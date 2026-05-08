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Baden-Württemberg: Hagel wird laut Berichten neuer Innenminister

Medienberichte:Hagel soll offenbar Baden-Württembergs Innenminister werden

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Nach dem knappen Wahlausgang in Baden-Württemberg hatten sich Grüne und CDU schließlich auf eine Koalition geeinigt. Innenminister soll laut Medienberichten CDU-Chef Hagel werden.

Manuel Hagel bei der Pressekonferenz zu den Ergebnissen der Gremiensitzungen der CDU im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin, am 09.03.2026.

Baden-Württembergs CDU-Chef Manuel Hagel soll im neuen Kabinett als Innenminister fungieren.

Quelle: Action Press

Baden-Württembergs CDU-Chef Manuel Hagel wird nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa der neue Innenminister in der Landesregierung. Zuvor hatte der SWR unter Berufung auf Parteikreise berichtet. Die Übernahme des Innenressorts war erwartet worden.

Hagel war bislang Fraktionschef der CDU im Landtag. Er hatte bereits angekündigt, dass er als Minister und stellvertretender Ministerpräsident in die neue Landesregierung des designierten Ministerpräsidenten Cem Özdemir (Grüne) wechseln will.

Cem Özdemir und Manuel Hagel nehmen in der Sparkassenakademie Baden-Württemberg an der Präsentation des Koalitionsvertrags von Grünen und CDU teil.

Grüne und CDU haben in Baden-Württemberg ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. In Rheinland-Pfalz sind CDU und SPD schon weiter: Der gemeinsame Koalitionsvertrag wurde unterschrieben.

06.05.2026 | 0:34 min

Chef von rund 25.000 Polizeibeamten

Hagel ist damit bald als Innenminister für rund 25.000 Polizistinnen und Polizisten im Land verantwortlich. Das Ministerium, das seit zehn Jahren von Thomas Strobl (CDU) geführt wird, gilt als das prestigeträchtigste Ressort im Kabinett.

Die Themen Kriminalitätsbekämpfung, Terrorabwehr, Großlagen und öffentliche Sicherheit schaffen politische Sichtbarkeit. Innere Sicherheit gilt zudem als Kernkompetenz der Union.

Baden-Württemberg, Stuttgart: Die beiden Verhandlungsführer der Koalitionsverhandlungen in Baden-Württemberg, Cem Özdemir (l, Bündnis 90 / Die Grünen) und Manuel Hagel (CDU) geben im Foyer des Hauses der Abgeordneten eine Pressekonferenz.

Nach der Wahl in Baden-Württemberg steht die neue Regierung. Die Grünen um Cem Özdemir und die CDU mit Manuel Hagel einigten sich in Stuttgart auf einen Koalitionsvertrag.

01.05.2026 | 1:11 min

Hagel kurz vor Wahl von Özdemir überholt

Hagel war bei der Landtagswahl am 8. März für die CDU als Spitzenkandidat angetreten und hatte über Monate in den Umfragen teils mit deutlichem Vorsprung vor den Grünen gelegen.

Özdemir legte jedoch vor dem Wahltag eine große Aufholjagd hin und gewann mit seiner Partei die Wahl mit 30,2 Prozent der Zweitstimmen knapp vor der CDU mit 29,7 Prozent.

Manuel Hagel bei einer Pressekonferenz im Konrad-Adenauer-Haus.

Nach der knappen Niederlage bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat CDU-Landeschef Manuel Hagel seinen Rücktritt angeboten. Dieser sei jedoch einstimmig abgelehnt worden.

10.03.2026 | 0:25 min

Özdemir: Wahl im Landtag am 13. Mai

Gut zwei Monate nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg hatten Grüne und CDU am Mittwoch ihren Koalitionsvertrag vorgelegt. Verhandlungsführer Özdemir und Hagel stellten ihre Schwerpunkte für die kommenden fünf Jahre vor. Nach den heftigen Reibereien im Wahlkampf setzten sie bei dem Termin in Stuttgart auffallend stark darauf, Harmonie und Geschlossenheit zu demonstrieren.

Am 13. Mai soll Özdemir im Landtag zum Nachfolger von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gewählt werden, der nach drei Amtszeiten nicht mehr zur Wahl angetreten war.

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Quelle: dpa
Über die Koalitionsverhandlungen in Baden-Württemberg berichtete das ZDF mehrfach, zuletzt am 06.05.2026 in der heuteXpress um 15 Uhr.
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GrüneCDUBaden Württemberg

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