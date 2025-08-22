Ökonom Fratzscher: Soziales Jahr für Rentner einführen

Streit um soziale Gerechtigkeit:DIW-Präsident fordert Pflichtdienst für Rentner
Ein soziales Jahr auch für Rentnerinnen und Rentner? Dafür spricht sich der DIW-Präsident Fratzscher aus. "Wir brauchen mehr Solidarität der Alten mit den Jungen", fordert er.
Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, fordert eine gerechtere Lastenverteilung in der Gesellschaft zwischen Jung und Alt. "Wir sollten ein verpflichtendes soziales Jahr für alle Rentnerinnen und Rentner einführen", sagte der DIW-Ökonom dem "Spiegel" laut Angaben vom Freitag.
Die ältere Generation müsse sich gesellschaftlich "stärker einbringen, beispielsweise im Sozialbereich, aber auch bei der Verteidigung".
Fratzscher: Junge Generation besonders belastet
Die Bundeswehr würde dann von den technischen Fähigkeiten vieler Rentner profitieren, erläuterte er.
An den aktuellen Diskussionen über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht für junge Erwachsene störe ihn, "dass wir die Lösung unserer Probleme häufig schematisch den Jungen aufbürden".
Die jungen Generationen seien aber bereits stark durch steigende Sozialabgaben und die Folgen des Klimawandels belastet.
Nötig sei die Verhandlung eines "neuen Generationenvertrags" für Deutschland, erklärte Fratzscher, der seit 2013 Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin ist.
Auch Soziologe Hurrelmann plädiert für Pflichtjahr
Zuvor hatte sich ebenso der Soziologe Klaus Hurrelmann für ein Pflichtjahr am "Ende des Arbeitslebens" starkgemacht. Es sei nicht gerecht, nur von der Jugend zu erwarten, das Land zu verteidigen.
Auch der Philosoph Richard David Precht hatte sich bereits vor Jahren für ein soziales Pflichtjahr für alle - also auch für Rentnerinnen und Rentner - ausgesprochen. Unter anderem sprach er 2022 mit Markus Lanz im ZDF-Podcast "Lanz & Precht" über das Thema.
