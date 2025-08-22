Ökonom Fratzscher: Soziales Jahr für Rentner einführen

Ein soziales Jahr auch für Rentnerinnen und Rentner? Dafür spricht sich der DIW-Präsident Fratzscher aus. "Wir brauchen mehr Solidarität der Alten mit den Jungen", fordert er.

Sollten sich Rentnerinnen und Rentner stärker einbringen in der Gesellschaft? Dafür hat sich DIW-Präsident Fratzscher jüngst ausgesprochen. Quelle: SVEN SIMON

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, fordert eine gerechtere Lastenverteilung in der Gesellschaft zwischen Jung und Alt. "Wir sollten ein verpflichtendes soziales Jahr für alle Rentnerinnen und Rentner einführen", sagte der DIW-Ökonom dem "Spiegel" laut Angaben vom Freitag.

Die ältere Generation müsse sich gesellschaftlich "stärker einbringen, beispielsweise im Sozialbereich, aber auch bei der Verteidigung".

Wehrpflicht - ja oder nein? Eine Mehrheit in Deutschland ist dafür. Was aber denken diejenigen, die es betreffen würde: Schülerinnen und Schüler, die bald 18 Jahre alt werden? 28.06.2025 | 6:40 min

Fratzscher: Junge Generation besonders belastet

Die Bundeswehr würde dann von den technischen Fähigkeiten vieler Rentner profitieren, erläuterte er.

Warum sollten wir die nicht nutzen, gerade von Leuten, die früher bei der Bundeswehr ausgebildet wurden? „ Marcel Fratzscher, DIW-Präsident

An den aktuellen Diskussionen über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht für junge Erwachsene störe ihn, "dass wir die Lösung unserer Probleme häufig schematisch den Jungen aufbürden".

Die Bundeswehr braucht dringend mehr Personal. Aber wie? Reicht es, Freiwillige anzuwerben oder muss eine Wehrpflicht her? 09.07.2025 | 2:38 min

Die jungen Generationen seien aber bereits stark durch steigende Sozialabgaben und die Folgen des Klimawandels belastet.

Wir brauchen mehr Solidarität der Alten mit den Jungen. „ Marcel Fratzscher, DIW-Präsident

Nötig sei die Verhandlung eines "neuen Generationenvertrags" für Deutschland, erklärte Fratzscher, der seit 2013 Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin ist.

Auch Soziologe Hurrelmann plädiert für Pflichtjahr

Zuvor hatte sich ebenso der Soziologe Klaus Hurrelmann für ein Pflichtjahr am "Ende des Arbeitslebens" starkgemacht. Es sei nicht gerecht, nur von der Jugend zu erwarten, das Land zu verteidigen.

Auch der Philosoph Richard David Precht hatte sich bereits vor Jahren für ein soziales Pflichtjahr für alle - also auch für Rentnerinnen und Rentner - ausgesprochen. Unter anderem sprach er 2022 mit Markus Lanz im ZDF-Podcast "Lanz & Precht" über das Thema.