirgt sich hinter dem "Inside Deutsche Bank"-Leak? Und wie wurden die 15 Millionen Dokumente ausgewertet? frontal inside blickt hinter die Recherche. 17.11.2026 | 10:14 min

Politiker kritisieren Ungerechtigkeit gegenüber Arbeitnehmern

Politiker von CDU und SPD kritisieren nun die geltenden Ausnahmeregelungen bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer. Klüssendorf sagte dem "Spiegel": "Wer ein Milliardenvermögen geschenkt bekommt oder erbt, kann sich gegenüber dem Finanzamt ganz legal künstlich so arm rechnen, dass er am Ende keinen Cent Steuern zahlen muss."

Wer dagegen knapp über den Freibeträgen Vermögenswerte erhalte, müsse ordentlich Steuern zahlen, so Klüssendorf. Millionen arbeitende Menschen zahlten im Vergleich hohe Steuern und Abgaben auf ihr Einkommen, "während die Allerreichsten ihre Vermögen steuerfrei von Generation zu Generation weitergeben."

Kritik an den geltenden Ausnahmen äußerte auch der Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels, Dennis Radtke. "Die Deutsche-Bank-Leaks offenbaren einmal mehr die absurden Ausnahmetatbestände", sagte Radtke dem "Spiegel". "Stichtage und Buchungstricks" dürften keine Grundlage für eine sogenannte Bedürftigkeit sein. Ausnahmen bei Erbschaften und Schenkungen dürfe es nur geben, damit Unternehmen an die nächste Generation übergeben werden könnten.

Daten aus dem Deutsche-Bank-Leak : So lief der Steuer-Deal um Springer-Chef Döpfner Dokumente belegen, wie Verlegerin Friede Springer dem Axel-Springer-Boss Mathias Döpfner ein Milliarden-Aktienpaket übertrug - sodass er offenbar kaum Steuern zahlen musste. von Frederik Obermaier und Bastian Obermayer mit Video 44:14