Politik
Deutschland

Holocaust-Gedenken im Bundestag live - Tova Friedman hält Rede

vor 20 Minuten
Razzia bei der Deutschen Bank: Verdacht der Geldwäsche

Tova Friedman hält Rede:Live: Bundestag gedenkt der Opfer des Holocaust

Vor 81 Jahren wurde das KZ Auschwitz befreit - ihm entkam die Holocaust-Überlebende Tova Friedman. Heute spricht sie zur Gedenkstunde im Bundestag. Sehen Sie jetzt ihre Rede.

Bundestag

Verfolgen Sie hier live die Gedenkstunde im Bundestag für die Opfer des Holocaust.

28.01.2026

Der Bundestag beginnt seine Sitzungswoche an diesem Mittwoch um 12:30 Uhr mit einer Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus. Tova Friedman, Überlebende des Holocaust, wird eine Rede halten.

Zur Gedenkstunde werden auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundesratspräsident Andreas Bovenschulte sowie Bundestagspräsidentin Julia Klöckner erwartet. Klöckner hatte im Vorfeld gesagt:

Die authentische Stimme von Tova Friedman als Mahnerin in der Gegenwart und ihr besonderer Einsatz gegen das Vergessen sind wichtiger denn je.

Julia Klöckner, Bundestagspräsidentin

Für den musikalischen Rahmen sorgen Solo-Stücke der verfolgten Komponisten Marius Flothuis und Josima Feldschuh sowie ein Stück des jüdischen Starpianisten Igor Levit über das Warschauer Ghetto.

Holocaust-Überlebende Tova Friedman

"Ich spreche über mein Schicksal, damit es nicht vergessen wird", erzählt Tova Friedman. Man müsse den Hass auf andere Menschen aufhalten und sich gegenseitig mit Respekt behandeln, fordert sie.

28.01.2026 | 0:25 min

Wann wurde der Holocaust-Gedenktag eingeführt?

Die Gedenkstunde im Parlament findet jährlich rund um den 27. Januar statt, dem Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz. Er erinnert an die sechs Millionen von den Nationalsozialisten ermordeten Juden und die weiteren Opfer der NS-Herrschaft.

Der Tag geht auf die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 zurück. Dort wurden schätzungsweise etwa 1,1 bis 1,5 Millionen Menschen ermordet.

Nachrichten | Thema
:Holocaust

Der Holocaust bezeichnet den systematischen Völkermord an der jüdischen Bevölkerung durch die NS-Regierung. Der Gedenktag ist der 27. Januar. Aktuelle News und Hintergründe.
Das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau.

Seit 1996 gedenken die Menschen in Deutschland an diesem Tag der Millionen Opfer des Völkermords. Im November 2005 verabschiedete auch die Vollversammlung der Vereinten Nationen eine Resolution, die den 27. Januar zum weltweiten Gedenktag erklärte.

Blumen liegen anlässlich des Internationalen Tags des Gedenkens an die Opfer des Holocaust auf einer Stele des Denkmals für die ermordeten Juden Europas.

Am 81. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz warnen Vertreter der jüdischen Gemeinschaft vor wachsendem Antisemitismus. Zentralratspräsident Schuster ruft zu Zivilcourage auf.

27.01.2026 | 1:45 min

Sie überlebte Auschwitz: Tova Friedman

Zentrale Rednerin ist in diesem Jahr die Holocaust-Überlebende Tova Friedman. Sie wurde 1938 in Gdingen unweit von Danzig geboren. Als Fünfjährige wurde die Jüdin in das deutsche Vernichtungslager Auschwitz im besetzten Polen deportiert.

Tova Friedman und ihre Mutter überlebten die Zeit im Lager. Ihr Vater wurde von Auschwitz in das KZ Dachau gebracht und überlebte ebenfalls. Nach der Befreiung traf sich die Familie in Berlin wieder. Später wanderte sie aus in die USA.

Zusammen mit ihrem Enkel, Aron Goodman, betreibt die US-Bürgerin den Tiktok-Account "TovaTok", um von ihren Erfahrungen in der Zeit des Nationalsozialismus zu berichten und so die Erinnerung an die Judenverfolgung wachzuhalten.

Ausstellung in Ausschwitz

Das Projekt Holo-Voices bewahrt Erfahrungen von Zeitzeugen des Holocaust und macht Erinnerungen für die kommenden Generationen erlebbar. Heute wurde das Projekt im Zollverein Essen eröffnet.

27.01.2026 | 1:54 min
