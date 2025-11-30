Grünen-Chefin: Kein Streit "über irgendwelche blöden Schnitzel"

Grünen-Chefin Franziska Brantner will weg vom Image der Verbotspartei, das nach Heizungsgesetz und Ampel-Aus ramponiert ist. Die Grünen suchen ihre neue Rolle in der Opposition.

Grünen-Chefin Franziska Brantner im Interview 30.11.2025 | 4:03 min

ZDFheute: Wie war das für Sie, ein Parteitag ohne Robert Habeck? Haben Sie ihn vermisst?

Franziska Brantner: Wir haben jetzt ein neues Kapitel aufgeschlagen als Grüne, und es war eine kraftvolle Energie in dem Raum, die gesagt hat: ein Update für den Klimaschutz, sozial- und innovationsgetrieben. Und dann hatten wir eine respektvolle Debatte zu Nahost. Zur Wehrpflicht, was auch nicht einfach war.

ZDFheute: Was ist Ihr Ziel als Grüne? Möglichst zügig in eine Regierung zurückzukehren oder Neusortierung in der Opposition?

Brantner: Wir machen jetzt eine kraftvolle Opposition, die aber nicht nur meckert und schimpft, sondern auch eigene Vorschläge hat. Wir haben das bei der Rente so vor, wir machen das genauso bei der Wehrpflicht.

Wir gehen nicht nur rein und sagen: Die anderen sind blöd - sondern wir machen eigene Vorschläge. „ Franziska Brantner

Die Grünen sind auf der Suche nach einem klaren Kurs. Beim Parteitag konzentrieren sie sich vor allem auf den Klimaschutz. 29.11.2025 | 2:07 min

ZDFheute: Trotzdem - die Schwarz-rote Koalition macht Fehler, ist zerstritten und so unbeliebt wie die Ampel am Ende. Fragen Sie sich manchmal: Was machen wir falsch?

Brantner: Es ist erst mal katastrophal, dass diese Regierung so zerstritten ist. Und ich finde auch, dass Herr Merz sich jetzt endlich mal wirklich zusammenreißen muss. Sie müssen das jetzt einfach mal gebacken bekommen.

Und ja, leider ist die Erinnerung an die Ampel, die ja auch im Streit auseinandergegangen ist, noch nicht so lange her. „ Franziska Brantner

Und profitieren von den Enttäuschungen tun gerade leider die AfD als Partei - und das ist auch für uns schmerzhaft zu sehen. Aber umso wichtiger ist es, einen guten Gegenentwurf zu geben, der klar sagt, was unsere Alternative ist.

Bundesvorsitzende Franziska Brantner (B'90/Grüne) zum Auftakt der 51. Bundesdelegiertenversammlung von Bündnis 90/Die Grünen 28.11.2025 | 26:00 min

ZDFheute: Liegt es vielleicht auch daran, dass viele Wählerinnen und Wähler noch immer das Gefühl haben: Die Grünen bevormunden uns, wissen alles besser. Wie wollen Sie weg von diesem Image?

Brantner: Wir sind nicht diejenigen, die irgendwelchen Veggie-Schnitzel-Mist machen wie die Konservativen im Europaparlament.

Keine Debatten über irgendwelche blöden Schnitzel. „ Franziska Brantner

Wir gehen mit allen ins Gespräch. Wir sind die Kraft, die vor Ort zuhört, die die Politik des Gehörtwerdens Winfried Kretschmanns in die nächste Generation führt.

Die Grünen haben sich auf ihrem Bundesparteitag in Hannover für eine verpflichtende Musterung für junge Männer ausgesprochen. 30.11.2025 | 0:29 min

ZDFheute: Morgen wollen Sie wieder die Regierung stellen. Mit welchem Thema? Dass homöopathische Mittel nicht mehr von der Krankenkasse bezahlt werden?

Brantner: Mit der Rente. Es ist doch absolut klar, dass wir eine Regierung haben, die einen Dreck gibt auf die jungen Leute, die beim Klimaschutz nichts macht; die das Sondervermögen verballert, in dem fast jeder zweite Euro wirklich in irgendwelche Wahlgeschenke geht: die eine Rentenreform macht, die hauptsächlich zulasten der nächsten Generation ist, ohne diese zu entlasten.

Wir stehen dafür, dass wir für die jungen Menschen einen neuen Generationenvertrag entwickeln wollen - über alle Generationen hinweg -, gegen diese Regierung, die offensichtlich diese Generation aus dem Blick verloren hat.

Das Interview führte Ralph Schumacher, Leiter der ZDF-Redaktion Deutschland.