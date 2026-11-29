Innenminister warnt vor Spionage:Dobrindt: Deutschland wird "Tag und Nacht" attackiert
Spionage- und Sabotageakte finden im Verborgenen statt, sagt Innenminister Dobrindt und mahnt: Angreifer wollten die Infrastruktur schädigen und die Gesellschaft spalten.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt warnt angesichts zunehmender Spionage- und Sabotageakte vor einer "Schattenfront" in Europa und Deutschland. Das Land werde "Tag und Nacht" attackiert, sagte Dobrindt der "Bild am Sonntag". "Im Verborgenen. Im Schatten."
Fast 300 Spionage-Straftaten in 2026
Ziel der Angreifer sei es, "die Infrastruktur zu schädigen, die Gesellschaft zu spalten und das Vertrauen in den Staat zu zerstören".
Die "Bild am Sonntag" verwies auf Zahlen des Bundesinnenministeriums, wonach in diesem Jahr bislang 285 Straftaten im Bereich Spionage sowie 216 Sabotagefälle an der Verkehrsinfrastruktur insbesondere bei der Bahn und der Energieversorgung registriert wurden. Dobrindt betonte in der "BamS", Deutschland habe seine Abwehrmaßnahmen verstärkt:
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