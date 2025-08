Zivildienst: Was würde eine Rückkehr bringen?

Schwarz-Rot hat im Koalitionsvertrag angekündigt, "einen neuen attraktiven Wehrdienst" zu schaffen, zunächst auf freiwilliger Basis. Gelingt es nicht, genug Freiwillige für die Bundeswehr zu motivieren, könnte die Wehrpflicht zurückkommen - und mit ihr der Zivildienst. Was würde das bedeuten und sind wir darauf vorbereitet?

Millionen Männer leisteten Zivildienst

Jahrzehntelang waren Zivildienstleistende aus sozialen Einrichtungen nicht mehr wegzudenken. Krankenhäuser, Pflegeheime oder Behinderteneinrichtungen haben von dem zusätzlichen Personal profitiert. 50 Jahre, bis zur Aussetzung der Wehrpflicht 2011, haben insgesamt 2,7 Millionen wehrpflichtige junge Männer in Deutschland Zivildienst geleistet. Zuletzt, im Jahr 2010, waren es etwa 80.000 sogenannte Zivis.

Die Bundeswehr braucht dringend mehr Personal. Aber wie? Reicht es, Freiwillige anzuwerben oder muss eine Wehrpflicht her?

Um die durch das Aussetzen der Wehrpflicht entstandenen personellen Lücken zu schließen, trat der Bundesfreiwilligendienst (BFD) an die Stelle des Zivildienstes. Er steht allen Menschen offen, unabhängig von Alter, Geschlecht oder Herkunft. Im Schnitt melden sich etwa 40.000 Menschen für den Bundesfreiwilligendienst pro Jahr, die "Bufdis" konnten also die wegfallenden "Zivis" kaum ersetzen.

Neue Zivis würden auf "gestresste Einrichtungen" stoßen

Würde der Zivildienst zurückkehren, könnte kurzfristig wieder mehr Personal in sozialen Einrichtungen zur Verfügung stehen. Ein Segen in Zeiten des Fachkräftemangels? Nicht unbedingt, sagt Joß Steinke, Leiter der Jugend und Wohlfahrtspflege beim Deutschen Roten Kreuz. Der soziale Sektor sei "zwar größer, aber weniger stabil" geworden.

Auch bei den jungen Erwachsenen hätten sich die Voraussetzungen verändert, sagt Steinke: "Die psychischen Belastungen von Jugendlichen haben deutlich zugenommen und damit die Anforderungen an diejenigen, die sie vor Ort in die Tätigkeiten einbinden sollen." Es brauche Zeit und Personal, um eine gute Einarbeitung und Betreuung zu gewährleisten. Gut ausgebildete Fachkräfte können so leicht nicht ersetzt werden.