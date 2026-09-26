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Politik
Deutschland

Berlin: SPD stimmt Sondierungsangebot der Linken zu

Regierungsbildung in Berlin:SPD nimmt Einladung der Linken zu Sondierungsgesprächen an

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In Berlin wollen SPD und die Linke zu Sondierungsgesprächen zusammenkommen. Doch der Weg zu einem möglichen rot-grün-rotem Bündnis ist noch lang und hat viele Hürden.

Das Rotes Rathaus  der Amtssitz des Regierenden Bürgermeisters von Berlin und der Senatskanzlei.

Wer zieht ins Rote Rathaus ein? Die SPD und die Linke machen den ersten Schritt aufeinander zu.

Quelle: Britta Pedersen / dpa

Die Berliner SPD will mit der Linken über eine mögliche Regierungszusammenarbeit sprechen. Der Landesvorstand habe einstimmig beschlossen, die Einladung der Linkspartei zu Sondierungsgesprächen anzunehmen, teilten die Sozialdemokraten am Abend mit.

Dem Sondierungsteam sollen bis zu fünf Personen angehören: Darunter seien die beiden Landesvorsitzenden Bettina König und Steffen Krach sowie Derya Caglar für die Fraktion. Hinzu kämen je nach Gesprächsthema bis zu zwei weitere Mitglieder des geschäftsführenden Landesvorstands oder andere Expertinnen und Experten der Partei.

25.09.2026, Berlin: Elif Eralp (Mitte r), Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke im Berliner Abgeordnetenhaus, steht während eines Landesparteitags der Berliner Linken mit einem Blumenstrauß auf dem Podium. Auf dem Parteitag soll darüber abgestimmt werden, ob die Linke die Grünen und die SPD nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus zu Sondierungsgesprächen einlädt.

Die Berliner Linke macht den Weg frei für Sondierungen mit Grünen und SPD. Doch Streit über Antisemitismus und Enteignungen belastet die Gespräche mit möglichen Partnern.

25.09.2026 | 2:30 min

SPD-Landeschef: Erfolg der Gespräche nicht selbstverständlich

Die Linke war bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am vergangenen Sonntag mit 25,7 Prozent mit Abstand stärkste Kraft geworden. Ein Parteitag hatte mit breiter Mehrheit beschlossen, Grüne und SPD zu Sondierungen für ein mögliches rot-grün-rotes Bündnis einzuladen. Die Linke will mit ihrer Spitzenkandidatin Elif Eralp erstmals die Regierende Bürgermeisterin stellen. Die SPD war bei der Wahl nur auf dem fünften Platz gelandet.

Sondierungsgespräche sind noch keine Koalitionsverhandlungen. Bei den ersten Gesprächen stecken die Beteiligten ab, welche Punkte ihnen besonders wichtig sind und ob Koalitionsverhandlungen überhaupt erfolgversprechend wären.

Schaltgespräch zur Berliner Linke 25.09.26

Die Berliner Linke berät auf ihrem Parteitag über den Kurs für Sondierungsgespräche. Zwei Regierungsbündnisse sind möglich: Linke, Grüne und SPD - oder CDU, Grüne und SPD. Stephan Merseburger berichtet.

25.09.2026 | 1:09 min

Krach hatte vor dem Linke-Parteitag betont, der Erfolg der Gespräche sei nicht selbstverständlich. "Es gibt durchaus sehr hohe Hürden", sagte er. "Ehrlich gesagt, die letzten Tage waren jetzt auch nicht so, dass sie absolut vertrauensbildend waren."

Die Berliner Linke steht unter anderem wegen umstrittener Positionen von Teilen der Partei zum Nahostkonflikt in der Kritik. Die Parteispitze hatte Vorwürfe des Antisemitismus zurückgewiesen.

SPD und Grüne könnten auch mit CDU koalieren

Rechnerisch möglich wäre auch ein Bündnis aus der auf den zweiten Platz abgerutschten CDU mit Grünen und SPD. Krach hatte erklärt, er würde auch mit der CDU sprechen, falls diese einlade. Die Grünen wollen nach erfolgreichen Sondierungen einen kleinen Parteitag über den Einstieg in Koalitionsverhandlungen entscheiden lassen.

Elif Eralp, Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke im Berliner Abgeordnetenhaus, spricht während eines Landesparteitags der Berliner Linken.

Die Berliner Linke diskutiert beim Landesparteitag ihren Kurs und mögliche Partner für Sondierungsgespräche. Gemeinsam Regierungsoptionen hätten Linke, Grüne und SPD sowie CDU, Grüne und SPD.

25.09.2026 | 1:44 min

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Quelle: dpa
Über dieses Thema berichteten die heute-Nachrichten am 25.09.2026 um 17 und um 19 Uhr sowie das heute journal am 25.09.2026 um 22 Uhr.
Themen
Wahl in BerlinSPD

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