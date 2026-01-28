Holocaust-Gedenken im Bundestag live - Tova Friedman hält Rede

Tova Friedman hält Rede:Live: Bundestag gedenkt der Opfer des Holocaust
Vor 81 Jahren wurde das KZ Auschwitz befreit - ihm entkam die Holocaust-Überlebende Tova Friedman. Heute spricht sie zur Gedenkstunde im Bundestag. Sehen Sie jetzt ihre Rede.
Der Bundestag beginnt seine Sitzungswoche an diesem Mittwoch um 12:30 Uhr mit einer Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus. Tova Friedman, Überlebende des Holocaust, wird eine Rede halten.
Zur Gedenkstunde werden auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundesratspräsident Andreas Bovenschulte sowie Bundestagspräsidentin Julia Klöckner erwartet. Klöckner hatte im Vorfeld gesagt:
Für den musikalischen Rahmen sorgen Solo-Stücke der verfolgten Komponisten Marius Flothuis und Josima Feldschuh sowie ein Stück des jüdischen Starpianisten Igor Levit über das Warschauer Ghetto.
Wann wurde der Holocaust-Gedenktag eingeführt?
Die Gedenkstunde im Parlament findet jährlich rund um den 27. Januar statt, dem Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz. Er erinnert an die sechs Millionen von den Nationalsozialisten ermordeten Juden und die weiteren Opfer der NS-Herrschaft.
Der Tag geht auf die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 zurück. Dort wurden schätzungsweise etwa 1,1 bis 1,5 Millionen Menschen ermordet.
Seit 1996 gedenken die Menschen in Deutschland an diesem Tag der Millionen Opfer des Völkermords. Im November 2005 verabschiedete auch die Vollversammlung der Vereinten Nationen eine Resolution, die den 27. Januar zum weltweiten Gedenktag erklärte.
Sie überlebte Auschwitz: Tova Friedman
Zentrale Rednerin ist in diesem Jahr die Holocaust-Überlebende Tova Friedman. Sie wurde 1938 in Gdingen unweit von Danzig geboren. Als Fünfjährige wurde die Jüdin in das deutsche Vernichtungslager Auschwitz im besetzten Polen deportiert.
Tova Friedman und ihre Mutter überlebten die Zeit im Lager. Ihr Vater wurde von Auschwitz in das KZ Dachau gebracht und überlebte ebenfalls. Nach der Befreiung traf sich die Familie in Berlin wieder. Später wanderte sie aus in die USA.
Zusammen mit ihrem Enkel, Aron Goodman, betreibt die US-Bürgerin den Tiktok-Account "TovaTok", um von ihren Erfahrungen in der Zeit des Nationalsozialismus zu berichten und so die Erinnerung an die Judenverfolgung wachzuhalten.
Mehr über den Holocaust
- Interview
Marsch der Lebenden in Auschwitz:Holocaust: "Gefahr der Gleichgültigkeit"mit Video2:03
"Auschwitz-Lüge" ist strafbar:Holocaust-Leugnung: Wo Meinungsfreiheit endetvon Daniel Heymannmit Video2:03
- Interview
Fragen an Greg Schneider:Warum wissen manche Junge nichts vom Holocaust?mit Video0:45
Aufarbeitung der NS-Verbrechen:80 Jahre Nürnberger Prozesse: "Es waren wir Deutsche"von Christoph Söllermit Video1:59