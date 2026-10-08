Berlin: Rot-Grün-Rot wohl vor Sondierungen

In Berlin ist offenbar der Weg für Sondierungsgespräche für Rot-Grün-Rot frei. Laut Verhandlungskreisen soll es ein Handlungspaket für den Fall antisemitischer Vorfälle geben.

Berlin steht offenbar vor Sondierungsgesprächen von Rot-Grün-Rot. (Symbolbild) Quelle: IMAGO / Hanno Bode

Zweieinhalb Wochen nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus dürfte der Weg für rot-grün-rote Sondierungsgespräche zur Regierungsbildung frei sein. Linke, Grüne und SPD verständigten sich nach übereinstimmenden Medienberichten auf ein Handlungspaket, das im Fall antisemitischer Vorfälle greifen soll, und räumten damit ein zentrales Hindernis für den Beginn von Sondierungen beiseite.

Die Spitzen der drei Parteien wollen noch am Donnerstag offiziell darüber informieren, wie es aus Verhandlungskreisen hieß. Zuletzt hatten sich Spitzenpolitiker der drei Parteien bereits dreimal zu mehrstündigen sogenannten Vorgesprächen dazu getroffen. Am Vormittag war ein viertes Treffen anberaumt.

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Linke strebt Bündnis mit Grünen und SPD an

Die Linke gewann die Abgeordnetenhauswahl am 20. September klar. Spitzenkandidatin Elif Eralp kündigte anschließend an, eine Regierung mit Grünen und SPD anzustreben. Als Alternative hätte auch ein Bündnis der zweitplatzierten CDU mit Grünen und SPD eine Mehrheit.

In einem sogenannten Berliner Appell forderten frühere Spitzenpolitiker von Grünen und SPD, diese Alternative zu prüfen.

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Antisemitismus: Grüne und SPD forderten klare Absprachen

Grüne und SPD bestanden vor der Aufnahme von Sondierungen auf verbindlichen Absprachen und Mechanismen vor allem zum Thema Antisemitismus. Geklärt werden sollte nicht zuletzt, wie die Linke mit künftigen möglichen antisemitischen Vorfällen in ihren Reihen umgeht und welche Konsequenzen das innerhalb einer möglichen Koalition hätte. Teile der Berliner Linken stehen wegen ihrer Positionen zu Israel und Palästina und zum Antisemitismus immer wieder in der Kritik.

Für Wirbel hatte unter anderem eine Wahlparty der Neuköllner Linken am 20. September gesorgt, bei der ein Oberhaupt eines arabischstämmigen und zum Teil kriminellen Clans sowie ein umstrittener propalästinensischer Aktivist anwesend waren. Er soll der Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP) nahestehen, die von der EU als Terrororganisation eingestuft ist.

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Quelle: dpa, AFP