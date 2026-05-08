Baden-Württemberg: Hagel wird laut Berichten neuer Innenminister

Medienberichte:Hagel soll offenbar Baden-Württembergs Innenminister werden
Nach dem knappen Wahlausgang in Baden-Württemberg hatten sich Grüne und CDU schließlich auf eine Koalition geeinigt. Innenminister soll laut Medienberichten CDU-Chef Hagel werden.
Baden-Württembergs CDU-Chef Manuel Hagel wird nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa der neue Innenminister in der Landesregierung. Zuvor hatte der SWR unter Berufung auf Parteikreise berichtet. Die Übernahme des Innenressorts war erwartet worden.
Hagel war bislang Fraktionschef der CDU im Landtag. Er hatte bereits angekündigt, dass er als Minister und stellvertretender Ministerpräsident in die neue Landesregierung des designierten Ministerpräsidenten Cem Özdemir (Grüne) wechseln will.
Chef von rund 25.000 Polizeibeamten
Hagel ist damit bald als Innenminister für rund 25.000 Polizistinnen und Polizisten im Land verantwortlich. Das Ministerium, das seit zehn Jahren von Thomas Strobl (CDU) geführt wird, gilt als das prestigeträchtigste Ressort im Kabinett.
Die Themen Kriminalitätsbekämpfung, Terrorabwehr, Großlagen und öffentliche Sicherheit schaffen politische Sichtbarkeit. Innere Sicherheit gilt zudem als Kernkompetenz der Union.
Hagel kurz vor Wahl von Özdemir überholt
Hagel war bei der Landtagswahl am 8. März für die CDU als Spitzenkandidat angetreten und hatte über Monate in den Umfragen teils mit deutlichem Vorsprung vor den Grünen gelegen.
Özdemir legte jedoch vor dem Wahltag eine große Aufholjagd hin und gewann mit seiner Partei die Wahl mit 30,2 Prozent der Zweitstimmen knapp vor der CDU mit 29,7 Prozent.
Özdemir: Wahl im Landtag am 13. Mai
Gut zwei Monate nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg hatten Grüne und CDU am Mittwoch ihren Koalitionsvertrag vorgelegt. Verhandlungsführer Özdemir und Hagel stellten ihre Schwerpunkte für die kommenden fünf Jahre vor. Nach den heftigen Reibereien im Wahlkampf setzten sie bei dem Termin in Stuttgart auffallend stark darauf, Harmonie und Geschlossenheit zu demonstrieren.
Am 13. Mai soll Özdemir im Landtag zum Nachfolger von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gewählt werden, der nach drei Amtszeiten nicht mehr zur Wahl angetreten war.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zu Baden-Württemberg
- Analyse
Was die Regierungsbildung erschwert:Machtpoker zwischen CDU und Grünen in StuttgartJasmin Astaki-Bardeh, Stuttgartmit Video1:40
Nach Landtagswahl in Baden-Württemberg:CDU nimmt Einladung an: Weg für Sondierungen mit Grünen freimit Video1:40
- Analyse
Sondierungen sollen beginnen:Deals im Ländle: Warum es zwischen CDU und Grünen knirschtAnna-Maria Schuck, Stuttgartmit Video1:40
CDU und Grüne in Kopf-an-Kopf-Rennen:Baden-Württemberg steht ein Wahl-Krimi bevorvon Jasmin Astaki-Bardehmit Video2:16