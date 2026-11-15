Estland wirft Russland Anschlagsversuch vor und schließt Grenze

Nach einem versuchten Brandanschlag auf ein Rüstungsunternehmen schließt Estland seine Grenze zu Russland. Es gebe eindeutige Hinweise auf eine Beteiligung des Geheimdienstes GRU.

Estland sicherte seine Grenze zu Russland mit Stacheldrahtbarrieren (Archivbild). Quelle: EPA/VALDA KALNINA

Nach einem versuchten Brandanschlag auf das Gebäude des Drohnenherstellers Threod Systems in Estland hat die Regierung in Tallinn beschlossen, die Grenzen zu Russland zu schließen. Das teilte Außenminister Margus Tsahkna am Sonntag auf der Plattform X mit.

Nach eindeutigen Beweisen dafür, dass der russische Militärgeheimdienst GRU einen Sabotageangriff auf ein estnisches Unternehmen der Verteidigungsindustrie angeordnet hat, wird Estland ab dem 1. Dezember alle estnisch-russischen Grenzübergänge schließen. „ Margus Tsahkna, estnischer Außenminister

Russland müsse erkennen, dass feindliche Handlungen gegen Estland "Konsequenzen nach sich ziehen". Finnland, Lettland und Litauen seien über die Entscheidung Estlands informiert worden.

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Acht Sabotage-Verdächtige festgenommen

Nach Angaben der estnischen Generalstaatsanwältin Astrid Asi hatten mehrere Täter in der Nacht zum Samstag versucht, die Fabrik in Viimsi nördlich von Tallinn in Brand zu setzen. Der Anschlag sei von hauseigenen Sicherheitsbeamten unterbunden worden, es sei nur geringer Sachschaden entstanden.

Acht Verdächtige, die in Lettland wohnhaft sind, seien festgenommen worden. Gegen fünf der Beteiligten sei Haftbefehl erlassen worden. Das Unternehmen stellt Aufklärungs- und Kampfdrohnen her, die unter anderem an die Ukraine geliefert werden.

Estnischer Sicherheitschef: Erheblichen Schaden verhindert

Sicherheitsdienstchef Margo Palloson erklärte, nach Erkenntnissen seiner Behörde stecke der russische Militärgeheimdienst GRU hinter dem Anschlag. "Dies war ein weiterer Versuch Russlands, in Estland einen Sabotageakt auszuführen", wurde er von estnischen Medien zitiert.

Nach unserer Einschätzung wäre dem Unternehmen erheblicher Schaden entstanden, wäre der Angriff so verlaufen, wie es die Angreifer geplant hatten. „ Margo Palloson, Sicherheitsdienstchef

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Regierungschef: Klares Signal an Russland

Regierungschef Kristen Michal sagte: "Wenn Russland seine hybriden Operationen in Estland fortsetzt und wir wissen, dass russische Geheimdienste Grenzübergänge nutzen, um Menschen zu beeinflussen, müssen wir darauf vorbereitet sein, unsere Risiken zu minimieren." Grenzschließungen verringerten die Bedrohung für die estnische Bevölkerung und würden "ein klares Signal senden, dass Angriffe auf die estnische Verteidigungsindustrie und deren Kapazitäten inakzeptabel sind".

Im August war in Estland bereits ein Brandanschlag auf den Rüstungshersteller Milrem Robotics verübt worden - nach Erkenntnissen der Regierung in Tallinn ebenfalls in russischem Auftrag. Das Unternehmen entwickelt unbemannte Militärsysteme, die seit 2022 auch in der Ukraine eingesetzt werden.

Quelle: dpa