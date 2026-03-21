Baden-Württemberg: Weg für Sondierungen von CDU und Grünen frei

Grüne und CDU können mit den Sondierungsgesprächen in Baden-Württemberg beginnen. Die Christdemokraten nahmen die Einladung des Wahlsiegers an.

Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) und Manuel Hagel - die Spitzenkandidaten der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Quelle: dpa

Grüne und CDU im Südwesten nehmen Sondierungsgespräche für eine Regierungszusammenarbeit auf. Landesvorstand und Landtagsfraktion der CDU beschlossen einstimmig, die Einladung der Grünen anzunehmen, wie CDU-Parteichef Manuel Hagel in Stuttgart bekanntgab.

Man werde der Partei um Cem Özdemir zeitnah einen Vorschlag für Zeit und Ort der Gespräche machen. Wann genau die Sondierungsgespräche beginnen sollen, stand zunächst noch nicht fest.

Nach der Wahl in Baden-Württemberg und dem knappen Grünen Vorsprung könnten die Sondierungen schwierig werden. Grünen-Spitzenkandidat Özdemir lehnt eine Teilung des Ministerpräsidentenamts ab. 10.03.2026 | 1:40 min

Koalitionsverhandlungen sind das Ziel

Bei sogenannten Sondierungsgesprächen loten die Parteien aus, ob sie genügend Gemeinsamkeiten finden, um eine Landesregierung zu bilden. Die Zustimmung der CDU zu Sondierungen galt als sicher. In den vergangenen Tagen hatte es mehrere inoffizielle Gespräche zwischen Özdemir und Hagel gegeben, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr.

Die beiden Parteien regieren im Südwesten schon seit 2016 miteinander. Eine Fortsetzung der grün-schwarzen Koalition gilt als einzige realistische Option für eine Regierungsbildung. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schließen die übrigen im Landtag vertretenen Parteien aus. Andere Mehrheiten gibt es nicht.

Eine ungewöhnliche Pattsituation

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg am 8. März waren die Grünen mit ihrem Spitzenkandidaten Cem Özdemir mit 30,2 Prozent überraschend knapp stärkste Kraft geworden, dicht gefolgt von der CDU mit 29,7 Prozent. Im neuen Landtag verfügen jedoch beide Parteien über jeweils 56 Mandate - eine ungewöhnliche Pattsituation.

Sitzverteilung, Wahlbeteiligung und mehr: Klicken Sie sich durch unsere Wahlgrafiken:

Innerhalb der CDU war der Ärger über den bisherigen Koalitionspartner zuletzt aber immens. Viele Christdemokraten werfen den Grünen eine Schmutzkampagne im Wahlkampf vor.

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg liegen die Grünen hauchdünn vor der CDU. In der CDU wird eine geteilte Amtszeit gefordert, doch Özdemir lehnt eine solche Lösung ab. 09.03.2026 | 3:01 min

Schulbesuch von CDU-Spitzenkandidat sorgt für Kritik

Eine Grünen-Bundestagsabgeordnete hatte im Wahlkampf ein Video aus dem Jahr 2018 gepostet, in dem der damals 29-jährige Hagel von einer Schülerin und ihren "rehbraunen Augen" schwärmte. Hagel räumte ein, dass das "Mist" gewesen sei, doch das Video ging viral und schadete ihm im Wahlkampf. Die CDU wirft den Grünen eine orchestrierte Kampagne vor. Özdemir betonte hingegen, er habe von dem Post nichts gewusst.

Ein Auftritt von Manuel Hagel an einer Schule sorgt im Wahlkampf in Baden-Württemberg für Kritik. Aussagen zum Treibhauseffekt und sein Ton lösen Spott in den sozialen Medien aus. 06.03.2026 | 0:39 min

Solange Sondierungen und Koalitionsverhandlungen laufen, ist Baden-Württemberg nicht führungslos. Die Verfassung sieht vor, dass die bisherige Landesregierung geschäftsführend im Amt bleibt. Größere Entscheidungen treffen der Ministerpräsident und die Fachminister in dieser Zeit aber traditionell nach Möglichkeit nicht mehr, diese überlassen sie den Nachfolgerinnen und Nachfolgern.