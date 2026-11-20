Nach Recherchen zur Deutschen Bank:SPD und CDU kritisieren legale Schlupflöcher im Fall Döpfner
von Christian Rohde
Politiker von SPD und CDU fordern schärfere Regeln bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer. Hintergrund sind die Enthüllungen zur Deutschen Bank um Springer-Chef Mathias Döpfner.
SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf sieht angesichts der Recherchen zur Deutschen Bank Handlungsbedarf bei der Erbschaftsteuer. Dem "Spiegel" sagte Klüssendorf:
Ähnlich äußerte sich der Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels, Dennis Radtke.
Kaum Steuern auf ein Milliarden-Aktienpaket
Hintergrund sind Recherchen von ZDF frontal, "Spiegel" und "Manager Magazin" auf Grundlage interner Dokumente der Deutschen Bank. Das Leak belegt erstmals, wie die Verlegerin Friede Springer dem Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner ein Milliarden-Aktienpaket so übertrug, sodass er darauf offenbar kaum Steuern zahlen musste. Im Zentrum steht ein fünfzehnseitiger "Schenkungs- und Abtretungsvertrag". Aus dem geht hervor, dass ein Steuer-Vehikel mit dem umständlichen Begriff Verschonungsbedarfsprüfung genutzt wurde.
Seit 2016 gilt für große Betriebsvermögen die "Verschonungsbedarfsprüfung". Danach kann die Erbschaft- und Schenkungsteuer für Betriebsvermögen über 26 Millionen Euro erlassen werden, wenn der Erwerber nachweist, dass er die Steuer aus seinem Privatvermögen nicht zahlen kann.
Das stößt jedoch auf Kritik. Derzeit läuft vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ein Verfahren. Es geht um die Frage, ob Steuervorteile für Menschen, die ganze Betriebe oder Teile von Unternehmen erben, verfassungskonform sind. Ein Urteil wird erst für 2027 erwartet.
Ein Sprecher des Springer-Verlags erklärte, der "Vorwurf unlauterer steuerlicher Optimierung" sei "abwegig", zudem sei das Vorgehen in "strengster Beachtung des Steuerrechts" umgesetzt worden.
2020 hatte Verlegerin Springer dem Vorstandschef des Axel-Springer-Konzerns, Döpfner, ein milliardenschweres Aktienpaket übertragen. Zuvor hatte Döpfner weitere Springer-Anteile für 276 Millionen Euro gekauft.
Politiker kritisieren Ungerechtigkeit gegenüber Arbeitnehmern
Politiker von CDU und SPD kritisieren nun die geltenden Ausnahmeregelungen bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer. Klüssendorf sagte dem "Spiegel": "Wer ein Milliardenvermögen geschenkt bekommt oder erbt, kann sich gegenüber dem Finanzamt ganz legal künstlich so arm rechnen, dass er am Ende keinen Cent Steuern zahlen muss."
Wer dagegen knapp über den Freibeträgen Vermögenswerte erhalte, müsse ordentlich Steuern zahlen, so Klüssendorf. Millionen arbeitende Menschen zahlten im Vergleich hohe Steuern und Abgaben auf ihr Einkommen, "während die Allerreichsten ihre Vermögen steuerfrei von Generation zu Generation weitergeben."
Kritik an den geltenden Ausnahmen äußerte auch der Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels, Dennis Radtke. "Die Deutsche-Bank-Leaks offenbaren einmal mehr die absurden Ausnahmetatbestände", sagte Radtke dem "Spiegel". "Stichtage und Buchungstricks" dürften keine Grundlage für eine sogenannte Bedürftigkeit sein. Ausnahmen bei Erbschaften und Schenkungen dürfe es nur geben, damit Unternehmen an die nächste Generation übergeben werden könnten.
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