Grönland-Kurztrip: Was die Bundeswehr in der Arktis erkundet hat

Vor zwei Tagen erst landete ein Erkundungsteam der Bundeswehr auf Grönland. Heute reist der Trupp schon wieder ab. Was ist der Zweck der Reise gewesen?

Auf Grönland beteiligen sich 15 Bundeswehrsoldaten an der Erkundungsmission europäischer Nato-Staaten. Die Soldaten sollen die Bedingungen für gemeinsame Militärübungen prüfen. 17.01.2026 | 0:26 min

Erst am Freitag waren 15 Soldaten der Bundeswehr auf Grönland gelandet. Für eine Erkundungsmission im Rahmen der Nato-Partnerschaft, hieß es. Nur zwei Tage später, am Sonntag, ist das Bundeswehrteam erneut in den Flieger gestiegen - Richtung Deutschland.

Der Sprecher des Führungskommandos der Bundeswehr teilte mit, das Team habe den Auftrag vor Ort "planmäßig" erfüllt und "die Erkundungsergebnisse werden in den kommenden Tagen ausgewertet".

Steht das Ende der Mission in Zusammenhang mit Trumps Zolldrohungen?

"Die Erkundung ist auftragsgemäß abgearbeitet worden", betonte der Sprecher. Der Einsatz sei nicht etwa abgebrochen worden. Noch am Samstagabend hatte es geheißen, es sei nicht absehbar, wie lang der Aufenthalt der Soldaten sein werde.

US-Präsident Donald Trump besteht seit Wochen darauf Grönland zu kaufen. Er hatte seinen Anspruch in den vergangenen Tagen auch geopolitisch begründet: "Wenn wir Grönland nicht nehmen, werden es Russland oder China tun, und das werde ich nicht zulassen", sagte er. Am Samstag hatte Trump den Druck im Streit um Grönland noch einmal erhöht und Strafzölle gegen Deutschland, Dänemark und weitere Länder angedroht.

Welchen Auftrag haben die Bundeswehrsoldaten gehabt?

Laut Verteidigungsministerium ist es bei der Erkundungsmission darum gegangen, "die Möglichkeiten der Gewährleistung der Sicherheit mit Blick auf russische und chinesische Bedrohungen in der Arktis zu eruieren". Dies erfolgte "auf Einladung und unter der Führung unserer dänischen Bündnispartner".

Nach der Entsendung von Erkundungsteams nach Grönland hat Trump acht europäischen Ländern mit neuen Zöllen gedroht. Die betroffenen Länder warnen vor einer Eskalation. 18.01.2026 | 1:45 min

Nach Angaben des Ministeriums ist auch Ziel der Mission gewesen, eine mehrmonatige Militärübung der Nato auf der Insel vorzubereiten. "Auch der Einsatz von Fregatten oder anderen Marineeinheiten zur Seeraumüberwachung ist denkbar, theoretisch auch die Verlegung von Eurofightern", so ein Sprecher des Ministeriums."

Wer ist an der Erkundungsmission beteiligt gewesen?

Neben Deutschland hatten auch Frankreich, Großbritannien, die Niederlande, Norwegen, Schweden und Finnland Erkundungsteams nach Grönland geschickt.

Der französische Botschafter für den Nord- und Südpol, Olivier Poivre d’Arvor, hatte am Donnerstag dem Sender France Info dazu erklärt, das Ziel sei es, "den USA zu zeigen, dass die Nato in Grönland präsent ist".

Donald Trump verschärft den Streit um Grönland. ZDFheute live analysiert, welche Folgen der Streit für Europa haben könnte. 18.01.2026 | 39:00 min

Welche Prüfaufträge hatten die Bundeswehrsoldaten?

Das deutsche Team hat aus Logistikern und Experten unterschiedlicher militärischer Bereiche bestanden. Sie sollten prüfen, welche Ausrüstung und Vorbereitung für einen Einsatz auf Grönland erforderlich sind.

Der Chef des Arktischen Kommandos der dänischen Streitkräfte, Søren Andersen, erläuterte der Deutschen Presse-Agentur in Nuuk, dass dazu beispielsweise "besondere Schlafsäcke, eine besondere Winterausrüstung" zählten.

Zudem sei es "speziell, in einer Umgebung zu arbeiten, wo es keine Bäume gibt, man kann sich schwer verstecken". Deshalb müsse man auf eine ganz bestimmte Art und Weise operieren, was man lernen müsse", so der Kommando-Chef. Auch seien die Fahrwasser rund um die Insel voller Eis, was für Schiffe sehr gefährlich sei.

In Grönland und Dänemark protestieren Tausende Menschen gegen Trumps Besitzansprüche auf Grönland, die er mit "strategischen Interessen und nationaler Sicherheit" begründet. 17.01.2026 | 2:05 min

Quelle: dpa, AFP